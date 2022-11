Pikkulapsille vakava RS-virusepidemia alkoi Varsinais-Suomessa – TYKSin päivystys ruuhkautunut

Lasten ja nuorten päivystys on kuormittunut Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Hengitystieinfektiot ovat ruuhkauttaneet päivystystä pitkin syksyä, mutta tilanne on pahentunut viimeisten viikkojen aikana. Jonotusajat ovat ajoittain useita tunteja.

– Koko syksy on ollut vilkas. Varmasti jokainen perhe on huomannut, että lapset sairastavat tällä hetkellä paljon. Myös niitä tauteja, jotka ovat jääneet korona-aikana sairastamatta. Viimeisen viikon aikana RS-virusta sairastavien lasten määrä on lisääntynyt ja myös influenssatapaukset näkyvät päivystyksessä, kertoo TYKSin lasten ja nuorten päivystyksen osaston ylilääkäri Anna-Maija Kujari.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi tällä viikolla, että pikkulapsille vaarallinen RSV-epidemia on alkanut. Lisäksi päivystyksessä näkyvät influenssatapaukset ja korona. RS-viruksen takia lapsia on myös joutunut osastohoitoon.

– Päivystyksessä valtaosa lapsista on infektio-oireisia tällä hetkellä ja kuormitus on lisääntymään päin, Kujari vahvistaa.

RSV-epidemian sykli muuttunut?

RS-virusepidemia on tyypillisesti ärhäkämpi joka toinen vuosi Suomessa. Esimerkiksi viime vuodenvaihteessa raportoitiin paljon RS-virustapauksia ympäri Suomea ja myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Koronapandemia muutti kuitenkin tilannetta. Kujarin mukaan voi olla viitteitä siitä, että RVS-epidemia on muuttumassa jokavuotiseksi vitsaukseksi.

– RSV-epidemian rytmi meni vähän sekaisin koronan ja sen aiheuttamien toimenpiteiden sekä rajoituksien aikana. Aikaisemmin rytmi on ollut tasainen. Joka toinen vuosi epidemia on isompi ja se alkaa tässä vuoden lopulla ja kestää kevääseen. Nyt on vähän mietitty, että onko se rytmi muuttunut koronapandemian myötä lopullisesti. Jatkossa on mahdollista, että se tuleekin ehkä joka talvi tai sen sijoittuminen muuttuu. Nyt kyllä näyttää siltä, että se osuu tähän loppuvuoteen, Kujari sanoo.