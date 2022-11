Super Marion ja Ison pahan suden äänet kaikuvat valtavista kirkkouruista – tältä se kuulostaa

Kymenlaaksossa on tällä viikolla kuultu epätyypillisiä sointuja useamman kirkon uruista, kun meneillään on sekä Kuusankosken kirkkomusiikkiviikot Kouvolassa että Kotkan Urkuviikot.

Kuusankosken seurakunnan kanttori Risto Eskola kokeilee, mitä kaikkea kirkkouruilla voi soittaa. Aiemmin on soinut esimerkiksi rokki ja elokuvamusiikki. Tänä vuonna oli pelihahmojen vuoro kokeilla onneaan urkujen pilleissä.

– Olemme miettineet, mitä musiikkityylejä voisi toteuttaa uruilla. Ajatuksena on houkutella uusia ihmisiä konsertteihin kirkossa, Eskola sanoo.

Kuuntele tästä noin puolen minuutin näytteestä, miten Kotka–Kymin seurakunnan kanttori Susanna Hauer taikoo kirkkouruista Ison pahan suden:

Kuusankosken seurakunnan kanttori Risto Eskolan mukaan uruista saa ulos hyvin erilaisia sävyjä, pienestä ja hiljaisesta suureen ja mahtipontiseen.

– Pelimusiikki on itse asiassa melko helppo sovittaa uruille, sillä siinä on usein klassisen musiikin taustaa. Uruilla on helpompi soittaa pelimusiikkia kuin poppia, Eskola sanoo.

Kuusankosken kirkon urut ovat monesti houkutelleet urkureja kauempaakin kauniin äänensä ansiosta. Kuva: Heini Rautoma / Yle

Eilen keskiviikkona Kuusankosken kirkon pelimusiikkikonsertissa kuultiin muun muassa Super Mario -pelihahmon teemamusiikkia. Tosin helposti tunnistettava rytminen teema piti toteuttaa kirkon sähköisillä uruilla ja lyömäsoittimilla, sillä pääuruissa on noin sekunnin viive.

– Noin sata kuuntelijaa on paljon urkukonsertille. Mukana oli myös paljon nuoria, kertoo kanttori Risto Eskola.

Eveliina Modinos tuli Jyväskylästä Kuusankoskelle soittamaan pelimusiikkia uruilla. Kuva: Heini Rautoma / Yle

Pelimusiikin soittaminen kirkossa ei Eskolan mukaan ole ongelma, vaikka mielipiteitä uruille sopivista tyylilajeista onkin useita.

– Kirkossa esitetään kaikenlaista klassista musiikkia. En näe, miten pelimusiikki olisi ristiriitaista esitettäväksi. Meillä ei ole mitään väkivaltaista kuvamateriaalia, vaan Super Mariota ja Mine Craftia. On hyvä, että on jokaiselle jotain myös kirkossa, sillä urkuja voi kuulla vain kirkossa.

Nyt 22. kertaa järjestettävän Kuusankosken kirkkomusiikkiviikon ohjelmisto sisältää kaikkiaan seitsemän konserttia. Niistä viimeinen on sunnuntaina Petri Laaksosen 60-vuotisjuhlakonsertti.

Kanttori nojaa kyynärpäällään koskettimiin

Kotkan Urkuviikko käynnistyi Kymin kirkossa muun muassa Jean Sibeliuksen Finlandialla urkuri Arttu Selosen tulkinnassa. Nuoret muusikot Selonen ja Aleksanteri Wallius soittivat uruilla klassisia kappaleita, joita ei alun perin ole sävelletty uruille.

Osana urkuviikkoja Kotka–Kymin seurakunnassa järjestettiin lapsille urkusatu Langinkosken kirkossa.

Kanttori Susanna Hauer on kehittänyt urkusatuja jo useamman vuoden ajan. Ideana on luoda satutuokio, jossa satu sekä esitetään että soitetaan.

Kanttori Susanna Hauer elävöittää satuja Langinkosken kirkon uruilla. Kuva: Heini Rautoma /Yle

Kotkan urkuviikko on jokavuotinen urkufestivaali, jota on järjestetty jo vuodesta 1998 alkaen. Urkuviikon järjestäjiä ovat Kotka–Kymin seurakunta yhteistyössä Taideyliopisto Sibelius-Akatemian kanssa.

Urkuviikko päättyy torstaina virolaisen urkuri Kristel Aerin konserttiin.

Kuuntele tästä, mitä Kuusankosken seurakunnan kanttori Risto Eskola kertoo pelimusiikista ja kirkkouruista:

