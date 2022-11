Pelastuskoirat Ässä ja Dani saapuvat paikalle, kun hätä on suuri – tällaisia etsijöitä tarvittaisiin nyt kipeästi lisää

Kymenlaaksossa on noin 15 vapaaehtoista pelastuskoiraa, jotka osaavat jäljittää kadonneita ihmisiä. Tuorein vahvistus on kultainennoutaja Ässä, jonka kaltaisia koulutettuja koiria tarvitaan lisää.

– Pelastuskoiria tarvitaan ehdottomasti lisää.

Näin sanoo Aki Kyyrö, joka on Haminan Pelastuskoiraharrastajat ry:n puheenjohtaja ja perustajajäsen.

Kyyrö on kahden kultaisennoutajansa kanssa mukana Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa eli Vapepassa. Heidät voidaan hälyttää maastoon etsimään kadonneita henkilöitä, ja tässä työssä tarkkanenäiset koirat voivat olla suureksi avuksi.

Ässä on Aki Kyyrön uusin pelastuskoira. Kotona odottaa myös Ässän vanhempi kaveri Dani, joka on jo kokenut pelastuskoira. Kuva: Heini Rautoma / Yle

Vapepalla on ollut parin viime vuoden aikana ennätyksellisen paljon maastoetsintöjä.

Kyyrön mukaan vapaaehtoistoimintaan tarvitaan lisää sekä koiria että ihmisiä.

Suomessa on noin 170 pelastuskoiraa. Niistä viitisentoista on Kymenlaakson alueella.

– On se älyttämön vähän, kun koko maassa on noin 800 000 koiraa. Mutta on se ymmärrettävää, sillä kouluttamisen polku on työläs ja pitkä, ja pitää läpäistä kokeita, jotta voi osallistua hälytykseen. Se vaatii siis paljon työtä, Kyyrö sanoo.

Noutajat ja paimenkoirat sopivat pelastajiksi

Kyyrön kaksi kultaistanoutajaa Dani ja Ässä ovat mukana Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa. Koirat on koulutettu avustamaan poliisia kadonneen henkilön etsinnässä.

3-vuotias Ässä on juuri läpäissyt koulutuksen, ja on näin ollen Kymenlaakson tuorein vahvistus vapaaehtoisten pelastuskoirien rinkiin.

– Ässä on juuri saanut oikeudet, eikä sillä ole vielä ollut tehtäviä. Ja hyvä niin, onneksi ei ole ollut tehtäviä, sanoo Kyyrö.

Ässä on vasta 3-vuotias, mutta valmiina etsintöihin. Kuva: Heini Rautoma / Yle

Kyyrön vanhemmalla koiralla Danilla on vielä hälytysoikeudet ensi kesään asti, ja sitten pitäisi suorittaa tasokokeet uudestaan.

– Se täyttää jo 10 vuotta, joten pian se saa siirtyä takkatulen äären, ja Ässä saa ottaa vastuun, Kyyrö sanoo.

Haminasta koiria saatetaan hälyttää mukaan etsintöihin esimerkiksi Kotkan alueella, yleensä enintään puolen tunnin ajomatkan päähän.

Kyyrön mukaan moni koira voi sopia pelastuskoiraksi, mutta keskikokoiset ovat yleensä parhaita. Noutajat ja paimenkoirat ovat yleisimpiä pelastuskoiria.

– Maastossa saattaa olla parin tunnin vetoja eri keliolosuhteissa, joten isommat koirat sopivat ehkä paremmin. Mutta koirat ovat yksilöitä. Kaikista ei tule pelastuskoiria, mutta harrastamista se ei estä, sanoo Haminan Pelastuskoiraharrastajat ry:n puheenjohtaja Aki Kyyrö.

