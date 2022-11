Suomessa tehostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojausta – Venäjän hyökkäys Ukrainaan pyyhki pölyt valmiussuunnitelmista

Kriisitilanteissa on tärkeää vamistaa, että sähköverkot toimivat.

Sisäministeriön johdolla Suomessa on varauduttu kattavasti väestön suojaamiseen, kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen ja laajamittaiseen maahantuloon.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 herätti sekä viranomaiset että yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista vastaavat yksityiset toimijat tarkistamaan valmiussuunnitelmiaan.

Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape korostaa viranomaisten ja yksityisten toimijoiden välistä yhteistyötä.

Suojaamistoimet on valittava uhkatilanteen mukaan.

– On tärkeää, että jokainen toimija kriittisessä infrassa kykenee arvioimaan, minkälaisia uhkia meihin kohdistuu ja kykenemme sitten arvioimaan omat suojaamistoimenpiteemme uhkatilanteen mukaan, Knape toteaa.

”Kaikki on mahdollista”

Knape nostaa esille Euroopan parlamentin päätöksen kriittisen infran suojaamisjärjestelyjä koskevasta CER-direktiivistä.

Kriittisen infran häiriönsietokykyä punnitsevan CER-direktiivin piiriin kuuluvat energia, liikenne, pankki- ja finanssimarkkinat, digitaalinen infrastruktuuri, juomavesi, jätevesi, ruoka, terveys, julkishallinto ja avaruus.

– Tämä direktiivi on tulossa täytäntöönpanoon myös Suomessa. Siinä yhteydessä on tarkoitus tarkastella kokonaisvaltaisesti meidän kriittisen inframme suojaamista ja siihen liittyviä järjestelyjä useiden eri yhteiskunnan sektorien osalta, Knape kertoo.

Knape arvioi, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on saanut kaikki heräämään siihen, että suojaamisasiat täytyy hoitaa kuntoon.

– Kiteyttäisin sen oikeastaan siihen, että kaikki on mahdollista. Iltauutisia katsomalla me näemme, että mihin kaikkeen äärimmäisessä tilanteessa voidaan ryhtyä eli kaikkeen on syytä varautua, Knape huomauttaa.

Knapen mukaan lähtökohtana kriittisen infran suojaamisessa on, että jokainen toimija ensisijassa itse huolehtii näistä järjestelyistään ja kääntyy sitten apua tarvitessaan viranomaisten tai muiden tahojen puoleen.