Sara Ikävalko otti 150 lasta ja nuorta suunnittelemaan Mukkulan tulevaisuutta – ja tuloksena oli ainutlaatuista tietoa

Sara Ikävalko oli 10 vuotta sitten ensimmäinen julkishallinnon palkkaama kaupunkimuotoilija. Nyt heitä on jo yli 700.

Sara Ikävalko toimii Lahden muotoiluinstituutissa kaupunki- ja palvelumuotoilun lehtorina. Kymmenen vuotta sitten hän oli Suomen ensimmäinen kaupungin palkkalistalla oleva kaupunkimuotoilija. Työnantaja oli Lahden kaupunki. Sen jälkeen alan ammattilaisia on palkattu kiihtyvällä tahdilla julkishallinnon tehtäviin.

– Tasan 12 vuotta sitten olin tosiaankin ensimmäinen, mutta sen vuoden aikana meitä tuli jo viisi. Ja tällä hetkellä ajatellaan, että julkishallinnossa työskentelee muotoiluosaajia jo yli 700. Eli kymmenessä vuodessa tämän ammattikunnan ja muotoiluosaamisen merkitys on oivallettu kaupungeissa ja valtionhallinnossa.

Kaupunkimuotoilu ei Ikävalkon mukaan ole usein näkyvää, vaan hyvän muotoilun tunnistaa siitä, että siihen ei tarvitse kiinnittää huomiota. Palvelumuotoilussa puhutaankin nykyisin käyttäjäkokemuksen rakentamisesta.

– On tärkeää että me reagoimme käyttäjien kokemuksiin ja osaamme kääntää ei-sujuvat tilanteet sujuviksi.

Yksi Ikävalkolle tärkeä aluekehityshanke on juuri päättynyt Lahden Mukkulan kaupunginosan muotoilu lasten ja nuorten kokemuksista lähtevien toiveiden mukaiseksi. Projektissa oli mukana yli 150 lasta ja nuorta Mukkulan alueelta.

– Me vietimme heidän kanssaan yli kaksi vuotta aikaa. Tarkastiin sitä, mitä on olla lapsi tai nuori 2020-luvun alussa. Ja samalla katsottiin yhdessä tulevaisuuteen.

Käytännössä työ oli jalkautumista yhdessä alueelle.

– Me ollaan esimerkiksi kävelty yhteensä lähemmäs 50 kilometriä Mukkulan alueella, ja lapset ja nuoret on voineet kertoa omia kaupunkikokemuksia, heille merkityksellisiä paikkoja tai paikkoja, jotka tuntuvat ehkä pelottavilta tai jännittäviltä.

Kävelyretkien tarkoituksena oli saada tarkkaa tietoa lasten kaupunkikokemuksista. Sen jälkeen kokemuksia purettiin muun muassa legoilla ja muilla kuvallisilla työvälineillä. Lopputuloksena rakennettiin yhteinen tulevaisuuskuva kaupunginosasta.

– Se tuottaa kayttäjäymmärrystä, joka on tavattoman tärkeää tietoa päätöksentekijöille ja suunnittelijoille. Toinen tärkeä asiaa on luoda lapsille ja nuorille ymmärrys aktiivisesta kansalaisuudesta ja toimijuudesta. Että olet tärkeä, ja kokemuksellasi on merkitystä yhteisölle.

