Poliisi teki etsinnän helsinkiläiseen aseliikkeeseen – saattoi herättää sivullisten huomion

Tapauksen esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Kuvituskuva.

Aseliikkeeseen aikaisemmin tehdyissä tarkastuksissa on poliisin mukaan ilmennyt liiketoimintaan liittyviä puutoksia. Poliisi epäilee tapauksessa törkeää ampuma-aserikosta.

Helsingin poliisi on tehnyt paikanetsintää helsinkiläisessä aseliikkeessä tämän viikon keskiviikkona ja torstaina. Paikalla on ollut runsaasti poliiseja (siirryt toiseen palveluun), mikä on voinut herättää sivullisten huomion.

Paikanetsinnällä tarkoitetaan pakkokeinolain (siirryt toiseen palveluun) mukaan etsintää, joka toimitetaan muussa kuin kotirauhan suojaamassa paikassa, johon ei ole yleistä pääsyä.

Poliisi epäilee tapauksessa törkeää ampuma-aserikosta. Myymälään aikaisemmin tehdyissä aseliiketarkastuksissa on poliisin mukaan ilmennyt liiketoimintaan liittyviä puutoksia. Tämän takia poliisi epäilee, että rikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

– Esitutkinta on alkuvaiheessa. Epäillyt rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan edetessä. Toistaiseksi emme pysty tiedottamaan asiasta enempää, kertoo rikosylikomisario Anne Hietala poliisin tiedotteessa.