Psykologi: Somen luoma täydellisyyden harha vaikuttaa varsinkin nuoriin tyttöihin

Sosiaalinen media muokkaa asenteita karulla tavalla. Kosmetiikkayhtiön kyselystä ilmenee, että yli puolet suomalaisista tytöistä on harkinnut ulkonäkönsä muuttamista somekuvaston takia.

Kun pääministeri Sanna Marin (sd.) julkaisee vahvasti muokatun kuvan itsestään, filtterin käytön huomaa helposti, sanoo Veera Bianca -nimellä tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Veera Papinoja. Monet editoivat kuvastoaan paljon Marinia hienovaraisemmin, mikä on omiaan vinouttamaan käsitystä todellisuudesta.

– Tuntuu, että nuorten on vaikea erottaa, kuinka editoituja todellisuuksia somessa tulee vastaan. Somevaikuttajaa nuori ei ole välttämättä koskaan tavannut livenä, Papinoja kertoi Radio Suomen Päivässä keskiviikkona. Hän vieraili aiemmin myös Ylen aamussa.

Papinojalla on Instagramissa yli 40 000 seuraajaa. Hän myöntää sortuneensa itsekin käyttämään filttereitä.

– Koen, että se on OK, kunhan ne eivät kavenna nenää tai kasvoja tai sellaista, kunhan ne eivät muuta sinänsä kehoani.

Papinoja on mukana somevaikuttajien ja kosmetiikkayhtiö Doven yhteisessä kampanjassa, jossa penätään entistä vastuullisempaa ja aidompaa sosiaalisen median kuvastoa. Kampanjaan osallistuu myös mielenterveysalan järjestö Mieli ry.

Asiantuntijapsykologi Elina Komulainen Mieli ry:stä muistuttaa, että somella on sekä hyviä että huonoja vaikutuksia. Jälkimmäisistä hän pitää huolestuttavimpana somen luomaa täydellisyyden harhaa, joka saattaa höynäyttää varsinkin nuoria tyttöjä.

– Nuori on hyvin altis sille, mitä vaikutteita hän hakee, millaisia arvoja lähtee kannattamaan. Ulkonäköasia on hyvin keskeinen, Komulainen sanoi Radio Suomen Päivässä.

Yli puolet suomalaisista tytöistä on harkinnut ulkonäkönsä muuttamista sosiaalisen median kuvaston vuoksi. Tämä ilmenee Doven tilaamasta ja Syno Internationalin tekemästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi Suomessa yli 500 iältään 10–17-vuotiasta tyttöä.

Vastanneista miltei puolet kertoo vähentäneensä syömistään somen epärealistisen kuvaston myötä tai ainakin harkinneensa asiaa. Kosmeettisia operaatioita oli harkinnut tekevänsä tai jo tehnyt lähes neljännes 14–17-vuotiaista tytöistä.

Parhaillaan vietetään mielenterveyden teemaviikkoa.

Kuvan itsestä ei kuulu olla täydellinen

Psykologi Komulainen sanoo olevansa vahvasti sitä mieltä, että on ennen kaikkea aikuisten vastuulla suojella ja vahvistaa nuorten mielenterveyttä. Hänen mielestään kyselytutkimuksen tuloksista heijastuu selvä avunpyyntö.

– Tulkitsen niin, että valtaosa nuorista tytöistä kokee hallitsemattomaksi somevirran ja pyytää, että hei, tehkää tälle jotain.

Kolmekymppinen Papinoja kertoo kasvaneensa maailmassa, jossa ei ollut sosiaalista mediaa. Hänelle ulkonäköpaineita loivat etenkin perinteisen median ja mainosten kuvastot.

– Some parhaimmillaan tekee toisin päin, jos me osaamme hyödyntää sitä oikein. Ja jos ihmiset kaltaisissani työtehtävissä vaikuttajina, joilla on tuhansia seuraajia, myös ymmärtävät vastuunsa.

Papinoja kertoo kärsineensä aiemmin siitä, että on tuntenut olevansa jotenkin väärän kokoinen. Viime vuosina hän on alkanut tietoisesti seurata somessa itsensä kokoisia ja näköisiä naisia, mikä on auttanut itsetunnon kanssa.

– Olen voinut ajatella, että hei vitsi, nuo ovat hyviä, kauniita, menestyneitä ihmisiä, jotka ovat onnellisia. Sellaisia tavallisia ihmisiä siinä missä minäkin.

Komulaisen mukaan somenkäytön henkilökohtaisia vaikutuksia kannattaa tutkia yksinkertaisella mittarilla: itseltään voi kysyä, tuleeko sisällöistä hyvä mieli vai ei. Jos somen kuvasto tai henkilöt ahdistavat jatkuvasti, se on selvä hälytysmerkki.

Hyvään itsetuntoon kuuluu rehellinen, totuudenmukainen kuva itsestä.

– Se ei missään tapauksessa ole täydellinen. Rosot, näppylät ja muut omassa itsessä ovat täysin OK, Komulainen sanoo.

Yle uutisoi aiemmin, että tyttöjen koulu-uupumus ja masennus ovat nousseet räjähdysmäisesti. Paha olo saattaa jatkossa purkautua väkivaltana, pelkäävät monet asiantuntijat.