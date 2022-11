VR poisti ulkomailla opiskelevilta alennuksen – Latviassa opiskeleva rovaniemeläinen: “Epäreilua, rahalla saisi parin viikon ruoat”

Latvian Riiassa opiskeleva rovaniemeläinen Oona Tuomi on pahoillaan junamatka-alennusten poistumisesta ulkomailla opiskelevilta.

VR on vähin äänin poistanut lippualennuksen ulkomailla opiskelevilta suomalaisilta. Heitä on pitkästi yli 10 000. VR luopuu paperisista tilapäisistä opiskelijatodistuksista, joilla ulkomailla opiskelevat ovat juna-alennuksen saaneet.

Latvian Riiassa opiskeleva rovaniemeläinen Oona Tuomi on pahoillaan opiskelija-alennuksen loppumisesta, sillä se nostaa tuntuvasti kotimaassa käymisen hintaa. Opiskelijat ovat saaneet 30 prosentin alennuksen.

– On se aika epäreilua. Ihan samalla lailla me opiskelijoita ollaan kuin Suomessa opiskelevat ja ihan samalla tavalla inflaatio vaikuttaa meihin. Samaan aikaan kun hinnat nousevat, VR päättää ottaa pois alennukset meiltä.

Opiskelijan kukkarossa alennuksen poistuminen tuntuu selvästi. Oona Tuomi on laskenut, että Helsingin ja Rovaniemen välinen meno-paluulippu kallistuu opiskelijalle ainakin 60 eurolla.

– Kyllä se tuntuu aika paljolta. Sillä saisi parin viikon ruoat tai vaikka kahden kuukauden salijäsenyyden.

Paperisten todistusten aika on ohi

VR vetoaa ratkaisussaan digitaalisiirtymään, yhdenvertaisuusongelmiin ja väärinkäytöksiin. Opiskelijatodistuksia on eri oppilaitoksissa myönnetty hieman eri kriteereillä, eli käytäntö ei VR:n mielestä ole ollut tasapuolinen.

Lisäksi paperisten tilapäisten opiskelijatodistusten kanssa on ollut ongelmia – alennuksia on yritetty saada väärennetyllä tai vanhentuneella todistuksella. Järjestely on ollut kaikille hiukan vaivalloinen; opinahjon leimaaman todistuksen voimassaoloaika oli vain kolme kuukautta, ja lisäksi lomake oli saatavissa vain suomeksi.

– Näiden paperisten todistusten kirjo on aikamoinen. On melko mahdotonta junissa kontrolloida, ovatko ne aitoja. Digitaaliseen opiskelijatodistukseen ollaan vahvasti menossa.

Muutoksesta löytyy tieto vain VR:n sivulta

VR ei ole aktiivisesti tiedottanut muutoksesta. Tieto löytyy vain opiskelija-alennuksesta kertovilta verkkosivulta VR:n sivustolla. Siellä mainitaan, että 1. lokakuuta alkaen uusia tilapäisiä opiskelijatodistuksia ei enää myönnetä ja että todistusten voimassaolo päättyy vuoden 2022 lopussa.

Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriölle sekä kansainväliselle opiskelijajärjestö ISIC:lle alennuksen loppuminen tuli tietoon vasta tämän jutun tekemisen yhteydessä. Saman tien ISIC otti yhteyden VR:ään ja keskustelu alennusten palauttamisesta saatiin alkuun. Myös ministeriö pyysi VR:ltä asiasta lisätietoja.

Rovaniemelle joulun viettoon tuleva Oona Tuomi ennätti hankkia menolipun alennushinnalla, mutta paluumatka Helsinkiin matkalla Riikaan on vasta tammikuussa, jolloin alennusta ei enää saa. Kuvituskuva. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Oona Tuomi harmittelee VR:n päätöstä myös ympäristösyistä.

– Monelle on hyvin tärkeää matkustaa ympäristöystävällisesti ja pyrkiä vähentämään hiilijalanjälkeä. Opiskelija-alennuksen poistaminen ei sikälikään kuulosta kovin järkevältä.

Busseihin alennus on mahdollinen, toiveissa myös juniin

Kansainvälinen opiskelijajärjestö ISIC on juuri sopinut Matkahuollon kanssa bussimatkojen opiskelijahinnoista myös ulkomailla opiskeleville.

Suomessa myönnettyihin, voimassa oleviin digitaalisiin ISIC-kortteihin on maanantaina päivitetty Matkahuollon logo. Tällainen kortti oikeuttaa Matkahuollon opiskelija-alennukseen.

– Pitkillä välimatkoilla juna olisi kuitenkin parempi vaihtoehto, huomauttaa Latvian Riiasta Rovaniemelle asti matkustava Oona Tuomi.

Junalla Helsingistä Rovaniemelle pääsee jopa noin kahdeksassa tunnissa, kun bussimatka vie 11–13 tuntia.

VR:n kaupallinen johtaja Johanna Jäkälä uskoo, että lähiaikoina löydetään ratkaisu, joka mahdollistaa junalippualennukset jälleen myös ulkomailla opiskeleville.

– Meillä on hyvä keskustelu esimerkiksi ISIC:n kanssa käynnissä siitä, millä tavalla pystyttäisiin lähitulevaisuudessa ratkaisemaan myös ulkomailla opiskelevien junamatkailun alennukset Suomessa, Jäkälä sanoo.

Myös ISIC:ssä ollaan toiveikkaita.

– Meidän tehtävämme on vähentää opiskelijoiden kansainvälistymisen esteitä, ja matkustamisen alennukset ovat tässä yksi hyvin konkreettinen asia, sanoo ISIC:n toiminnasta Pohjoismaissa vastaava Niina Laine.

Ministeriö pyytänyt lisätietoa, jyrähti jo aiemmin

VR poisti ulkomailla opiskelevien alennukset kertaalleen jo vuonna 2008, mutta asiaan saatiin seuraavana vuonna muutos liikenne- ja viestintäministeriön puututtua asiaan. Alennus kytkettiin Kelan myöntämään opintotukeen.

Nyt alennuksen poistaminen ei ollut liikenne- ja viestintäministeriön tiedossa ennen Ylen yhteydenottoa. Tämän jälkeen ministeriö pyysi VR:ltä tietoa muutoksesta. Ministeriö kuitenkin toteaa, että se ei säätele eikä ohjaa VR:n lippupolitiikkaa.

Asia koskee vuosittain reilusti yli kymmentätuhatta ulkomailla opiskelevaa suomalaista. Lukuvuonna 2021–2022 Kelan opintotukea sai lähes 8 100 ulkomailla tutkintoa suorittavaa ja vajaat 4 500 määräaikaisesti ulkomailla opiskelevaa.

