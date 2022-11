Tampere hakee pyöräilyagentteja tarkkailemaan kulkuväylien talvihoitoa

Mallia agenttitoimintaan on haettu Oulusta ja Helsingistä.

Tampereen kaupunki ja Tampereen Infra Oy hakevat vapaaehtoisia pyöräilyagentteja seuraamaan ja kehittämään pyöräväylien talvihoitoa. Agentit antavat koko talvikauden ajan palautetta pyörämatkojensa sujuvuudesta ja mahdollisista häiriöistä.

– Tavoitteena on saada välitöntä palautetta talvikunnossapidosta ja parantaa pyöräväylien talvihoidon laatua, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Pyöräilyagentit tarkkailevat Tampereen pyöräväyliä ja raportoivat pyöräteiden kunnosta, kuten lumesta, liukkaudesta ja jäisistä polanteista. Palaute annetaan nimettömästi omaa agenttinumeroa käyttäen.

Mallia Tampereen agenttitoimintaan on haettu Oulusta, joka on saanut tunnustusta talvipyöräilyn mallikaupunkina. Myös Helsingissä on ollut käytössä vastaava toimintamalli.

Pääreitit tarkkailussa

Kaupungin mukaan pyöräilyagentiksi sopii jokainen, joka pyöräilee 1. melko säännöllisesti 2. läpi talven 3. kokonaan tai osittain yhtä tai useampaa neljästä seurantaan valitusta reitistä.

Tarkkailussa neljä reittiä Reitti 1: Holvasti - Keskusta - Santalahti Reitti 2: Tesoma - Keskusta Reitti 3: Pirkkala - Härmälä - Hatanpää - Keskusta Reitti 4: Hervanta - Keskusta

Valitut reitit ovat pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä. Ne ovat leveydeltään ja tyypiltään hieman erilaisia ja niitä hoidetaan erilaisilla koneilla.

Yksi reiteistä hoidetaan yhden urakoitsijan toimesta kokonaan, ja toinen on puoliksi urakoidulla alueella ja puoliksi Tampereen Infra Oy:n omassa hoidossa. Nämä kunnossapidon rajat eivät näy kartalla eikä niiden pitäisi näkyä pyöräillessäkään.

Agentti palkitaan lahjakortilla

Pyöräilyagentteja toivotaan saatavan mukaan noin sata, jotta tilanteesta saadaan luotettava kuva. Pyöräilyagentit antavat palautetta kerran viikossa helppokäyttöisen sähköisen lomakkeen kautta.

Jokainen aktiivisesti palautetta antanut agentti palkitaan lahjakortilla, ja lisäksi aktiivisimmat agentit palkitaan erikseen. Kauden päätteeksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan pyöräpalkinto.

Pyöräilyagentiksi voi ilmoittautua Tampereen kaupungin nettisivun lomakkeella (siirryt toiseen palveluun) 30. marraskuuta asti.

