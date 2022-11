Lasten turvavaljaat jakavat tunteita voimakkaasti – tässä syyt

Kajaanilaisen päiväkodin käyttämät lasten turvavaljaat ovat herättäneet ihmisissä paljon tunteita ja keskustelua.

Mistä se johtuu?

Psykologi Keijo Tahkokallion mielestä asia on tulenarka, sillä lasten sitominen kuulostaa jo lähtökohtaisesti negatiiviselta.

– Tämä kaikki liittyy lapsen itsemääräämisoikeuteen, itsenäisyyteen ja itsenäistymiskehitykseen.

Osa ihmisistä on ollut jyrkästi valjaiden käyttöä vastaan vedoten lapsen liikkumisen ja vapauden rajoittamisen negatiivisiin puoliin, kun taas toiset ovat puoltaneet valjaita esimerkiksi turvallisuuden vuoksi. Tahkokallion mielestä ääriajattelu ei toimi tässäkään tapauksessa.

– Ne hyvät käytännöt eivät löydy välttämättä kummastakaan ääripäästä, vaan pitäisi miettiä miten niiden yhdistelmä saataisiin toimimaan. Lapsi ei voi kuitenkaan olla ihan täysin vapaa, mutta ei voida myöskään täysin rajoittaa.

Turvavaljaiden käyttö itsessään ei hänen mukaansa ole vaarallista tai vaikuta lapsen kehitykseen.

– En suosittele niiden käyttöä, mutta ne eivät aiheuta lapsille vahinkoa tai vaikuta millään tavoin lapsen kehitykseen, vaan enemmänkin [ne vaikuttavat] aikuisten sieluun. Tämä kaikki keskustelu kuvastaa sitä, kuinka merkityksellisenä lasten vapauteen puuttuminen nähdään, hän sanoo.

Yhteiskunnan pitäisi välittää lapsista enemmän

Tahkokallion mielestä keskustelu pitäisi siirtää käytettävien apuvälineiden sijaan lapsille tarjotun turvallisuuden laatuun. Ympäröivien ihmisten tulisi luoda tarvittava turva, ja heitä pitäisi olla riittävästi. Muutoksia täytyisi tehdä koko yhteiskunnassa siten, että lasten turvallisuus voitaisiin taata ilman valjaiden, tai muiden teknisten apuvälineiden käyttöä.

– On tärkeä kysymys, että huomioidaanko lapsia oikealla tavalla. Kun puhutaan alan palkoista tai olosuhteista, niin kyllä sieltä tuleva viesti on aika selkeä, että pienten lasten hoitopuoli ja sen huolto on varsin heikkoa. Että yleisellä tasolla ei sitten kuitenkaan välitetä lapsista sillä tavalla kuin pitäisi, sanoo Tahkokallio.

Tahkokallion mielestä nykyajan kasvatuskeskustelu on kääntynyt liian filosofiseksi pohdinnaksi siitä, mitä on olla vanhempi. Tärkeämpää olisi miettiä, millä tavoin aikuiset ovat aidosti läsnä lapsen elämässä.

Nykyaikana vapautta ihannoidaan ja lapsista halutaan kasvattaa itsenäisiä aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Tahkokalliota kehityksen suunta huolestuttaa. Lasten itsemääräämisoikeutta ja varhaista itsenäisyyttä ei pitäisi hänestä ylikorostaa.

– Voi käydä niin, että pian katsotaan ettei aikuisilla ei oo enää oikeutta puuttua siihen, jolloin aikuinen etääntyy lapsesta.

Hän korostaa, että aikuisen tulisi olla läsnä lapselle turvallisena aikuisena, eikä tasavertaisena keskustelukumppanina. Kiireiselle aikuiselle voi olla helpottavaa kuulla, että lapsen kuuluu kasvaa itsekseen. Itsenäisyys ei kuitenkaan Tahkokallion mukaan synny siten, että lapsi pääsee vapaasti itsenäistymään, vaan aikuisen täytyy olla siinä apuna ja läsnä.

– Voi käydä niin, että aikuinen irrottautuu välittömästä kontaktista ja seuraa vain taaempaa sivusta itsenäisyyteen pyrkivää lasta. Silloin lapsen kehitys saattaa viivästyä ja siitä voi seurata itsesäätelypulmia, levottomuusreaktioita ja itsehillinnän puutetta.

