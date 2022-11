RoPS:n naisten edustusjoukkue sittenkin nousemassa ykkösdivisioonaan – edessä voi olla seuran vaihto

Nousijan paikan naisten ykkösdivioonaan vei FC KTP, kun kaudella ainoastaan kaksi ottelua hävinnyt RoPS ei onnistunut karsintaotteluissa lokakuussa. Nyt RoPS:lle on kuitenkin avautunut paikka ykkösdivisioonaan.

Ykkösdivisioonapaikka aukesi naisten edustusjoukkueelle, kun KuPS ilmoitti keskiviikkona luopuvansa paikastaan. Jos RoPS:n talouskurimus ei korjaannu, edessä on tiukka operaatio.

Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueelle on aukeamassa tie sarjanousuun. Viime kaudella lähes ylivoimaisesti pelannut joukkue nyrjähti finaalikarsinnassa ja ykköseen nousi kotkalainen FC KTP.

Joukkue on täydennysmenettelyssä ykkösenä. Ovi ylemmäs on nyt uudelleen auki.

– Eilen kuultiin, että Kuopio on luopumassa naisten ykkösdivisioonan paikasta. Me ollaan sääntöjen mukaan täydennysmenettelyssä ykkösinä ja meille tullaan periaatteessa varmaan tarjoamaan ykkösdivisioonapaikkaa, sanoo Rovaniemen Palloseuran naisten edustusjoukkueen valmentaja Jukka Heino.

Esteeksi voi nousta RoPS:n taloustilanne

Jos RoPS:n talouskurimus ei korjaannu, naisten edustusjoukkue voi kuitenkin päästä ykköseen vain perustamalla oman yhdistyksen tai vaihtamalla seuraa.

Palloliitto seuraa tarkoin seurojen taloustilannetta, ja jos divisioonapaikkaa hakevalla seuralla on erääntyneitä, selviä ja riidattomia velkoja, paikkaa ei myönnetä.

Oman yhdistyksen perustamista pohdittiin joukkueessa jo kesällä, mutta kun seuran talouden vakuutettiin korjaantuvan, suunnitelma haudattiin. Nyt se alkaa olla ilmeisen myöhäistä.

– Lähtökohtaisesti täytyy miettiä sitä, että onko mahdollista vaihtaa toisen yhdistyksen alle. Uuden yhdistyksen perustaminen saattaa tulla liian nopeasti, kun suunnitelma pantiin jäihin bingotalon myynnin yhteydessä, Heino sanoo.

Suurin peikko nurmella on tietenkin mahdollinen konkurssi.

– Se on se huonoin vaihtoehto, jos se tulee, se on tavallaan sitten loppu, Jukka Heino sanoo.

– Kyllähän se on näin, että sitten ropsilainen jalkapallo menee alamäkeen pitkäksi aikaa. Sillä on kovat vaikutukset niin junioripuoleen, puhumattakaan sitten aikuismiesten ja -naisten joukkueisiin.

Vielä ei kannata heittää kirvestä kaivoon, uskoo Rovaniemen palloseuran naisten edustusjoukkueen valmentaja Jukka Heino.

– Tilanne on tällä hetkellä se, että me ollaan vähän odottavassa tilassa, että mitä tulee tapahtumaan syyskokouksen puitteissa. Ensi viikon maanantaina me ollaan paljon viisaampia, mihin suuntaan tästä ollaan sitten menossa, Heino sanoo.

Lue myös:

RoPS:n toimihenkilöt: "Nyt eletään kriittisiä aikoja jouluun saakka" – velkainen seura kielsi Yleltä tiedotustilaisuuden kuvaamisen

Keskustele aiheesta Yle-tunnuksella 25.11. klo 23 saakka