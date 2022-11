Palkanmaksuongelmista on koitunut Helsingille jo noin neljän miljoonan lisälasku

Ensi vuodelle Helsinki on varannut kuusi miljoonaa euroa palkkaongelmien selvittämiseen.

Palkanmaksuongelmien aiheuttamista kustannuksista Helsingin kaupungille alkaa vähitellen muodostua kokonaiskuva.

Ylen saamien esimerkinomaisten tietojen mukaan tähän mennessä sotkun selvittäminen on maksanut Helsingille noin neljä miljoonaa euroa. Kustannukset koostuvat pääasiassa palkkahallinnon lisärekrytoinneista ja uuden Sarastia-palkanmaksujärjestelmän käyttämiseen tarvitusta asiantuntija-avusta sekä viivästysmaksuista ja -koroista.

Eniten lisäkustannuksia, noin 1,5 miljoonaa euroa, on syntynyt palkkahallinnon henkilöstökuluista. Helsingin kaupungin viestintäjohtaja Liisa Kivelä kertoo, että suuri osa lisäresurssoinneista liittyy nimenomaan palkanmaksun haasteisiin. Kaupunki on palkannut lisää työntekijöitä ja käyttänyt myös vuokratyövoimaa. Lisäksi kaupungin sisällä on siirretty ihmisiä muista tehtävistä palkanlaskentaan.

– Palkkahallintoon on rekrytoitu määräaikaiseen työsuhteeseen runsaat 50 työntekijää palkka- ja muiden virheiden korjaamiseksi ja uusien ongelmien ennalta estämiseksi. Osan työsuhde jatkuu ensi vuoden puolelle, kertoo johtaja Kirsti Laine-Hendolin, joka vetää Helsingin kaupungin palkanlaskennan vakauttamishanketta.

Deloitte-konsulttitoimistolta kaupunki on ostanut asiantuntija-apua tänä vuonna noin miljoonalla eurolla. Kyse on virheiden korjauksiin liittyvästä työstä sekä muusta Sarastia-palkanmaksujärjestelmän käyttöönoton vaatimasta työstä, kirjoittaa Kivelä sähköpostivastauksessa.

Helsinki on maksanut vahingonkorvauksia palkkaviiveistä vasta 1 500 euroa

Kaupunki arvioi, että sille koituu myös noin 1,1 miljoonan kustannukset työntekijöille suoritetuista viivästysmaksuista. Niitä Helsinki maksaa myöhässä palkkoja saaneille työntekijöilleen henkilöä kohden vähintään 50 euroa. Maksun suuruus on viisikertainen työntekijän saamaan viivästyskorkoon nähden. Kaupungin arvio työntekijöille maksettavista viivästyskoroista on yhteensä noin 250 000 euroa.

Muita palkkakatastrofista kaupungille aiheutuneita kuluja ovat Verohallinnon 30 000 euron myöhästymismaksu, joka johtuu siitä, että kaupunki on ilmoittanut viranomaisten käyttämään tulorekisteriin palkkatietoja myöhässä, sekä työntekijöiden hakemat vahingonkorvaukset.

Työntekijä voi hakea palkkaviiveistä syntyneen todellisen taloudellisen vahingon perustella Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksia. Tähän mennessä niitä on maksettu noin 1 500 euroa.

Useat ammattiliitot viemässä palkkasotkun oikeuteen

Kustannuksia saattaa syntyä tulevaisuudessa lisää, sillä useat ammattiliitot ovat viemässä jäsenistönsä elämää vaikeuttaneen asiaa oikeuden ratkaistavaksi. Muun muassa ammattiliitot Tehy ja JHL ovat kertoneet, että ne haastavat Helsingin kaupungin oikeuteen jo puoli vuotta kestäneen palkkasotkun vuoksi.

Ammattiliitto Jyty tiedotti keskiviikkona, että se on lähettänyt Kunta- ja hyvinvointialuetyöntajat KT:lle valvontapyynnön Helsingin pitkään jatkuneista palkanmaksuongelmista. Jyty uhkailee viime kädessä oikeustoimilla ja edellyttää, että KT ilmoittaa viimeistään tänä perjantaina, mihin se on ryhtynyt asian suhteen.

– Palkanmaksu on työnantajan tärkein velvoite, jota Helsingin kaupunki on rikkonut pitkään ja räikeästi, huomauttaa Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima liiton tiedotteessa.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ puolestaan kertoi viime viikolla, että se on pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan, ovatko Helsingin kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöpäättäjät toimineet lainvastaisesti päättäessään hankkia ja ottaessaan käyttöön Sarastia-palkanmaksujärjestelmän.

Kaupunki ei ole vielä päättänyt hakeeko se korvauksia Sarastia Oy:ltä.

– Mistään korvauksista tai korvausvaatimuksista ei ole toistaiseksi linjattu, sanoo johtaja Kirsti Laine-Handolin.

Helsinki on varannut ensi vuodelle kuusi miljoonaa euroa palkkaongelmien selvittämiseen.

Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Gros myönsi elokuussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että palkanmaksuongelmat ovat tuoneet myös mainehaittaa kaupungille työnantajana.

Myös muissa kunnissa, esimerkiksi Espoossa, on ollut palkanmaksuongelmia sen jälkeen, kun käyttöön oli otettu Sarastia-palkanmaksujärjestelmän.

