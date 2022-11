Harrasteautohallissa Liperissä tulipalo – lähialueen asukkaita on evakuoitu

Taustalla näkyvä tulipalopaikka on eristetty noin 200 metrin säteeltä. Lähellä palopaikkaa sijaitsee tunnettu automuseo.

Hälytys palopaikalle tuli torstaina kello 16.50. Hallissa on useita vanhoja, arvokkaita autoja.

Liperin Ylämyllyllä on tulessa harrasteautohalli.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Tinurinpolulle noin kello 16.50. Paikalle on hälytettu useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

– Tilanne on päällä, enempää ei ennätä sanoa, totesi päivystävä palomestari kello 17 jälkeen.

Viranomaiset ovat sulkeneet kulun palopaikan lähistölle useista suunnista. Kuva: Jaana Kainulainen

Kyseessä on entinen autokorjaamo, jonka omistaja on jo jonkin aikaa asunut Iisalmessa. Hän on matkalla palopaikalle.

Hallissa on pelastuslaitoksen tietojen mukaan kuusi arvokasta vanhaa autoa, työvälineitä ja kaasupullo. Omistajan mukaan autot ovat muun muassa Bentley- ja Rolls-Royce -merkkisiä.

Tuoreen tiedon mukaan paloalueen läheisyydessä asuvia asukkaita on evakuoitu pois paikalta. Palopaikka on eristetty noin 200 metrin alueelta kaasupullon aiheuttaman vaaran vuoksi.

Tällä hetkellä palon ei tiedetä aiheuttaneen henkilövahinkoja.

Uutinen päivittyy.