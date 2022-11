Lemmikkien ruokamenot ovat kasvaneet – silti vain harva tinkii lemmikin ruoan laadusta

Lemmikkieläinten ruokamenot ovat kasvaneet. Hintoja nostaa raaka-aineiden ja kuljetuskustannusten nousu. Varsinkin lemmikkieläinten kuivamuonan hinta on kallistunut viimeisen vuoden aikana. Harva lemmikin omistaja silti tinkii lemmikkinsä ruoasta tai vaihtaa sitä edullisempaan.

Torniolainen Tarja Rousu on pitkän linjan koiraharrastaja. Hän on huomannut, että koirien ruoka-asioista kysellään nyt aikaisempaa enemmän.

– Kyllä keskustellaan, että mitä ja minkä hintaista toiset syöttää. Verrataan teollista ruokaa raakaruokaan, että mikä on se edullisin, mutta silti myös laadukkain vaihtoehto koiralle, kertoo kennelliiton Lapin aluekouluttaja Rousu, joka itse kasvattaa shetlanninlammaskoiria. Koiria hänellä on tällä hetkellä kuusi.

Hyväksi havaittua ruokaa ei vaihdeta helposti

Ruoan valinnassa tärkein valintakriteeri on sopivuus lemmikille ja lemmikin tarpeisiin, usein ennen hintaa, kertoo Kemin Lemmikkitukun yrittäjä Tarja Nurkkala. Hän on ketjuihin kuulumaton kivijalkakauppias.

– Kynnys lemmikin ruoan vaihtamiseen on iso. Ruoan vaihtaminen voi olla hankalaa, kun lemmikille on löytynyt hyväksi havaittu ape, joka toimii.

Nurkkalan mukaan hinnan nousu näkyy etenkin kuivamuonassa, ei niinkään raakaruoassa.

– Jos ajatellaan tuollaista parikymmentä kiloista koiranruoka säkkiä, niin suurimmat hinnan noussut on noin 10 euroa per säkki, joka on minun mielestä aika paljon. Keskimäärin hinnat ovat nousseet noin 3 - 5 euroa säkiltä merkistä riippuen.

Nurkkala on huomannut myös, että asiakkaat kysyvät eri vaihtoehdoista aikaisempaa enemmän.

– Edullisempia vaihtoehtoja kysuytään aina välillä, mutta harva vaihtaa hinnan takia.

Tarja Nurkkalan mukaan hintojen nousu heijastuu tällä hetkellä asiakkaiden käyttäytymisessä enemmän tarvikkeiden menekissä.

– Mietitään entistä tarkemmin tarvitaanko lemmikille uutta pantaa, valjaita tai takkia ja minkä hintaisia otetaan.

Lemmikkien ylläpito on entistä kalliimpaa

Kotitalouksilla kuluu ruokaan ja asumiseen aiempaa enemmän rahaa, koska eläminen on kallistunut.

Alan suurimpien toimijoiden mukaan ostokäyttäytymisessä tämä ei juurikaan näy.

Kuluttajat ovat hyvin uskollisia valitsemalleen lemmikkiruoalle.

Esimerkiksi valtakunnallinen lemmikkieläinketju Musti & Mirri on korottanut hintoja kautta koko valikoiman, kertoo hankintapäällikkö Tiia Antila Mustista & Mirristä.

– Yli 70 prosenttia meidän myymistä tuotteista on välttämättömiä päivittäistavaroita lemmikin omistajille, kuten esimerkiksi koiran- ja kissanruoka sekä kissanhiekka. Näille tuotteille on ominaista ostojen toistuvuus, joka jatkuu säännönmukaisena lemmikin koko elämän ajan. Näissä kategorioissa emme ole juurikaan nähneet muutosta kuluttajien käyttäytymisessä.

Tarjoukset kiinnostavat entistä enemmän

S-ryhmästä ja Keskolta kerrotaan, että marketeissa myytävän lemmikkieläinten ruoan hinta on noussut vuoden takaiseen verrattuna on 5 - 6 prosentin luokkaa.

Myyntipäällikkö Juhani Haara SOK marketkaupan ketjuohjauksesta kertoo, että tämä ei ole näkynyt tuotteiden kysynnässä.

– Koronapandemia synnytti Suomessa varsinaisen lemmikkibuumin, joka on myös kasvattanut kysyntää. S-ryhmässä lemmikkituotteiden kysyntä on ollut tänä vuonna kasvussa lemmikkiosastojen uudistuksen jälkeen. Kysyntä on siirtynyt itse asiassa entistä laadukkaampiin tuotteisiin.

Keskon osto- ja myyntijohtaja Aki Erkkilä kertoo, että tarjoukset kiinnostavat ihmisiä aiempaa enemmän.

– Muilta osin asiakaskäyttäytyminen on pysynyt melko samanlaisena kuin aiemminkin: kuluttajat ostavat yhä enemmän suomalaisia sekä premium laatuisia tuotteita.

Kiristynyt talous näkyy jo eläinsuojelussa

Suomen eläinsuojelun viestintäpäällikkö Maria Lindqvistin mukaan on selvästi on nähtävissä, että ihmisten taloudellinen tilanne on huonompi ja eläinten ruokinta kustannuksissa pyritään säästämään.

– Avuntarve on iso. Esimerkiksi Pirkanmaalta kerrotaan, että avunpyynnöt ovat lisääntyneet todella paljon ruoan sekä klinikkamaksujen osalta. Avunpyyntöjä tulee viikoittain, pahimmillaan useampikin per viikko, kertoo Maria Lindqvist.

Suomen eläinsuojelulle raportoidaan myös, että avuntarve kasvaa koko ajan.

Ihmiset myös pyrkivät vaihtamaan halvempaan ruoka merkkiin.

Tämän lisäksi merkittävä tekijä ovat korkeat ja yhä kohoavat eläinlääkärikustannukset. Myös saatavuusongelmat nostavat hintoja esimerkiksi kuivikkeissa.

