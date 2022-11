Samat pojat tekevät ryöstöjä uudestaan ja uudestaan – Helsingissä kirjattu tänä vuonna ennätysmäärä alaikäisten ryöstöepäilyjä

Alaikäisten ryöstöepäilyjä on kirjattu Helsingissä tänä vuonna ennätysmäärä. Tämä selviää Ylen Poliisihallitukselta pyytämistä tilastoista.

– Tälle vuodelle on selkeä piikki havaittavissa, ja voi sanoa, että se on suurin piikki kymmeneen vuoteen, sanoo rikoskomisario Marko Forss Helsingin poliisista.

– Rikosepäilyjä on jo lokakuun loppuun mennessä yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina on koskaan ollut, hän sanoo.

Helsingissä epäilyjä on kaksinkertainen määrä verrattuna koko viime vuoteen.

Tosin viime vuonna ryöstörikosten osalta oli edellisiä vuosia vähemmän.

Forssin mukaan alaikäisten ryöstörikoksille on tyypillistä, että niissä on vaihtelua vuosittain.

– Kun puhutaan alaikäisistä, puhutaan muutamasta ikäluokasta. Viime vuoden rauhallisuuteen voi vaikuttaa se, että uusia 12–13-vuotiaita on kasvanut siihen niin sanottuun rikosaktiiviseen ikään ja toisaalta 17-vuotiaita on siirtynyt aikuisten joukkoon pois alaikäisten tilastoista, Forss arvelee.

Vaikka tämän vuoden piikki on korkein kymmeneen vuoteen, Forssin mukaan 2000-luvun alussa ja vuoden 2005 tienoilla oli myös havaittavissa ryöstörikospiikki.

– On todennäköisempää, että ensi vuonna piikki laskee kuin jatkaa nousemistaan, hän uskoo.

Miksi poliisi ei ota ryöstäjiä kiinni?

Helsingin kaduilla ryöstöihin syyllistyvistä nuorista moni tekee rikoksia kerta toisensa jälkeen uudelleen. Ryöstöt tehdään ryhmissä.

– Samasta trendistä ovat kriminologit puhuneet julkisuudessa eli että nuoret tekevät vähemmän rikoksia, mutta ne jotka niitä tekee, tekee niitä entistä enemmän.

Forssin mukaan 60 prosentissa alaikäisten tekemiksi epäillyistä ryöstöistä vähintään yksi epäilty on selvillä.

– Tilanne on suhteellisen hyvä, vaikka 40 prosenttia on sellaisia, joissa ei ole epäiltyä tiedossa ja se vaikuttaa tietysti uhrin oikeuksiin, hän sanoo.

Hän sanoo olevansa varma, että myös selvittämättömissä ryöstöissä on epäiltyjen joukossa samoja henkilöitä, joita on niissä tapauksissa, joiden tekijä tai tekijät ovat tiedossa.

– Joukossa on sellaisia epäiltyjä, jotka me tunnemme, mutta meillä ei ole syystä tai toisesta näyttöä siitä: joko uhri ei ole osannut tai halunnut kertoa mitä on tapahtunut, tai meillä ei ole tuntomerkkejä tai valvontatallenteita, jonka avulla me voisimme nimetä epäillyn, hän sanoo.

Forss muistuttaa, että alle 15-vuotiaiden rikoskierteen katkaiseminen kuuluu sosiaaliviranomaisille, vaikka heitäkin on usein samoissa porukoissa vanhempien kanssa.

Tyttöjä epäillään ryöstörikoksista vain hyvin harvoin.

– Äkkiseltään voisin sanoa, että sama trendi on ollut jo sata vuotta. Yleensä ryöstö- ja väkivaltarikokset ovat poikien heiniä. Tyttöjä on jonkun verran kyllä pahoinpitelyissä epäiltynä, mutta ryöstörikokset ovat vahvasti poikien tekemiä.

Forssin mukaan tyttöjä saattaa olla mukana poikaporukoissa on sen tähden epäiltynä, mutta hyvin harvoin tyttöporukkaa epäillään ryöstöstä.

Nuorten tekemät katuryöstöt ovat korostuneet myös muualla

Yle kertoi kuluneella viikolla, että esimerkiksi Itä-Uudellamaalla tapahtuu ryöstörikos nyt useammin kuin kerran päivässä ja melkein aina mukana on vähintään yksi alaikäinen epäilty.

Sisä-Suomen poliisilaitos puolestaan tutkii yli kahtakymmentä nuorten tekemäksi epäiltyä katuryöstöä Tampereella. Poliisilaitoksella on tiedossa 11 ryöstön tekijät. Epäiltyinä on 15 miespuolista nuorta. Kaksi epäillyistä on alle 15-vuotiaita. Tutkintojen yksityiskohdista kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Viimeksi ilmoitus tämäntyyppisestä Tampereella tehdystä ryöstöstä on tehty poliisille maanantaina 21. marraskuuta, kertoo rikoskomisario Markus Antila. Ilmoituksen mukaan rikos on tapahtunut perjantaina 18. marraskuuta.

Yhteensä Tampereella on tänä syksynä tullut ilmi 21 vastaavaa epäiltyä tapausta. Niissä uhriksi on valikoitunut ennalta tuntematon henkilö, jota on uhattu pahimmillaan teräaseella. Saaliiksi on tavoiteltu rahaa tai muuta omaisuutta kuten matkapuhelimia, reppuja, kalliita merkkivaatteita tai kenkiä.

Useissa tapauksista epäiltyjä tekijöitä on ollut enemmän kuin yksi. Heillä on saattanut olla kommandopipo tai huivi kasvojen edessä.

Koska esitutkinta on kesken, rikoskomisario Markus Antila ei kommentoi sitä, moniko epäillystä on pidätettynä tai vangittuna. Antila ei myöskään kerro sitä, tuntevatko kaikki epäillyt toisensa vai onko kyse toisistaan erillisistä ryhmistä.

Poliisi tutkii tapauksia rikosnimikkeillä törkeä ryöstö, ryöstö ja ryöstön yritys. Epäiltyjen tekijöiden kotipaikat ovat Tampere, Valkeakoski ja Helsinki.

Kysymykseen Tampereelle uudentyyppisten katuryöstöjen syystä Antila vastaa näin:

– Ilmiön ymmärtämisen kannalta tämä on erittäin hyvä ja arvokas kysymys, johon poliisi toivoo yhteiskunnallisella keskustelulla saatavan vastauksia.

Antila korostaa, että vastaavia katuryöstöjä on tapahtunut myös muualla Suomessa.

– Meidän kaikkien yhteisenä viestinä pitäisi olla, että emme yhteiskuntana hyväksy toisten vahingoittamista missään olosuhteissa tai millään verukkeella, Antila sanoo.

