Radioamatööri Jari Jussila seilasi radioaalloilla maailman ympäri purjehtija Tapio Lehtisen kanssa vuonna 2018 – tänä vuonna matka tyssäsi Intian valtamerelle

Tapio Lehtisen yksinpurjehduksen radioyhteyksistä vastaava Lahden Radioamatöörikerhon puheenjohtaja Jari Jussila kertoo, että purjehtija voi erinomaisesti. Lehtinen kuitenkin haluaisi päästä pois alukselta ennen Kiinaan saapumista.

– Tapio on sellainen humoristi. Hän kertoi, miten hän on päässyt pesemään housunsa ja saanut intialaista ruokaa. Hän pelkää sitä, että rahtilaiva on kuukauden päästä Kiinassa, Jussila sanoo.

Lehtisellä ei ollut aikaa pakkailla, kun vene perjantaina aamulla yhtäkkiä sai tuntemattomasta syystä vuodon ja upposi.

– Hän on paperiton, hänellä ei ole passia, eikä rahaa. Hänellä ei ole kännykkää. Hänellä ei ole mitään. Ja hän tietää, miten Kiinassa kohdellaan paperitonta. Joten nyt tavoitteena on se, että hän pääsisi laivasta pois ennen Kiinaa, ehkä Singaporeen. Siinä on nyt erilaiset toimet meneillään, Jussila kertoo.

Radioamatöörit yksinpurjehtijan taustajoukoissa

Jari Jussila ja muut Lahden radioamatöörit ovat toimineet Lehtisen taustajoukkoina jo aiemmassa, vuosina 2018 ja 2019 purjehditulla Golden Globe -maailmanympäripurjehduksella. He ovat hoitaneet yhteyksiä myös nyt käynnissä olevassa kilpailussa.

– Meillä oli Tapion kanssa käytännössä radioyhteys joka ikinen päivä. Joinakin päivinä jopa kaksi tai kolmekin yhteyttä, Jussila sanoo.

Radiossa purjehtijalle muun muassa kerrottiin sääennusteita ja annettiin aikamerkki navigoinnissa käytettävän kellon tarkassa ajassa pitämiseksi.

– Totta kai se alkoi aina sillä että kysyttiin, että miten menee. Hän pääsi kertomaan ne päivän huolet, Jussila kertoo.

Purjehtija sai kuulla myös maailman ja kotimaan uutisia.

Yksinäisyys ja yhteys

Tapio Lehtisen edellinen, viidenteen sijaan päättynyt Golden Globe -purjehdus oli täynnä vastoinkäymisiä.

– Meidän ajasta suurin osa meni siihen, että selviteltiin vikoja. Haettiin korjausohjeita, että mitä hänen pitää tehdä. Veneestä hajosi generaattori ja aurinkopaneeli. Ikkunat vuoti ja kaikkea pientä, Jussila sanoo.

Säätiedot ja aikamerkki ovat tärkeitä, mutta myös yhteys toisiin ihmisiin on yksinpurjehtijalle arvossaan. Edellisessä kilpailussa Tapio Lehtinen oli maaliin tullessaan ollut merellä 322 vuorokautta.

– Hän sanoi, että olimme myöskin elämänlanka. Että oli joku jonka kanssa puhua edes kerran päivässä. Se on aika yksinäistä olla siellä veneessä keskellä merta. Ei ole muuta kuin lintuja, jos niitäkään, Jussila kertoo.

Seuraava maailmanympäripurjehdus jo kiikarissa

Entä mitä purjehtija Tapio Lehtisen taustajoukoissa oleminen on merkinnyt radioamatööri Jari Jussilalle itselleen?

– Minulle on ollut hyvin tärkeää, että olen päässyt tutustumaan tähän suomalaiseen purjehtijayhteisöön. Se on aivan mahtavaa porukkaa. Siellä vedetään yhtä köyttä. Vaikka olen asunut meren rannalla, purjehdus oli minulle täysin tuntematon asia ennen tätä, Jussila sanoo.

Jussila elää kilpailuissa vahvasti mukana. Uppoamisuutista hän ei ollut ensin uskoa todeksi.

– Sitten tuli se kylmä totuus, että nyt on vene viiden kilometrin syvyydessä valtameren pohjassa, hän sanoo.

Enää hengenhätää ei ole. Seuraavaksi Tapio Lehtisen suunnitelmissa on osallistua omaa nimeään kantava Tapio Lehtinen Sailing -tiimin kanssa vuoden 2023 syksyllä starttaavaan maailmanympäripurjehduskilpailu Ocean Globe Raceen.

– Tapio lähtee ensi syksynä vähän isommalla veneellä ja kahdentoista hengen porukalla kiertämään taas maapalloa. Kyllä meillä sellainen ajatus on, että hänen kanssaan pidetään yhteyksiä. Mutta siellä seuraavalla reissulla on satelliittipuhelin sallittu, että me ei olla tällä kertaa se ainoa elämänlanka, Jussila kertoo.

Mutta ensin Lehtisen täytyy päästä pois kiinalaiselta rahtilaivalta.