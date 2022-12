Salakuuntelua, sähköistä häirintää, manipulointia – joukkovainoamiseen uskova kokee olevansa vihamielisen ryhmän uhri

Verkosta löytyy useita asialle omistautuneita sivuja ja ryhmiä. Ilmiö on syytä erottaa rikoslakiin kirjatusta vainoamisesta, joka on yleensä pienimuotoisempaa.

”Kun ajan tietä pitkin, useat autot käynnistyvät ja alkavat seurata minua.”

”Osa taktiikoista on tieni tukkimista ostoskärryillä tai pysäyttämistä, kun kävelen tai ajan.”

Tätä kirjoittaessani vainoamista tapahtuu parhaillaan äänitekniikoin: vainoajat asuvat seinänaapureina, ajoittavat ovien paukahduksia, yskimistä, nauramista ja vessan vetämistä.

Tällaisen toiminnan uhriksi identifioituvat internetistä löytyvän aineiston perusteella kymmenet tuhannet, oletettavasti demokraattisissa maissa asuvat henkilöt. Esimerkkejä ja tukiryhmiä löytyy myös Suomesta.

Ilmiötä kutsutaan joukkovainoamiseksi (gang stalking), jonka kohteeksi yksilö (targeted individual) kokee joutuneensa.

Vuonna 2021 Journal of Medical Research (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa joukkovainoaminen määritellään uskomusjärjestelmäksi, jossa henkilö kokee olevansa koordinoidun, laajan häirinnän kohde.

Tyypillistä on, että henkilö ei kykene nimeämään yksittäistä henkilöä vainoamisen takana. Syyllisiä voivat olla yksittäiset kansalaiset, hallitus tai muu viranomaistaho.

Tutkimuksessa myös todettiin, että gang stalkingin suosio Googlen hakusanana kasvoi tasaisesti vuosina 2011–2020. Sosiaalisesta mediasta löytyy useita, jopa kymmenien tuhansien jäsenien ryhmiä, jotka ovat omistautuneet vainoamisesta tiedottamiseen.

Vainoamisen keinot Stasin oppikirjasta

Suomenkieliselllä, joukkovainojen uhrien asiaa ajavalla sivustolla vainoamisen keinoja esitellään YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raporteista lainatuilla käsitteillä, jotka kuvaavat erilaisia kidutusmenetelmiä.

Osa esitellyistä keinoista on historiallisestikin dokumentoituja, kuten Saksan salaisen poliisin Stasin harjoittama vainoaminen ja psykologinen väkivalta, Zersetzung.

Osa taas, kuten elektroninen häirintä, lipuu sen sijaan keinoinakin salaliittoteorioiden alueelle. Kyse on väitetysti ihmiseen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin vaikuttamisesta elektromagneettisella säteilyllä.

Erikoiselta kuulostaa myös ”katuteatteri”, jossa iso ryhmä provosoi kohdetta lavastetulla tilanteella.

Ainoita merkkejä sivun toiminnasta ovat muutamat blogikirjoitukset vuosina 2019–2022. Yhdessä kerrotaan, että yhdistys on lähettänyt adressin kansanedustajille joukkovainoamiseen puuttumiseksi.

Verkkoyhteisöt tarjoavat yhteenkuuluvuden tunnetta, tutkijatohtori sanoo

Internetin vihasisältöjä tutkinut Suomen Akatemian tutkijatohtori ja kriminologi Markus Kaakinen sanoo, että eri ääriryhmät ovat kasvaneet ulos verkon marginaalista. Ryhmät ovat nykyään vahvasti läsnä valtavirran sosiaalisessa mediassa ja keskustelufoorumeilla.

Salaliittoteoriat ovat myös kietoutuneet yhteen vihasisällön ja niiden ympärille rakentuneiden yhteisöjen kanssa.

– Sekä vihasisällölle että salaliittoteorioille onkin tyypillistä kuvata jokin taho uhkaavana, pahansuopana ja moraalittomana. Näin pahat ”ne” ja uhan kohteena olevat ”me” erotetaan toisistaan, Kaakinen kertoo sähköpostitse.

Jaetun viholliskuvan vastapainona on Kaakisen mukaan sisäinen yhtenäisyys. Verkkoyhteisöt vastaavat osaltaan tarpeisiin yhteenkuulumisesta ja jaetusta maailmakuvasta. Niissä jaetaan ja saadaan myös sosiaalista tukea.

Sisäinen yhtenäisyys ja jaettu viholliskuva voi polarisoida ja radikalisoida yhteisön jäsenten ajatusmaailmaa entisestään.

Joukkovainoamisen ympärille muodostuneet yhteisöt muistuttavat muita verkon vastakulttuureja, joissa rakennetaan jaettua maailmankuvaa ja puolustaudutaan ulkopuolista vastustusta vastaan, Kaakinen sanoo.

–Yhteisöissä jaetaan ensisijaisesti kokemuksia ja näkemyksiä vainosta sekä sen taustalla olevasta salaliitosta. Myös käsitystä joukkovainoamisesta mielenterveyden häiriöinä vastustetaan.

Vainoaminen kirjattu rikoslakiin

On syytä tehdä selväksi, että vainoaminen sinänsä on todellinen ilmiö. Suomen rikoslakiin vainoaminen kirjattiin vuoden 2014 tammikuussa.

Vainoaminen määritellään laissa toistuvaksi uhkailuksi, seuraamiseksi, tarkkailuksi tai yhteydenotoiksi, jotka aiheuttavat toisessa pelkoa ja ahdistusta.

Toiminnasta voi saada sakkorangaistuksen tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan väestöstä satunnaisesti valituista naisista 12–16 prosenttia ja miehistä 4–7 prosenttia on joutunut vainotuksi elämänsä aikana, kertoo oikeus- ja kriminaalipsykologian dosentti sekä psykoterapeutti Hellnä Häkkänen.

Vainoamiseen liittyvät yhteydenotot voivat kohdistua myös vainotun ystäviin ja sukulaisiin.

– (Vainoaminen) voi tapahtua suoraan tai sitten erilaisen ”oikeutuksen”, esimerkiksi jaetun vanhemmuuden tai yrittäjyyden kautta. Useampia henkilöitä voi liittyä siihen, mutta se ei ole yleistä, Häkkänen kertoo sähköpostihaastattelussa.

Vainoaja voi sitoa toimintaansa liittolaisia, esimerkiksi perheenjäseniä tai yrityksen työntekijöitä. Osa voi Häkkäsen mukaan osallistua vainoamiseen tiedostamattaan, osa tietoisesti.

Keskeinen rooli on mobiili- ja muilla laitteilla tapahtuvilla yhteydenotoilla esimerkiksi puhelinsoittojen ja viestien muodossa. Ihmisistä on suhteellisen helppoa saada tietoa teknologian avulla, mistä vainoaja on osin riippuvainen, Häkkänen sanoo.

– Tästä syystä vainon kohteena olevan henkilön olisi tärkeätä estää vainoajan ja hänen mahdollisten liittolaistensa mahdollisuus nähdä omaa toimintaansa somessa.

Yli puolella vainoamisen uhreista kehittyy traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireita, mieleen tunkevia muistoja ja välttämiskäyttäytymistä. Masennusta, kroonisia univaikeuksia ja pelkotiloja esiintyy Häkkäsen mukaan noin joka kolmannella vainotulla.

– Oireiden kehittymiseen ovat yhteydessä vainoamisen kesto, aikaisempi suhde vainoajaan ja tavat, joilla vainotaan. Vakavimmat oireet kehittyvät niille, joiden vainoaja on henkistä tai fyysistä väkivaltaa parisuhteessa käyttänyt ex-kumppani.

Häkkänen oli mukana valmistelemassa vainoamislakia asiantuntijana. Hän katsoi erityisen tärkeäksi pelon tunteen sisällyttämisen teonkuvaukseen. Sen puuttuminen olisi tehnyt lain tulkinnasta vaikeampaa.

Suomessa rikosilmoituksia vainoamisesta tehdään vuosittain noin 700.

Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa, jota myös Häkkänen oli tekemässä, todettiin, että vain 14 prosenttia oikeuteen vuosina 2015–2016 edenneistä vainotapauksista jätettiin tuomitsematta.

– Todistamisen näkökulmasta on tärkeätä tallentaa kaikki materiaali ja kuvata myös mahdollinen seuraaminen tai tarkkailu. Oikeudessa uhrin kokemusta tukee usein lääkärinlausunto.

Vainoamisen kokemukset yleisempiä naisilla

Häkkänen tutustui suomenkielisiin joukkovainoamisen kokemuksia käsitteleviin sivustoihin Yle Uutisten pyynnöstä. Hänen mukaansa joukkovainoamisen vaikutusten kuvauksissa esiintyy vainoamisesta tyypillisesti aiheutuvia psyykkisiä oireita.

– Erilaista on se, että joukkovainoamisen kuvauksissa ilmenee keinoja, jotka on todennäköisesti omaksuttu viihdeteollisuudesta. Lisäksi kuvaus synnyttää vaikutelman siitä, että vainoamista tapahtuisi hyvin tiheästi 24/7, ja ettei vainottu voi siihen mitenkään vaikuttaa.

Kuvauksissa esiintyy myös kokemuksia, että joukkovainotun ajatuksia voidaan manipuloida ulkoapäin, missä voi olla kyse vainoharhaisista eli paranoidisista psykoosisairauksista.

Psykologissa tutkimuksissa joukkovainoamista kokevilla on usein diagnosoitu psykoosisairauksia, kertoo vuoden 2021 tutkimus.

National Library of Medicine (siirryt toiseen palveluun)-tiedejulkaisun mukaan 0,66 prosenttia aikuisista naisista ja 0,17 miehistä kokee jossain vaiheessa olevansa joukkovainoamisen kohteita.

Naisilla on myös yleisesti keskimäärin enemmän vainoamisen kokemuksia kuin miehillä. Kahdeksan prosenttia naisista kertoo olleensa joskus vainoamisen kohde, kun miehillä vastaava luku on kaksi prosenttia.

Katso Yle Areenasta: Mikä on normaalia epäluuloisuutta ja mikä puolestaan sairaalloista harhaluuloisuutta? Mitä voi tehdä, jos läheinen alkaa vaikuttaa vainoharhaiselta? Asiantuntijana psykiatrian erikoislääkäri Heikki Nikkilä. (julkaistu 31.8.2011)

Vainottu voi kokea väkivallan itsepuolustuksena

Vainotuksi tulemisen tunne voi johtaa väkivaltaiseen käytökseen, Häkkänen vahvistaa. Esimerkkejä on löydetty ainakin kahdesta ampumavälikohtauksesta Yhdysvalloissa.

The Outlinen (siirryt toiseen palveluun) joukkovainoamista käsittelevän artikkelin mukaan Floridan yliopiston vuoden 2014 ja Baton Rougen vuoden 2016 joukkoampumisissa tekijät kokivat olleensa vainoamisen kohteita.

– Tällaisissa väkivaltatapauksissa tulee harkittavaksi syyntakeisuutta koskevat kysymykset. Subjektiivinen kokemus joukkovainosta ja siihen väkivallalla vastaaminen voidaan tulkita vainotun henkilön näkökulmasta itsepuolustukseksi, Häkkänen sanoo.

– Anonyymit Internet-palstat lisäävät näissä tapauksissa väkivaltakäyttäytymisen riskiä, koska tällaiset henkilöt reagoivat helposti vihalla provokatiivisiin viesteihin, ja toki internet toimii heille myös ympäristönä, jossa osa heidän vainoajistaan heidän mielestään toimii.

Sosiaalisen median vihasisältöjen yhteydesä verkon ulkopuolella tapahtuvaan väkivaltaan on tutkimusnäyttöä, Markus Kaakinen sanoo. Lisääntynyt vihapuhe ennustaa tulevaa viharikollisuutta.

– Myös (vihasisällöille) altistuneet tekevät muita todennäköisemmin viharikoksia, mutta vain, jos sisältö on linjassa heidän oman ajatusmaailmansa kanssa. Altistuminen ei siis näyttäisi toimivan samalla tavalla kaikkien kohdalla.

Alun kursivoidut kohdat on käännetty National Library of Medicine -julkaisun tutkimusaineistosta.