Lahti on säästämässä perusopetuksesta – opettajat pelkäävät vaikutuksia: ”Syrjäytymisriski kasvaa”

Lahden kouluissa erityisen tuen tarve on kasvanut viime vuosina.

Yli miljoonan euron säästövaade tarkoittaa kymmenien opettajien vähentämisestä. Myös kouluverkko on jatkuvan tarkastelun alla.

Lahden kaupungin kouluja uhkaavat kovat säästöt, jos kaupunginhallituksen budjettiesitys menee läpi ensi maanantaina kokoontuvassa valtuustossa. Kaupunginhallitus edellyttää, että perusopetus, lukiokoulutus ja varhaiskasvatus kurovat toiminnastaan yhteensä 1,55 miljoonaa euroa.

Käytännössä säästöt tarkoittavat opettajien vähentämistä - kyse on useista kymmenistä työntekijöistä. Tämä puolestaan tarkoittaa, että jatkossa oppilasryhmät kasvaisivat suuremmiksi.

Lahden opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén kertoo, ettei opettajien vähentäminen riitä säästötavoitteen saavuttamiseen. Säästöjä haetaan myös avustavasta henkilökunnasta ja harkinnanvaraisista palveluista. Harkinnanvaraisiin palveluihin kuuluvat muun muassa valinnaiset aineet ja kielikylvyt.

– En sanoisi, että tämä on mahdotonta, mutta kyllä me olemme tosi vaikean tilanteen edessä. Olemme lähteneet rehtoreiden kanssa suunnittelemaan tiukasti ensi lukuvuotta niin, että meillä on ratkaisun eväitä elokuulle 2023, sanoo opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén.

Lahden opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtajan Jukka Kalliolehdon mielestä esitetyt säästöt on torpattava. Kuva: Janne Nykänen / Yle

– Meillä yli 20 prosenttia oppilaista saa erityistä tukea eli jos ryhmäkoot kasvaa, se on suora leikkaus erityiseen tukeen, sanoo Lahden opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kalliolehto.

Erityiseen tukeen kuuluu luokanopettajan ja aineenopettajan antama opetus. Jos opetusta ei ole resursoitu riittävästi, opettajat kuormittuvat ja sairauspoissaolot kasvavat. Lopulta siitä kärsivät myös oppilaat.

– Nyt puhutaan todella suurista asioista. Syrjäytymisriski kasvaa ja silloin on jo myöhäistä, sanoo Kalliolehto.

Koululaisten vanhempia ihmetyttää kiire ja valmistelemattomuus

Kaupungit kilpailevat nyt kaikin tavoin osaavasta ja pätevästä työvoimasta. Perusopetuksesta säästäminen nähdään riskinä.

– Mainehaittariski on todellinen ja olemassa. Toisaalta Lahden kaupungilla on paljon tarjota opettajille mitä ei pienemmissä kunnissa ole, sanoo opetus- ja kasvatusjohtaja Jämsén.

Yhtenä säästökohteena on myös Harjun alakoulun yhdistäminen Tiirismaan yläkoulun kanssa. Yhdistynyt koulu sijoittuisi Paavolan kampukselle. Vanhemmat ovat jo nousseet vastustamaan esitystä.

– Meitä vanhempia ihmetyttää kiire ja valmistelemattomuus. Tämä vaikuttaa kaupungin paniikkireaktiolta talousarvion säästövaatimuksiin, sanoo Leena Kinberg Harjun koulun vanhempaintoimikunnasta.

Vanhemmille järjestettiin keskiviikkona keskustelutilaisuus asiasta, ja Kinbergille tuli käsitys, että asia on täysin keskeneräinen. Harjun ja Tiirismaan yhdistymisestä ei päätetä vielä ensi maanantain valtuustossa, vaan sivistyslautakunta päättää asiasta myöhemmin tänä vuonna.

Opetus- ja kasvatusjohtaja Virve Jämsén myöntää, että aikataulu on nopea. Juuri siitä syystä kaupunki siirtyy tarkastelemaan palveluverkkoa jatkuvasti, ettei vastaavanlaisia yllätyksiä tule. Jos jossakin oppilasmäärä vähenee, voi kaupunki tehdä uusia päätöksiä kouluverkosta. Tähän asti palveluverkkoa on tarkasteltu vain aika ajoin.

