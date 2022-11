Nuorten levottomuudet jatkuneet Seinäjoella, jopa rikosilmoituksia tehty – nuorisotoimi ottaa aikalisän sulkemalla rähinöinnin keskiöön joutuneen tilan

Nuorten välillä on ollut väkivaltaisuuksia, joista on tehty myös rikosilmoituksia. Vanhempia on herätelty tilanteeseen jo usein tavoin.

Levottomuudet Rouben pihassa ovat jatkuneet edelleen. Kuva: Päivi Rautanen / Yle