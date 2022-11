Hylätty maali aiheutti kaaoksen NHL-ottelussa, yleisö heitti kanaa Erik Haulan päälle – Mikko Rantasella kahden maalin ilta

Erik Haula joutui pyytämään New Jerseyn faneja lopettamaan roskien heittämisen jäälle.

Sarjan kärkisijoista kamppailevien Boston Bruinsin ja New Jersey Devilsin voittoputket katkesivat jääkiekon NHL:ssä.

Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen väkevä alku otteluun Vancouver Canucksia vastaan jääkiekon NHL:ssä ei auttanut johdattamaan denveriläisiä voittoon.

Rantanen teki avauserässä kaksi maalia ja nosti Coloradon 2–1-johtoon. Niistä jälkimmäinen syntyi ylivoimalla ja oli Rantasen kauden 13:s.

Artturi Lehkonen kirjattiin syöttäjäksi kumpaankin maaliin.

Denverissä vierailleen Vancouverin Ilja Mihejev iski 1–0-johtomaalin, kun ensimmäistä erää oli pelattu vain 21 sekuntia.

Toisessa erässä Vancouver tasoitti Bo Horvatin osumasta 2–2:een. Colorado otti vielä hetkeksi kuskin paikan Cale Makarin 3–2-osumalla, mutta Vancouverin kaksi maalia päätöserässä siivittivät kanadalaisvieraat 4–3-voittoon.

Mikko Rantanen hurjasteli kaksi maalia heti avauserässä, mutta Colorado hävisi Vancouverille.

Mikko Rantanen sai ottelussa mailan kasvoihinsa, mutta pystyi jatkamaan peliä. Kuva: NHLI via Getty Images

New Jerseyn fanit suivaantuivat hylätyistä maaleista

New Jersey Devilsin 13 ottelun mittainen voittoputki katkesi kotikaukalossa Toronto Maple Leafsia vastaan niukkaan 1–2-tappioon. New Jersey teki päätöserässä neljä maalia, joista peräti kolme hylättiin.

Hylätyistä maaleista kolmas kimposi maaliin Toronto-hyökkääjä Nicholas Robertsonista. Maali hylättiin, koska tuomarien mukaan suomalaishyökkääjä Erik Haula potkaisi kiekon kohti maalia.

– Yritin saada kiekon mailaani ja pelata. Kiekko kimposi vastustajasta verkkoon. Sääntö on harmittava. Jokainen pelaaja on varmasti sitä mieltä, että tilanne on turhauttava, Haula sanoi NHL:n sivuilla.

Haulan hylätty maali oli liikaa Devilsin kotiyleisölle. Tulistuneet katsojat heittivät jäälle roskaa, muun muassa ruuantähteitä ja oluttölkkejä, niin paljon, että Toronton pelaajat poistuivat kaukalosta.

Toronton pelaajat juhlivat maalia, Erik Haula jäi tyhjin käsin. Kuva: Getty Images

Haula pyysi faneja rauhoittumaan, vaihtelevalla menestyksellä.

– En välitä, jos päälleni läikkyy olutta, mutta minulla onkin varusteet. Siellä on kuitenkin muitakin ihmisiä. Olisi kamalaa, jos joku olisi satuttanut itseään, kun jotain osuu päähän, Haula kommentoi CBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Haula lisäsi CBC:n haastattelussa, että häneen osui friteerattu kananpala.

Florida vakuuttavaan voittoon sarjakärjestä

Florida Panthersin suomalaispelaajat Aleksander Barkov ja Anton Lundell olivat mainiossa vireessä 5–2-voitossa Boston Bruinsista.

Lundell vei Panthersin toisessa erässä 2–1-johtoon. Barkov teki 3–1-maalin ja iski tehot 1+2 Floridan ylivoimatilanteissa. Lundellille maali oli kauden toinen, Barkoville viides.

– Emme ole voittaneen niin paljon pelejä kuin olemme halunneet. Etenkin nyt meidän pitää saada voittoja. Voitto Bostonista on valtava juttu, Barkov kommentoi.

Anton Lundell ja Aleksander Barkov iskivät kumpikin maalin Floridan 5–2-voitossa Bostonista.

Florida katkaisi sarjakärki Bostonin seitsemän ottelun voittoputken.

Myös St. Louis Bluesin voittoputki jäi torstain vastaisena yönä seitsemän ottelun mittaiseksi, kun Buffalo Sabres yllätti sen 6–2. Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalon maalilla 34 kertaa.

Dallas sulatti Chicagon kolmen maalin johdon

Chicago Blackhawks johti Dallas Starsia kolmannen erän puolivälissä jo 4–1, mutta kotijoukkue Dallas pani pystyyn hämmästyttävän loppukirin viimeisen kymmenen minuutin aikana.

Jamie Bennin 2–4-kavennus syntyi ylivoimalla ajassa 50.15 Roope Hintzin alustuksesta. Kaksi seuraavaa maalia Dallas teki vain 14 sekunnin sisällä toisistaan. 4–4-tasoitusmaalin syötti puolustaja Jani Hakanpää, joka kirjautti toisenkin syöttöpisteen Dallasin 6–4-maaliin vain sekunteja ennen päätössummeria.

Länsilohkossa toisena oleva Dallas teki siis kymmenessä minuutissa yhteensä viisi maalia.

– Emme hoitaneet tätä hyvin. Mielestäni pelasimme todella kovaa 40 tai 50 minuuttia, mutta ottelu kestää 60 minuuttia. Tämä oli kova opetus siitä, että ei voi huokaista helpotuksesta johdossakaan, Chicagon päävalmentaja Luke Richardson sanoi ja kehui Dallasin hyökkäämistä.

Husso torjui nollapelin

Detroit Red Wingsin ja Nashville Predatorsin välinen kohtaaminen oli samalla suomalaismaalivahtien taisto. Ville Husso torjui Detroitin maalilla 26 kertaa ja piti maalinsa puhtaana. Detroit voitti ottelun 3–0.

Myös Nashville-vahti Kevin Lankinen venyi 26 torjuntaan, mutta päästi kiekon selkänsä taakse kahdesti.

Suomalaispelaajien tähdittämä Carolina Hurricanes jäi Nashvillen tavoin nollille kärsittyään 0–4-tappion Arizona Coyotesille.