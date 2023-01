Elina Tanskasen perhe sai samalla hinnalla 30 neliötä enemmän tilaa – tämä juttu kertoo, miksi Itä-Helsinki vetää nyt ja tulevaisuudessa

Elina Tanskasen perheeseen on syntymässä pian toinen lapsi.

Entinen koti Pasilassa alkoi käydä pieneksi muistakin syistä. Varsinaista työtilaa tai työhuonetta ei ollut, ja koti kävi turhan ahtaaksi kahden ihmisen työskennellessä osittain etänä. Myös perheen koira vaatii oman tilansa.

Tanskaset alkoivat etsiä uutta asuntoa. Lopulta sopiva löytyi idästä: kasvava perhe muutti Pasilasta Puotilaan viime elokuussa.

Elina Tanskanen sai puolisonsa kanssa Puotilasta suunnilleen samaan hintaan noin 30 neliötä enemmän kuin mitä Pasilan asunnossa oli. Puotilan asuntokanta myös miellyttää.

– Puotilassa on hyvin suunniteltuja ja kivoilla pohjilla varustettuja valoisia asuntoja, paljon kivoja 60-luvun taloja, Tanskanen sanoo.

Itä-Helsinki on laaja alue, joka kasvaa lähivuosina ja kiinnostaa suuresti myös nuoria aikuisia.

Selvitimme, mitkä alueet metroradan varrella Itä-Helsingissä oletettavasti nostavat profiiliaan lähitulevaisuudessa.

Ystäväpiiri veti itään

Tanskasen ystäväpiiristä valtaosa on asemoitunut Itä-Helsinkiin. Hänen arvionsa mukaan jopa 80 prosenttia tuttavista on muuttanut lähelle toisiaan itään.

– Tosi paljon ystäviä asuu ihan lähellä tässä Puotilassa ja muutaman kilometrin säteellä. Yhdet kaverit muuttivat ensimmäisenä tänne ja vetivät muut perässä. Ja täältä idästä päin keskituloisillakin ihmisillä on varaa ostaa järkevän kokoisia asuntoja, Tanskanen sanoo.

OP Kodin myyntineuvottelija Pia Lundenberg veikkaa, että Puotilan neliöhinnat pompahtavat ylöspäin vielä tulevina vuosina.

– Asunnot keskustassa ja kantakaupungissa ovat todella arvokkaita, voisi sanoa jopa kalliita. Nuoret ovat löytäneet itään hyvien yhteyksien äärelle ja esimerkiksi Puotilaan, Lundenberg kertoo.

Puotilasta haetaan vaihtoehtoa betonielementtitaloille. 50- ja 60-lukujen rakennuskanta ja rapatut pinnat kiehtovat kodin etsijöitä.

– Puotilasta asuntoa etsivät ihmiset vaativat kauniimpaa ja yhtenäisempää rakennustyyliä, kertoo Itä-Helsingissä 20 vuotta asuntoja välittänyt Kiinteistömaailman Markku Välimäki.

Myyntineuvottelija Pia Lundenberg analysoi, että väljästi rakennettu Roihuvuori tulee nostamaan profiiliaan vielä lähivuosina. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Myös Roihuvuoresta löytyy 50- ja 60-lukujen taloja, jotka miellyttävät estetiikasta kiinnostuneita.

Roihuvuori on vielä kohtuullisen matkan päässä metrolta, vaikka Roihuvuoresta ei löydy omaa metroasemaa. Kiinteistönvälittäjät uskovat Roihuvuoren olevan myös tulevaisuudessa suosittu asuinalue.

Myllypuro on noussut jo ja Kontulan odotetaan nostavan profiiliaan

Idän vetovoiman voi kiteyttää kolmeen perusasiaan. Itä-Helsinkiin muuttavat arvostavat hyviä palveluita, helppoja kulkuyhteyksiä ja luonnon läheisyyttä.

Elina Tanskanen kertoo ikävöivänsä välillä Keskuspuistoa, mutta tarvittaessa Helsinkiin pääsee nopeasti. Ja tarvetta lähteä ydinkeskustaan ei välttämättä ole.

– Se on ollut iso tekijä, että täällä Puotilassa palvelut ovat hyviä ja myös kulttuuripalvelut. Meillä on elokuvateatteri ihan lähellä Itäkeskuksessa ja Stoan kulttuuritarjonta on myös aivan vieressä. Oma kulttuurikeskus tuntuu luksukselta, Tanskanen analysoi.

Esimerkiksi Myllypuron vetovoimaa lisää Kehä I:n varrelta löytyvä Myllypuron kampus. Kiinteistönvälittäjä Marko Välimäen mukaan Myllypuro on nostanut profiiliaan viime vuosien aikana. Hän odottaa nosteen jatkuvan edelleen.

– Myllypuro oli aikaisemmin Kontulan kanssa samassa asemassa, mutta se on tehnyt hienon nousun, joka ei ole vielä ohi. Suomalaisia kiehtoo Myllypurossa myös pientaloasuminen, Välimäki kertoo.

Myllypuron kampuksen ensimmäinen osa valmistui vuonna 2019. Kampusalue laajenee ja kasvaa vielä lähivuosina. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Kontulassa asuntojen hinnat tulevat varmasti nousemaan lähitulevaisuudessa, kun ostoskeskus uusitaan. Kontulassa on paljon kerrostaloja isoillakin tonteilla ja väljää rakentamista sekä myös rauhallisia taloyhtiöitä, joissa asuu varttuneempaa väkeä.

– Kontulasta tulee ehkä jossain vaiheessa tulevina vuosina Myllypuro kakkonen, visioi Marko Välimäki.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää asuntojen hinnat nousevat alueilla, joille rakennetaan uusia asuntoja ja joiden palveluja kehitetään. Sama koskee myös uudis- ja täydennysrakentamista.

Juttua varten haastatellut kiinteistönvälittäjät korostavat, että on vaikea sanoa mihin suuntaan asuntojen hinnat keikahtavat tulevaisuudessa. Jokin nyt lupaavalta vaikuttava alue ei välttämättä kiinnosta enää vuosien päästä.

Mellunkylä ja Rastila ovat kenties tulevaisuuden nousijoita

Mellunmäkeen suunnitellaan tornitaloja. Metroaseman ympäristö on huonossa kunnossa, mutta isot rakennushankkeet tulevat todennäköisesti nostamaan Mellunmäen ja Mellunkylän suosiota lähivuosina.

– Toki alue kiinnostaa jonkin verran, mutta asunnon etsijät eivät ole vielä löytäneet sitä. Mellunkylä voisi olla 5–10 vuoden päästä kovassa huudossa oleva alue, Marko Välimäki arvioi.

Kiinteistönvälittäjät nostavat esiin myös Rastilan mielenkiintoisena tulevaisuuden alueena, jolta odotetaan paljon. Meri-Rastilaa kehitetään täydennys- ja uudisrakentamisella ja Rastilan metroaseman lähialueita uudistetaan.

– Rastila on melkein kuin oma kaupunkinsa. Kaksikin metroasemaa, mielettömät ulkoilumahdollisuudet sekä hyvät palvelut aiheuttavat sen, että hintatasossa voi tulla nousua hyvinkin nopeasti, Välimäki pohtii.

Aiemmin noin kymmenen vuotta Alppilassa ja Pasilassa asunut Elina Tanskanen arvostaa metroaseman läheisyyttä.

– Metro on superkätevä, koska minulla ei ole ajokorttia, Tanskanen kertoo.

Mellunkylä on nouseva alue, koska Mellunmäen metroaseman lähelle rakennetaan paljon ja aluetta kehitetään. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Lapsiperheet ovat löytäneet metron varteen Itä-Helsinkiin jo kauan sitten. Kiinteistönvälittäjien mukaan idässä tapahtuu myös paljon alueiden sisäistä muuttoliikettä.

– Paljon tapahtuu sitä, että muutetaan vaikkapa kadun toiselle puolelle. Itä-Helsingin sisämarkkinat toimivat, analysoi myyntineuvottelija Pia Lundenberg.

Elina Tanskanen ei ole syntynyt Helsingissä ja hän aprikoi, että pääkaupungissa on paljon hänen kaltaisiaan ”junantuomia”, jotka eivät oikein tiedä keitä ovat ja mistä he tulevat.

– Meitä ”outsidereita” on tosi paljon, ja onneksi Helsingissä ei ole mitään sisäpiiriä, johon pitäisi tunkeutua, Tanskanen sanoo.

Vajaan puolen vuoden Puotilassa asumisen jälkeen hän ei vielä miellä itseään itähelsinkiläiseksi. Mutta vaikuttaa siltä, että Tanskanen perheineen ei ole muuttamassa idästä kovinkaan nopeasti minnekään.

– Minusta on hauskaa, että lapsillani tulee olemaan itähelsinkiläinen identiteetti, Elina Tanskanen toteaa.

