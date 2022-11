Tamperelaisia paikallisbusseja lähtee pian Ukrainaan – viimeksi busseja kaupiteltiin perillä armeijalle, nyt sitä suitsitaan sopimuksella

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa on etsinyt kiivaasti uutta edullista varastotilaa Tampereelta. Vitaliy Zabolotskyy kertoo, että he ovat saaneet juuri hyvän tarjouksen pitkällä vuokra-ajalla vuokrattavasta varastosta Härmälästä. Se on ehkä hiukan pienempi, kuin mitä yhdistyksessä haaveiltiin, mutta kuitenkin hyvä tila. ”Mietimme parhaillaan, miten saisimme sen rahoitettua.”

Kuva: Oskari Räisänen / Yle