Toimitusjohtaja kiskaisi verkkarit jalkaan ja käveli 60 kilometriä, kun pörssiin listautuminen jäi haaveeksi: ”Lupaukset pitää pitää”

Harvinaisen moni yritys on perunut pörssiin listautumisen tänä vuonna. Tilanne on epävarma, koska Venäjän hyökkäyssota toi energiakriisin, inflaatio kasvaa ja keskuspankit ovat nostaneet korkojaan.

Sijoitusasunnot.comin toimitusjohtaja kiskaisi aamulla verkkarit jalkaan. Sitten hän suuntasi jalkaisin Jyväskylän toimistolta kohti Jämsää. Matkaa kertyy kuutisenkymmentä kilometriä.

Kävelylenkki johtuu lupauksesta, jonka hän teki vähän aikaa sitten.

Yritys yritti listautua pörssiin. Toimitusjohtaja Henri Neuvonen lupasi kävellä Jyväskylästä Jämsään, jos homma ei onnistu tämän vuoden aikana.

Ei onnistunut. Yritys ilmoitti siitä eilen tiistaina.

– Meillä oli tosi vahva usko, että saamme tämän vietyä maaliin haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Olimme tällä kertaa väärässä. Lupaukset pitää pitää, joten tässä ollaan, Neuvonen sanoi aamulla Muuramen kohdalla.

Silloin takana oli parikymmentä kilometriä kävelyä, edessä nelisenkymmentä.

Tänä vuonna tapahtui dramaattinen muutos

Tavallista useampi yhtiö on perunut pörssilistautumisensa tänä vuonna. Sijoitusasunnot.com on jo neljäs osakeantinsa perunut yrittäjä, kun tavallisesti homman jättää kesken korkeintaan yksi tai kaksi yhtiötä vuosittain.

Muita tämän vuoden perujia ovat ohjelmistoyhtiö Efima, bioteknologiayritys Medicortex ja rakennusmateriaalien toimittaja Nordec Group.

– Toimintaympäristö on muuttunut dramaattisella tavalla tänä vuonna, toteaa Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.

Viime vuosi oli ennätyksellinen uusissa listautumisissa. Silloin Helsingin pörssiin saatiin 29 uutta yhtiötä, kun keskimäärin niitä on tullut viime vuosina kymmenkunta. Korot olivat matalalla, inflaatio ei vielä painanut ja Venäjän hyökkäyssodasta ei ollut tietoa.

Nyt tilanne on epävarma. Hyökkäyssota toi energiakriisin, inflaatio kasvaa ja keskuspankit ovat nostaneet korkojaan.

Kurssien laskiessa osakesijoittajat passivoituvat.

– Sen vuoksi viestinnän rooli korostuu, jotta mukaan saadaan riittävästi sijoittajia, Lounasmeri sanoo.

Epävarmassa tilanteessa pörssiin pyrkiviltä yrityksiltä vaaditaan hänen mukaansa myös aiempaa vahvempaa taloudellista pohjaa. Se tarkoittaa esimerkiksi isoja ankkurisijoittajia kuten eläkeyhtiöitä, jotka kertovat laittavansa vaikkapa miljoonia euroja yritykseen.

– Totta kai listauksia on myös onnistunut, mutta seula on nyt aiempaa tiukempi. On ihanaa, että yhtiöt ovat reippaita ja yrittävät pörssiin.

Asuntolainojen korot ja sähkölaskut kasvavat yhtä aikaa

Sijoitusasunnot.com ostaa ja myy edelleen asuntoja, vaikkapa kokonaisia kerrostaloja.

Myös asuntomarkkinoilla on nyt haastava tilanne. Inflaatio on ajanut lainakorot kovaan kasvuun vuosien nollatason jälkeen. Asuntojen hintojen ennustetaan romahtavan.

Monet asuntosijoittajat ovat Lounasmeren mukaan hankkineet asuntoja isoillakin velkarahoilla. Nyt he joutuvat maksamaan veloistaan entistä isompia korkoja. Samaan aikaan vuokralaisten tilanne on hankala, kun sekä sähkölaskut että ruokakauppalaskut kasvavat.

– Nousseiden korkokulujen siirto eteenpäin vuokriin ei onnistu, koska vuokralaiset eivät pysty maksamaan sellaisia summia, Lounasmeri summaa.

Siksi varsinkin sijoitusasuntojen omistajilla on hänen mukaansa myyntipainetta.

– Tilanne on odottava. Myyjät eivät halua myydä halvemmalla, ja aluksi se näkyy myyntiaikojen pitenemisenä. Jossain vaiheessa he joutuvat alentamaan hintaa, jos haluavat saada asuntoja kaupaksi.

Toisaalta ostajalle tilaisuus saattaa olla hyvä, jos taloudellinen tilanne sallii uudet hankinnat.

– Hinnat ovat alhaalla, joten nyt kannattaa tehdä hyviä löytöjä, jos suinkin pystyy, toimitusjohtaja Henri Neuvonen toteaa.

Shokki markkinoilla vaatii tottumista

Toimitusjohtajalla on aina ostohousut jalassa.

Sijoitusasunnot.com on hänen mukaansa ostanut kaksi kokonaista kohdetta viime viikkoina. Ensi viikolla edessä on kolmas kauppa. Yhden kohteen yritys on myynyt eteenpäin.

– Meillä on ollut todella aktiivinen ajanjakso, ja koko syksy on mennyt myyntien kanssa hyvin, toimitusjohtaja vakuuttaa.

Silti pörssiin listautuminen ei onnistunut.

Hommaa hankaloitti Neuvosen mukaan asuntomarkkinoiden tilanne.

– Sijoittajat näkevät meidänkin tilanteen haastavana, vaikka meillä menee edelleen hyvin. Ehkä sijoittajien on vähän vaikea nähdä asiaa samalla tavoilla kuin minun, joka päivätyökseen ostelee kokonaisia kerrostaloja ja myy niitä eteenpäin, Neuvonen toteaa.

Henri Neuvonen kävelee iloisen oloisena Muuramen kohdalla. Hän näkee tulevaisuudessa valoa ja pitää nykyistä tilannetta tilapäisenä. Kuva: Niko Mannonen / Yle

– Korot ovat nousseet tosi nopeasti. Tässä voi puhua shokista markkinassa. Kestää jonkin aikaa, että siihen sopeudutaan. Sen jälkeen kauppa aina jollain tavalla normalisoituu.

Neuvosen mukaan asuntomarkkina on jakautunut ja haasteet koskevat eniten kalliita asuntoja. Niiden isot neliömäärät tarkoittavat myös isoja hoito- ja korkokuluja.

– Edullisten asuntojen puolella vaikka lähiöissä kauppa käy edelleen, jos hinnoittelua muuttaa.

Viestintä ei mennyt putkeen

Listautumisyritystä saattoi hankaloittaa myös Sijoitusasunnot.comin viestintä. Niin arvelee Sari Lounasmeri.

Yritys ei ole julkaissut kolmannen vuosineljänneksen tietoja. Ne herättivät kysymyksiä sijoittajien keskustelupalstoilla.

Yrityksen johto vastaili joihinkin kysymyksiin rauhoittelevasti ja positiivisesti.

Se saattoi kuitenkin olla väärä veto.

– Se herätti hämmästystä. Kaikille sijoittajille olisi pitänyt vastata samaan aikaan. On hirvittävän tarkkaa, että listautumassa oleva yritys noudattaa jo pörssin sääntöjä, Lounasmeri sanoo.

Toisaalta yritys voisi hänen mukaansa yrittää listautumista myöhemmin uudelleen.

– Mitään sellaista ei ilmennyt, etteikö yhtiö voisi jossain vaiheessa tulla uudelleen.

Epäonnistuminen ei ole katastrofi

Sijoitusasunnot.com jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti. Bisneksiin pörssilistautumisen kariutuminen ei Neuvosen mukaan vaikuta.

– Emme menettäneet oikeastaan mitään. Nyt näytetään, että pääsemme tuloksiin, joita olemme ennustaneet.

Listautumisen peruuntuminen ei ole katastrofi yhtiölle, sanoo myös Sari Lounasmeri.

Yhtiö saattaa hänen mukaansa hyötyäkin prosessista. Yrityksen toiminta ikään kuin läpivalaistaan ja prosessit laitetaan kuntoon.

Listautumiskokeilun myötä saattaa löytyä myös erilaisia rahoituskanavia. Esimerkiksi mukaan lupautuneet isot ankkurisijoittajat saattavatkin ostaa yhtiön. Niin kävi tänä vuonna listautumisensa peruneelle Nordecille (siirryt toiseen palveluun).

– Samalla saa näkyvyyttä, mistä on hyötyä asiakkaiden ja tulevien työntekijöiden hankkimisessa, Lounasmeri lisää.

Projektin päättyminen on helpotus

Henri Neuvonen askelsi iloisen oloisena aamutuimaan Muuramessa.

Tietyllä tavalla ratkaisu on toimitusjohtajalle helpotus. Pitkän projektin päättyminen tuntuu hyvältä.

– Pörssimaailma on aika haastava, kun joudut toimitusjohtajana olemaan yrityksen keulakuvana. Sanoisin, että elämäni on helpompaa, kun jatkamme tällä tavalla eteenpäin, Neuvonen sanoo.

