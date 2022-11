Väkivallan pelko lisää turvasumuttimien myyntiä – taksifirman toimitusjohtaja kehottaa mieluummin juoksemaan karkuun

Turvasumutin on kaasusumuttimen kaltainen, mutta se on miedompi eikä sen ostamiseen tarvita aselupaa.

Taksi Helsingin toimitusjohtajan mielestä sumutteissa on enemmän riskejä kuin hyötyjä.

Viimeaikaiset väkivaltauutiset ovat saaneet monet ihmiset pohtimaan suojautumista erilaisin välinein, kuten turvasumutteella.

Turvasumute on kaasusumutteen kaltainen väline, joka on kuitenkin lievempi eikä vaadi lupia.

Taksivälitysyhtiö Taksi Helsingin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen ei ajatuksesta innostu.

– Me lähdemme siitä, että viisaampi väistää tai pakenee paikalta. Auton avaimet ja puhelin käteen ja karkuun. Ei lähdetä painimaan, vaan yritetään päästä tilanteesta pois ja soitetaan viranomaisille, Pentikäinen kertoo.

Kuljettajat eivät ole Pentikäisen mukaan sanoneet kaipaavansa sumutteita tai muita itsepuolustusvälineitä. Taksi Helsingin kautta työskentelee noin 800 taksiyrittäjää.

Pentikäisen mukaan sumuttimien käyttöön liittyy myös riskejä. Jos uhkaava tilanne tapahtuu taksin sisällä, sumutetta voi päätyä myös kuskin omiin silmiin ja taksi sotkeentua.

– Auto on pieni tila, joten kaikenlaisten kättä pidempien apuvälineiden käyttö on hankalaa.

Taksinkuljettajien turvallisuus nousi esille elokuussa, kun taksinkuljettaja surmattiin kesken työvuoron Asikkalassa.

Sumutin pukinkonttiin?

Taksinkuljettajat eivät ole ainoa ryhmä, joita väkivallan uhka koskettaa. Väkivallan uhan lisääntymisestä on uutisoitu useaan otteeseen viime kuukausina: postinkantajan surma, kouluväkivalta, katuryöstöjä ja katujengejä.

Turvasumuttimien suosio alkoi lisääntyä voimakkaasti viitisen vuotta sitten. Tyypillisesti myynti on vilkkainta syksyisin, kun päivät pimenevät, kertoo muun muassa turvallisuustarvikkeita ja voimankäyttövälineitä myyvän Total Shopin myymälävastaava Heli Oranen.

Monet yritykset tarttuvat kysyntäpiikkiin markkinoimalla sumutteita myös joululahjoiksi.

Clas Ohlsonilla sumutinten myynti on kasvanut 23 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja Verkkokaupan mukaan turvatuotteiden kysyntä on kasvanut etenkin viime viikkoina. Myös Total Shopin Oranen kertoo, että sumutteita on myyty tänä syksynä aiempaa enemmän.

Kaikissa yrityksissä myynti ei ole lisääntynyt. K-Rauta aikoo ottaa turvasumuttimet kokonaan myynnistä reippaasti vähentyneen kysynnän vuoksi.

Metsästys- ja erätarvikkeita myyvän Ase & Erä -liikkeen kauppias Matias Dahlberg kertoo, että sumutteet myyvät tasaisen hyvin, mutta mitään erityistä kasvua ei ole viime aikoina ollut.

Espoon nuorisotyön palveluvastaava Tatu Törmänen kertoo, että työntekijät eivät ole hankkineet eivätkä kaivanneet sumutteita käyttöönsä. Myöskään nuorten ei ole huomattu kantavan niitä mukanaan.

Törmäsen mukaan nuorisotyöntekijät eivät koe työtään erityisen vaaralliseksi, ja heitä koulutetaan esimerkiksi poistumaan uhkaavista tilanteista jo ennen kuin ne eskaloituvat.

Turvasumutin ja kaasusumutin Turvasumutin on vapaasti myynnissä oleva sumutin, jonka voi ostaa käytännössä kuka tahansa. Se on eri tuote kuin kaasusumutin eli ”pippurisumutin”, jonka ostoon ja hallussapitoon tarvitaan aselupa.

Turvasumuttimen vaikuttava aine on väkevä mentoli, joka ärsyttää silmiä ja sokaisee muutamaksi minuutiksi. Joissakin sumutteissa aine myös värjää ihon.

Luvanvaraisissa kaasusumuttimissa käytetään yleensä chilipaprikoista löytyvää kapsaisiini-yhdistettä, jonka vaikutus on mentolia voimakkaampi ja pitkäkestoisempi.

Lupa kaasusumuttimen hallussapitoon myönnetään käytännössä vain viranomaisille ja ihmisille, joilla on perusteltu tarve sumuttimelle esimerkiksi työnsä puolesta. Heitä ovat esimerkiksi vartijat, joukkoliikenteen kuljettajat ja ensihoitajat.

Huolimaton sumutus voi olla rikos

Poliisihallituksesta arvioidaan, etteivät turvasumuttimen käyttöön liittyvät tehtävät ole erityisesti lisääntyneet. Poliisi törmää lupavapaisiin sumuttimiin muutenkin harvoin.

Poliisi on aiemmin muistuttanut, että turvasumutinkin voi olla vaarallinen, jos sitä ei käytä oikein. Lisäksi sumutinta saa käyttää vain hätävarjeluun, ja silloinkin uhan täytyy olla todellinen ja hyökkäyksen käytännössä jo alkanut.

Hätiköity sumuttaminen saattaa johtaa siihen, että käyttäjä syyllistyy hätävarjelun liioitteluun, pahoinpitelyyn tai vahingontekoon.

Joukko turvallisuusalan ammattilaisia teki kansalaisaloitteen suojeluperusteen palauttamiseksi ampuma-aselakiin. Aloitteen alullepanija Seppo Vesala perustelee alla aloitetta turvallisuustilanteen heikkenemisellä.

