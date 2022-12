”Kakkosluokan kansalainen” ja ”pohjasakkaa” – moni yksin asuva kokee alemmuutta, johon ei ole mitään syytä

”Kaikki on meille kallimpaa. Kaupoissa on tarjouksessa vain superkoon tuotteet, yksin matkustava joutuu maksamaan yksin matkustavan lisän. Yhdessäkään ravintolassa en ole nähnyt pöytää yksin aterioivalle, siinä on aina vähintään se yksi tuoli liikaa, mikä saa ajattelemaan, että tuon deitti on tehnyt varmaan oharit.” Nainen, 44 vuotta

”Varsin nihkeästi. Korona-aika osoitti, että yhteiskunnan oletus on edelleen perhe tai parisuhde. En olisi kevään 2020 koronaohjeiden mukaan saanut tavata ketään muuta ihmistä, koska talouteeni kuuluu itseni lisäksi vain kissoja. Kaipaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, ettei yksin asuminen aina ole mikään välitila tai tragedia, vaan valittu olotila.” Muunsukupuolinen, 41 vuotta

”Todella huonosti. Ohitetaan niin puheissa kuin yhteiskunnan rakenteissa. Tarvitaan paljon muutoksia, niin asenteissa kuin vaikkapa tukien muodostamisessa ja verotuksessa. Huonosti nähdään myös se, että yksin asuvat ovat moninainen ryhmä, kaikenikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Eivät kaikki ole nuoria matkalla parisuhteeseen tai iäkkäitä eläkeläisiä, jotka ovat jääneet leskeksi.” Nainen, 46 vuotta

”Surkeasti. Oletetaan, että perhe tukee, kuljettaa, auttaa. Vanhemmat eivät ole koskaan olleet läheisiä, sisaruksia ei ole, joten verisukulaisten varaan ei minun kohdallani ole mahdollisuutta. Sairaustapauksissa ehdotetaan, että pyydä puolisoa auttamaan. Kun kerron, että sellaista vaihtoehtoa ei ole, tulee hiljaisuus ja tilanne ohitetaan tyyliin no, varmaan jotenkin tuo järjestyy.” Nainen, 49 vuotta

”En kaipaa yhteiskunnalta huomioon ottamista tai huomiotta jättämistä. Sen sijaan kanssaihmisten taholta hämmentää parisuhdeolettamus ja parisuhdehakuisuus. En löydä yhtään syytä, miksi mahduttaisin elämääni arjessa läsnäolevaa henkilöä. Vaihtosuhde täysin negatiivinen.” Mies, 50 vuotta

Sitaatit on poimittu yleisön Ylelle lähettämistä vastauksista. Vastaajien henkilöllisyydet ovat toimituksen luottamuksellisessa tiedossa.