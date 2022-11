Malminetsintäyhtiöiden aluevaraukset aiheuttavat jopa pelkoa asukkaissa – lupaviranomainen myöntää: ”Varauksia tulee ja menee välillä nopeallakin tahdilla”

Kartassa punaisella merkitty varausalue on voimassa elokuuhun 2024. Varausilmoitus ei oikeuta malminetsintään, vaan se antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa.

Litiumia metsästävä kansainvälinen kaivosyhtiö sai yrityskaupassa haltuunsa nipun suomalaisia varauksia, joista yksi on jo peruttu. Uusi kaivoslakiesitys suitsisi varausten tekemistä.

Malminetsintäyhtiöiden varaukset Suomessa herättävät levottomuutta monessa varausalueilla asuvassa ihmisessä.

Kaivosteollisuuden etujärjestönkään mukaan varausjärjestelmä ei kaikilta osin toimi niin kuin sen pitäisi, eikä alan vastuullisuusohjeita aina noudateta.

– Olemme jo vuosi sitten suositelleet meidän jäsenyhteisöille ja myös muille Suomeen tuleville tahoille, että varausalueiden rajaukset pitää olla täsmällisiä. Nyt on paikoin kevyellä kädellä piirretty valtavan suuria karttoja, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Yksi esimerkki Suomelan mukaan tällaisesta on elementX Finlandin tekemä varausilmoitus yli 1600 neliökilometrin alueesta Uudeltamaalta, mistä nousi laajaa julkista kohua. Yhtiö ei ole Kaivosteollisuus ry:n jäsen.

– Ehkä yhtiö on edennyt liian nopeasti ja kevyesti, eikä ole hankkinut suomalaista osaamista tai kumppaneita. Siitä on ollut seurauksena sitten tämä kohu.

Tämän aluevarauksen kaivosyhtiö perui viime viikolla. Alue ei sovi yhtiön strategiaan, kertoo Capella Mineralsin toimitusjohtaja Eric Roth. Kuva: Riikka Tähtinen / Yle

Viime viikolla yhtiö ilmoitti lupa-asioita Suomessa hoitavalle Turvallisuus– ja kemikaalivirasto Tukesille, että se peruu aluevarauksensa Uudellamaalla. Viraston on määrä vahvistaa päätös lähiviikkojen aikana.

– Uudenmaan varaus ei sovi strategiaamme, sillä en näe siellä mahdollisuuksia löytää litiumia, kertoo Capella Mineralsin toimitusjohtaja Eric Roth.

Kanadalainen Capella Minerals kertoi lokakuussa, että elementX Finland siirtyi sen omistukseen ja tytäryhtiöksi. ElementX:n varauksista ja yrityskaupasta kertoi Svenska Yle jutussaan hiljattain.

– Näitä varauksia tulee ja menee välillä nopeallakin tahdilla, sanoo ylitarkastaja Ilkka Keskitalo Tukesista.

Vain harva varaus kiinnostaa ja johtaa liiketoimintaan

Malminetsintälupahakemuksen valmistelua varten hakija voi varata itselleen alueen. Tukesin Keskitalo laskee, että virasto tekee noin sata varauspäätöstä vuodessa. Saman verran myös raukeaa varauksia vuosittain.

Esimerkiksi elementX Finland -yhtiö on tehnyt useampia varauksia eri puolilla Suomea. Emoyhtiössä kaikkia projekteja ei nähdä kiinnostavina. Esimerkiksi Heinolaan ja Iittiin sijoittuva Rakokivenmäen varaus ei yhtiön johdon mukaan etene.

– Tämä tuli meille osana elementX:n hankintaa ja pakettia. Emme aio työstää tuota aluetta. Itse en olisi tehnyt koko varausta alunperinkään, koska aluehan on pääosin järvimaastoa, sanoo Capella Mineralsin toimitusjohtaja Eric Roth.

Roth on metallurgi ja kertoo olleensa alalla yli 30 vuotta.

Rothin mukaan yhtiö selvittää ensin Tukesin kanssa, mitä Uudenmaan varauksen peruminen merkitsee. Rakokivenmäen varaus on voimassa elokuuhun 2024.

– Ehkä annamme varauksen määräajan mennä umpeen ja sitten varaus raukeaa itsestään. Kysymme Tukesilta, mikä heidän kantansa on ja mitä he suosittelevat. Ihmiset voivat kuitenkin olla rauhassa, sillä emme aio tehdä alueella mitään työtä.

Asukkaiden huoli elää, vaikka varaus raukeaa

Ylen haastattelema Hannele Cantell perheineen viettää paljon aikaa mökillään. Mökki sijaitsee Rakokivenmäen varausalueella. Häntä kaivosyhtiön vakuuttelut eivät täysin rauhoita.

– Ei tämä meidän huoltamme poista. Jos meidän alueestamme ei olla kiinnostuneita, niin miksi yhtiö ei peruuta varaustaan.

Tukes ja Kaivosteollisuus ry muistuttavat alan nyrkkisäännöstä, että noin yksi tuhannesta malminetsintähankkeesta johtaa kaivostoimintaan. Varauksesta on myös pitkä matka kaivostoiminnan aloittamiseen.

– Varausvaiheen aikana kerätään historiallinen tieto ja niiden johtopäätösten perusteella mahdollisesti kohdistetaan malminetsintälupahakemus jonnekin. Usein varaus perutaan, kun havaitaan ettei alue olekaan niin kiinnostava, kertoo ylitarkastaja Ilkka Keskitalo Tukesista.

Uusi kaivoslakiesitys eduskunnassa

Hallitus on antanut esityksen uudesta kaivoslaista. Asia on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain on määrä tulla voimaan maaliskuussa 2023.

– Uuden lain myötä varausten hinta nousisi. Hinnannousu vaikuttaisi niin, että yhtiöiden täytyy vakavasti pohtia ja suunnitella, eikä varausta voi hupimielellä tehdä, ennakoi Kaivosteollisuuden toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Suuria aluevarauksia nähtäisiin mahdollisesti nykyistä vähemmän, jos uusi laki menee maaliin. Suomelan mukaan uusi laki lyhentäisi varausaikaa käytännössä puoleen nykyisestä eli vuoteen.

Dumpperi ajaa maa-ainesta Keliberin kaivosalueella Kokkolan ja Kaustisen rajalla maaliskuussa 2022. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja uskoo, että Suomen kallioperästä etsitään muun muassa kobolttia, nikkeliä ja litiumia. Tähän ajaa Suomelan mukaan myös vihreä siirtymä eli tavoite vähentää riippuvuutta fossiilienergiasta ja lisätä energiaomavaraisuutta.

– Keliberin litium-kaivoshanke Kaustisella on jo pitkällä, mutta muuten seuraavan viiden vuoden aikana ei juurikaan lähde hankkeita liikkeelle, Suomela arvioi.