Iisalmelaiset innostuivat ostamaan elintarvikkeita vähävaraisille – vapaaehtoiset jakoivat kaupan ovella ostoslistoja sopivista tuotteista

Ostoslista on yleensä mukana jo kauppaan mennessä, mutta Iisalmen Prismassa tällaisen listan saattoi keskiviikkona ottaa mukaansa myös kaupan aulassa.

Listoja jakoivat vapaaehtoiset, joilla oli yllään SPR:n tai seurakunnan tunnukset. Ruoka-apukeräyksen listalla oli lueteltu kuivatuotteita, joita kaupassa kävijöiden toivottiin ostavan ja lahjoittavan vähävaraisille kaupunkilaisille.

SPR:n mukaan sillä ei ole ollut aiemmin tällaista keräystapaa muualla maassa. Järjestön mukaan paikalliset osastot saattavat kuitenkin kerätä jollain tavoin ruoka-apua joulun alla.

Iisalmessa jaossa olleella listalla tuotteet oli luokiteltu yhden, kahden tai kolmen euron hintaryhmiin.

Sopivia lahjoitettavia tuotteita olivat esimerkiksi makaroni, sokeri, kaurahiutaleet, näkkileipä ja pitkäjyväinen riisi. Mukana oli myös vähän kalliimpia tuotteita kuten kahvi ja maitojauhe.

Ruoka-apukeräyksen ostoslistan elintarvikkeet oli ryhmitelty halvimman tuotteen hinnan mukaan. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Lahjoittajia myös Iisalmen ulkopuolelta

Kaupan asiakkaat ottivat keräyksen omakseen, sillä hyllyjen välissä alkoi pian liikkua ihmisiä, joilla oli toisessa kädessään ovella saatu ostoslista.

Yksi tuotteita omaan ostoskärryynsä kerännyt oli iisalmelainen Leena Juntunen, joka sanoi luottavansa siihen, että tällä tavoin kerätty apu menee juuri niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

– Hinnat nousevat, ihmisillä ei ole työtä, perheet voivat huonosti, eikä kaikilla ole rahaa, hän muistutti.

– Olen itsekin eläkeläinen, mutta sydämestäni annan tämän vähäisenkin.

Leena Juntunen uskoi, että tällä tavoin kerätty apu menee paremmin perille. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Tieto mahdollisuudesta auttaa vähävaraisia levisi myös Iisalmen ympäryskuntiin.

Lapinlahdelta tullut Liisa Lukkarinen kertoi ajattelevansa erityisesti lapsiperheitä. Hän arvioi, että kärryyn voisi kertyä lahjoitettavia tuotteita viidenkymmenen euron edestä.

– Vähän parempaa kaakaota ja keksejä, joitakin muroja ja perunamuusia, hän pohti hyllyjä silmäillessään.

Liisa Lukkarinen halusi omilla ostoksillaan auttaa erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

54 laatikollista kuivatuotteita

Keräyksen järjestäjät ottivat lahjoitettavat elintarvikkeet vastaan aulassa, jossa tuotteet koottiin isoihin banaanilaatikoihin.

Iisalmen seurakunnan johtavan diakoniaviranhaltijan Tanja Reinikaisen mukaan päivän saldoksi tuli 54 laatikollista kuivatuotteita.

– Olimme yllättyneitä, miten hyvin keräys onnistui, hän iloitsi.

Lahjoitetut kuivatuotteet menevät Iisalmen yhteiseen ruoka-apuun, joka jakaa ne iisalmelaisille vähävaraisille. Ruoka-avussa ovat mukana Iisalmen ev.-lut. seurakunta, Iisalmen Adventtiseurakunta, Iisalmen Helluntaiseurakunta, Iisalmen Vapaakirkko ja Pysäkki ry.

Reinikaisen mukaan ruoka-apua saavien piirissä on noin 150 iisalmelaistaloutta.

– Hakijoissa on monenlaisia ihmisiä: yksinäisiä, perheitä, eläkeläisiä, työttömiä, yksinhuoltajia ja osa-aikatyössä olevia.

Tavallisesta poikkeava ruoka-apukeräys tuotti johtavan diakoniaviranhaltijan Tanja Reinikaisen mukaan 54 laatikollista elintarvikkeita. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Hävikkiruoan määrä vähentynyt

Ruoka-apu on pystynyt aiemmin käyttämään omassa avustustyössään iisalmelaiskaupoista saatavaa hävikkiruokaa, mutta nyt tilanne on Tanja Reinikaisen mukaan muuttunut.

– Kaupoista saatava hävikkimäärä on viimeisen vuoden aikana vähentynyt.

Ilmiö on valtakunnallinen, sillä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva on arvioinut, että kaupan ala on vähentänyt ruokahävikkiä lähes kahdeksan miljoonaa kiloa kolmen viimeisen vuoden aikana.

Jaettavan ruoan määrää on vähentänyt myös EU, sillä auttajat eivät ole tänä syksynä saaneet lainkaan EU:n ruoka-apua.

”Kaikki apu on eteenpäin”

Avuntarvitsijoiden määrä ei ole tänä vuonna vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Tanja Reinikaisen mukaan tarvetta olisi myös uusille auttajille.

– Tarvitaan niitä, jotka auttavat pienesti, ja tarvitaan niitä, jotka auttavat isommin.

Hänen mukaansa kaikki apu on eteenpäin.

– Se antaa tunnetta, että myös näinä aikoina on välittäviä ihmisiä. Sellaisia, jotka haluavat lohduttaa ja olla tukena silloin, kun on vaikeaa.

Seuraava ruoka-apukeräys aiotaan järjestää Iisalmessa ensi tammikuussa.

Banaanilaatikot täyttyivät nopeasti kaupassa kävijöiden lahjoittamista kuivatuotteista. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

