Eero Aho on näytellyt usein pahoja ihmisiä, mutta uusin rooli Fanny ja Alexander -näytelmässä menee pahan ääripäähän

Näyttelijä Eero Aho on uransa aikana saanut tehdä usein sellaisia rooleja, joita näyttelijät kuvailevat kaikkein kiinnostavimmiksi: pahoja ihmisiä, rikollisia ja jopa psykopaatteja. Sellaisen roolin tekemisessä raskainta on harjoittelu.

– Joku on joskus, olisiko Esko Salminen hienosti sanonut, että kun painat yhtä kohtaa aivoissa, niin se rupeaa tuntumaan raskaalta. Kun etsit jotain pahuutta tai sellaista itsestäsi ja itsesi kautta. Sehän on raskasta. Sitten kun esityskausi pyörii, sitten se ei enää ole sitä. Silloin se on jo aika mukavaa.

Tietynlaisten roolien korostuminen Ahon tunnetuimmissa töissä on vaikuttanut myös siihen, miten häntä lähestytään kaupungilla, tai esimerkiksi ravintolassa.

– Minua lähestytään yleensä kunnioittavasti. Ei tulla ihan silmille, ja sehän on ihan hyvä, Aho naurahtaa.

Monet roolit pyörivät harjoitusvaiheessa myös unissa. Yksi niistä on ollut komisario Koskisen rooli tv-sarjassa, jonka kolmannen kauden kuvaukset ovat vielä kesken.

– Kun tein sarjaa, vaimoni kertoi, että tein pidätyksiä öisin. Puhun unissani paljon ja huudan myös kovaa. Kun on intensiivisesti roolin maailmassa, niin kyllä se johonkin vaikuttaa.

Puoli seitsemän -ohjelmassa Ahoa pyydettiin asettamaan hyvis–pahis-janalle muutama tunnettu roolityönsä. Hyvässä päässä janaa on alikersantti Rokka Tuntematon sotilas -elokuvasta ja toisessa päässä 8-pallo-elokuvan välivaltarikollinen Lalli.

Mihin tällä janalla sijoittuu Ahon uusin roolityö, äskettäin Helsingin kaupunginteatterissa ensi-illassa olleen Fanny ja Alexander -näytelmän piispa Vergerus?

– Kyllä se menee ihan tuonne 8-pallon Lallin kanssa samoihin. Siinä on eri teemat, miksi se on paha. Vergerus käyttää henkistä ja fyysistä väkivaltaa lapseen. Se on pahuuden kuvaus.

