Terhi Suokas haluaa päivittää harhaanjohtavia mielikuvia. Hän on koonnut Helsingin kaupunginmuseoon näyttelyn suomalaisten seksityöntekijöiden arjesta (siirryt toiseen palveluun). Näyttelyn tärkein sanoma on, että seksityö on palvelualan työtä, ei itsensä myymistä.