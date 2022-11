Muotitoimittaja Sami Sykkö sai työkaverikseen myytinmurtaja Jamie Hynemanin – aikoo ensi töikseen keksiä sillan kahden yliopistokampuksen välille

Työelämäprofessori Sami Sykkö aloittaa keväällä vierailijaluentosarjan LUT-yliopistolla ja opettelee sosiaalisen median alustan TikTokin käyttöä. Sykön päätavoite on yhdistää yliopiston muotoilun ja talouden osaaminen.

– Suomi tarvitseee osaajia, jotka osaavat muotoilua ja taloutta. Meillä on hieno design-perinne, mutta kuka vie sitä lippua tänä päivänä eteenpäin? Siihen tarvitaan talousosaamista, ei vain designosaamista.

Näin sanoo syyskuussa LUT-yliopiston työelämäprofessorina aloittanut toimittaja Sami Sykkö.

Hän kertoo työelämäprofessuurinsa tavoitteeksi saada mahdollisimman paljon irti Lahdessa toimivan LAB Muotoiluinstituutin ja Lappeenrannan kampuksella sijaitsevan kauppatieteiden opintojen yhteistyöstä.

Sami Sykkö on itse koulutukseltaan ekonomi Vaasan yliopistosta. Urallaan hän on päätynyt toimittajaksi ja vaikuttajaksi. Toimittajana Sykkö on työskennellyt muun muassa Helsingin Sanomissa ja Gloria-lehden päätoimittajana.

Yleisradiolle Sykkö on jo vuosia tehnyt työtä Linnan juhlien tv-tuotannossa tyylin asiantuntijana.

– Työelämäprofessuuriin kukin tulee hieman omaa reittiään. Minua edelsi LUT-yliopistossa Anssi Vanjoki, joka on tehnyt varmasti toisella tavalla työtä kuin minä, Sykkö sanoo.

Sami Sykkö järjestää ensi keväänä vierailijaluentosarjan LUT-yliopistossa. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Sykön suunnittelema ensimmäinen laajempi opetuskokonaisuus on kevätlukukaudella alkava Professori Sykön haastattelutunti -luentosarja.

– Kutsun Lappeenrantaan haastateltavaksi kerran kuussa eri alojen huippuosaajia. Opiskelijat saavat heiltä tietoa, jota ei voi saada keneltäkään muulta. En minä voi tietää, mitä on johtaa suuryritystä tai tehdä vastuullisuusjohtajan työtä, Sykkö kuvailee.

Luentosarjan vieraiksi ovat Sykön mukaan lupautuneet ainakin Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen ja Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Sami Sykön työelämäprofessuuri alkoi syyskuussa ja jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. LUT-yliopistossa työskentelee tällä hetkellä kolme työelämäprofessoria: Sykkö, Myytinmurtajat-ohjelmasta tuttu Jamie Hyneman ja tuotantotalouden työelämäprofessori Harri Koponen.

Myytinmurtajat TV-sarjasta tuttu Jamie Hyneman vierailulla LUT yliopistolla Lappeenranassa marraskuussa 2021. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Kokeilu uudella somealustalla

Sykkö on aloittanut myös tiktokprofessori-nimisen projektin. Sen tavoite on LUT-yliopiston markkinointi opintomahdollisuuksiaan pohtiville nuorille.

Nimen mukaisesti Sykkö tuottaa sisältöä erityisesti alle 30-vuotiaiden aktiivisesti käyttämään TikTok-somepalveluun.

– Voi hyvänen aika, millainen maailma se onkaan! Nuoret osaavat sen paremmin kuin minä. Ei ole meikäläisen TikTok-tili valmis päivässä, Sykkö kuvailee sukellustaan uudelle somealustalle.

TikTokilla on mediatoimisto Dagmarin mukaan hieman yli miljoona käyttäjää Suomessa ja palvelu tavoittaa viikoittain noin puolet nuorista ja aikuisista. Palvelu perustuu käyttäjien tuottamiin lyhyisiin videoihin, joita katsellaan usein useita peräkkäin.

Sykkö näkee TikTok-työn selvästi vaativampana kuin kuvapalvelu Instagramin sisältöjen tuotannon.

– Jos haluaa saada TikTokissa aikaan hyviä videoita, niihin pitää panostaa todella paljon enemmän aikaa. Sisällön täytyy tasapainotella tarpeeksi hauskan hupsuttelun ja asian välillä, Sykkö sanoo.

Toistaiseksi menestys palvelussa on ollut pientä, tunnustaa Sykkö itsekin. Sykön tiktokprofessorin seuraajamäärä oli marraskuussa hieman yli 400.

Kuuntele alta Sami Sykön haastattelu toimittaja Mikko Mykkäsen kanssa.

Iltalehti kokosi maaliskuussa 2022 juttuunsa suurimpia TikTok-julkaisijoita, joiden joukossa on esimerkiksi Youtuben puolella tunnettu Hydraulic Press Channel (hydrauliprässillä esineitä tuhoava työryhmä) noin 12 miljoonalla seuraajallaan sekä suomen- ja englanninkielisiä videoita julkaise vatsastapuhuja Sari Aalto noin 5 miljoonalla seuraajallaan.

– Eräs seuraamani tanssija julkaisee neljä hupsuttelua ja yhden tanssivideon. Hän on huomannut tuon suhteen hyväksi. Täytyy viihdyttää, jotta palvelussa saa viestin perille tarvittaessa, Sykkö kertoo oppimastaan.

Sami Sykön työelämäprofessuuri jatkuu vuoden 2025 loppuun asti osa-aikaisena. Hän hoitaa tehtävää pääosin kotoaan Helsingistä.