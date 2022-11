Orbánin lähipiiri on tehnyt EU-tuilla valtavia omaisuuksia, tutkijan mukaan korruptio on Unkarin yhteiskunnan ytimessä

Korruptio on Unkarin järjestelmän ydin, eikä siihen ole odotettavissa mitään nopeita muutoksia. Näin sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vanhempi tutkija Katalin Miklóssy.

EU-maiden valtiovarainministerit kokoontuvat Suomen itsenäisyyspäivänä päättämään, leikataanko Unkarin EU-tukia. Komissio on uhannut leikata tukia miljardeilla euroilla muun muassa Unkarin korruption takia.

– On päiväuni ja harhakuva, että Unkarin EU:lle antamilla lupauksilla olisi mitään merkitystä, unkarilaistaustainen Miklóssy toteaa Ylelle.

EU vaatii avoimuutta myös Unkarin julkisiin hankintoihin, joiden kautta itsevaltaisen pääministerin Viktor Orbánin lähipiiri on tehnyt miljoonia.

EU-tukien väärinkäyttö on osa Unkarin laajamittaista korruptiota. Valtavia määriä tukirahaa on mennyt EU:n kanssa kahnauksissa olevan Orbánin lähipiirille ja perheelle.

– Orbánin kahdentoista vuoden valtakauden aikana monet häntä lähellä olevat ihmiset, kuten jotkut hänen sukulaisensa ja ystävänsä, ovat rikastuneet äärettömän paljon, sanoo András Pethő videohaastattelussa Ylelle.

Pethő on Budapestissa toimivan tutkivan journalismin keskuksen Direkt36:n (siirryt toiseen palveluun) päätoimittaja ja yksi sen perustajista.

Direkt36 tutkii ja paljastaa väärinkäytöksiä Unkarissa, jossa valtaosa mediasta on pakotettu Orbánin valtakaudella hallituksen äänitorviksi.

Yksi Direkt36:n projekteista on Orbánin perheen bisnesten tutkiminen.

Direkt36:n András Pethő kertoo videolla Orbánin lähipiirin rikastumisesta.

– Orbánin lähipiiriin kuuluvat ovat rikastuneet, koska heidän yhtiönsä ovat saaneet todella tuottoisia sopimuksia valtiolta. Suurin osa näistä sopimuksista on rahoitettu joko osittain tai kokonaan EU:n varoista. Tästä muodostuu yhteys EU-tukien ja Orbánin lähipiirin rikastumisen välillä, Pethő toteaa.

Lapsuudenystävää epäillään Orbánin varainhoitajaksi

Orbán on vuosikausia väittänyt, ettei hänellä itsellään ole säästöjä. Väite on kiinnostava, koska monet pääministerin perheenjäsenet ja lähipiiriläiset ovat upporikkaita.

Pethőn mukaan on mahdotonta arvioida, kuinka paljon EU-varoja on valunut Orbánia lähellä oleville ihmisille. Hänen mukaansa jotain kuvaa tilanteesta antaa se, että Unkarin tiettävästi rikkain mies Lőrinc Mészáros on Orbánin lapsuudenystävä.

Talouslehti Forbes arvioi (siirryt toiseen palveluun) Mészárosin omaisuuden tällä hetkellä yli miljardin euron arvoiseksi.

Putkimiehenä aikanaan työskennellyt Mészáros omistaa noin 40 yritystä eri sektoreilla. Imperiumiin kuuluu pankkeja, omaisuudenhoitoyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, maataloutta, rakennusyrityksiä ja hotelleja.

– Ennen Orbánin valtaannousua Mészáros oli paikallistason pienyrittäjä kotikylässään. Valtiolta saamiensa valtavien sopimusten ansiosta hänestä on tullut yksi Unkarin rikkaimmista, jollei rikkain, Pethő sanoo.

Unkarin rikkain mies Lőrinc Mészáros on Viktor Orbánin pitkäaikainen ystävä. Kuva: Srdjan Vrancic / HMCROPIX / SIPA / Shutterstock / All Over Press

Mészárosin yritykset ovat saaneet valtavia tilauksia valtiolta. Direkt36:n mukaan julkisia varoja on kulkenut Orbánin perheelle usein Mészárosin yritysten kautta.

– Todennäköisesti Mészáros ei ole pelkästään bulvaani. Sitä ei ole pystytty todistamaan, mutta pidetään todennäköisenä, että hän on se, joka hallinnoi Orbánin perheen omaisuutta, arvioi puolestaan Miklóssy.

Orbánin isä ja vävy ovat tienanneet miljoonia euroja EU:n tukemista hankkeista

Mészárosilla on yhteyksiä muun muassa Orbánin isän Győző Orbánin kaivosalan yritykseen. Orbánin isän omistama kaivosyhtiö on menestynyt viime vuosina erittäin hyvin, kertoo Pethő.

– Tutkimustemme perusteella se johtuu osaltaan siitä, että yhtiö on toimittanut materiaaleja suuriin EU:n rahoittamiin rakennusprojekteihin.

Yksi esimerkki hankkeista on Budapestin viemäriverkoston rakentaminen, johon Orbánin isän yritys toimitti betonielementtejä.

Orbánin lähipiirin kansainvälisesti tunnetuimmat talouskuprut liittyvät hänen vävyynsä István Tiborcziin.

Vävy István Tiborcz (kuvassa vasemmalla) on ollut hyvissä väleissä Viktor Orbánin kanssa. Kuva: Kuvakaappaus Direkt36:n jutusta

Tiborczin yritys sai takavuosina keplottelemalla arvokkaan katuvalokaupan useisiin kaupunkeihin. Vävyn kilpailijoita kalliimpi tarjous voitti ja hän ansaitsi miljoonia. Osa hukkaan menneistä rahoista oli EU-tukia.

– Sillä tavoin hän ansaitsi ensimmäiset miljoonansa. Tänä päivänä hän on äärimmäisen varakas. Hänellä on muun muassa hotelleja ja kiinteistöjä, Pethő sanoo.

Tiedetään myös, että Mészárosin omistama pankki on antanut Tiborczille merkittäviä lainoja.

Orbánin roolista ei ole todisteita

Tiborczin kanssa naimisissa oleva Orbánin tytär Ráhel Orbán on mukana matkailubisneksessä ja EU-tukia on virrannut myös hänelle. Ráhel Orbánin ystävä on EU-tukia koordinoivan valtiollisen turistitoimiston johtaja.

– Ystävätär on tietysti tukenut hyvin runsaskätisesti Ráhel Orbánin bisneksiä. Sen takia Orbánin tyttären yritys on yksi suurimmista, Miklóssy sanoo.

Myös Orbánin kahdella veljellä on erilaisia bisneksiä.

Pethő sanoo, ettei tiedetä tarkasti, kuinka paljon Orbánin lähipiiriin kuuluvia liikemiehiä on. Hän toteaa, että heitä voi joskus nähdä Orbánin seurassa jalkapallostadioneiden VIP-katsomoissa, mutta varsinainen yhteydenpito pidetään salassa.

– Aivan Orbánin lähipiirissä on ehkä viidestä kymmeneen ihmistä, jotka saattavat olla suorassa yhteydessä häneen. Sitten on heidän liikekumppaneitaan ja alihankkijoitaan. Kyseessä on laaja ketju ja verkosto.

EU-tukia on valunut Orbánin lähipiirille muun muassa erilaisissa rakennusprojekteissa. Kuva: AOP

Bisnesten tutkiminen ei ole helppoa, sillä läpinäkyvyyttä ei ole. Direkt36 selvitti Orbánin isän hämäriä liiketoimia valtion projekteissa vuosien ajan.

– Unkarissa ei ole virallisia tilastoja alihankkijoista. Vain projektien pääurakoitsijat voidaan selvittää julkisista tietokannoista. Aliurakoitsijoita ei niistä löydy. Niiden selvittäminen vaatii kovaa työtä, Pethő kertoo.

Pääministeri Orbánin osuutta hänen lähipiirinsä bisneksissä ei tiedetä. Orbán itse kiistää osallistuneensa niihin millään tavalla, mutta tätä voidaan epäillä.

– Orbán sanoo, ettei ole mukana bisnesten päätösten teossa, mutta emme tietenkään tiedä mitä suljettujen ovien takana tapahtuu. Emme tiedä mistä sunnuntailounailla tai illallispöydissä keskustellaan, Pethő toteaa.

”Unkarin lupaukset ovat kosmeettisia”

EU siis vaatii Unkarilta korruption vastaisia toimia ja avoimuutta julkisissa hankinnoissa, joissa Orbánin lähipiiri on ollut tiiviisti mukana.

Miklóssy sanoo, että Unkarin EU:lle lupaamat uudistukset oikeusvaltiokehityksestä ovat todellisuudessa lähinnä kosmeettisia.

Lupaukset liittyvät muun muassa tiiviimpään yhteistyöhön EU:n petostentorjuntaviraston Olafin kanssa. Lisäksi Unkari on luvannut perustaa uuden korruptiota tutkivan toimiston, jolla ei kuitenkaan ole toimivaltaa.

Miklósssy arvioi, etteivät Unkarin lupaukset korruptiotutkinnan tehostamisesta voi toteutua, koska maan syyttäjänviraston johto ja monet tuomioistuimet ovat Orbánin kansalliskonservatiivisen Fidesz-puolueen hallinnassa.

– On päiväuni ja harhakuva, että Unkarin EU:lle antamilla lupauksilla olisi mitään merkitystä.

Unkari-asiantuntija Katalin Miklóssy ei usko Orbánin hallinnon lupauksiin. Kuva: Veikko Somerpuro

Miklóssyn mukaan lännessä ei välttämättä ymmärretä korruption läpitunkevuutta Unkarissa. Hän sanoo koko järjestelmän olevan korruptoitunut. EU-rahojen kanavointi tietyille piireille on vain osa kokonaisuutta.

– Kokonaisuus pitää nähdä pyramidin kaltaisena. Se tarkoittaa sitä, että järjestelmä ulottuu todella laajalle eli periaatteessa kaikkiin Fideszin kannattajiin. Heitä on noin kolme miljoonaa.

Enemmistö kansalaisista on tukenut vaaleissa järjestelmää, koska siitä hyötyjiä on niin paljon.

Tavoitteesta vain kauppaketjut unkarilaistamatta

Unkarissa on ollut Orbánin 12 vuotta jatkuneella valtakaudella käynnissä korruption ja unkarilaistamisen tanssi. Ne kytkeytyvät toisiinsa.

Kommunismin jälkeisellä siirtymäkaudella yritykset ja omaisuudet myytiin kansainvälisille suursijoittajille ja yrityksille. Orbánin hallinto on ottanut omistuksia järjestelmällisesti takaisin hallintaansa. Hallinto on tehnyt sen keinolla millä hyvänsä, Miklóssy sanoo.

Vuonna 2010 toiselle pääministerikaudelle noustuaa Orbán julisti, että valtio ottaa haltuunsa neljä strategista sektoria eli energiayhtiöt, median, pankkisektorin ja kauppaketjut.

– Ulkomaisia kauppaketjuja lukuun ottamatta kaikki muut sektorit on jo onnistuttu saamaan unkarilaisomistukseen. Kauppaketjut ovat vielä työn alla, Miklóssy toteaa.

Orbán on kyennyt strategiallaan laskemaan energian hintaa, tukahduttamaan lähes koko riippumattoman median ja valtaosa pankeistakin on valtion hallinnassa. Kauppaketjujen osalta ”unkarilaistaminen” on meneillään.

SPAR on yksi ulkomaalaisista kauppaketjuista, joiden markkinasuutta Orbánin hallinto pyrkii laskemaan. Kuva: Noemi Bruzak / EPA

Orbánin hallinnon tavoitteena on lisätä unkarilaisten kauppojen markkinaosuutta. Ulkomaalaisten ketjujen markkinaosuutta on ajettu viime aikoina alas eri keinoin.

Keinoina ovat olleet ulkomaisille ketjuille määrätyt erikoisverot. Viime vuonna ketjujen verotusta nostettiin puolitoista prosenttia.

Laki oli mahdollista säätää ilman suoranaista ”ulkomaalaislain” leimaa, koska suurimmat ketjut ovat ulkomaisessa omistuksessa ja laki säädettiin koskemaan liikevaihdoltaan suurimpia. Ulkomaisilta ketjuilta on myös kielletty toiminta kauppakeskuksissa.

Kova isku kansainvälisille ketjuille on helmikuussa aloitettu hintasääntely. Hintakatto on määrätty kuudelle keskeiselle elintarvikkeelle eli kanan- ja porsaanlihalle, kananmunille, perunoille, jauhoille ja auringonkukkaöljylle.

Myös unkarilaisyrityksiä pusketaan Fideszin syliin

Myös menestyviä unkarilaisomisteisia yrityksiä pusketaan Fideszin tukijoille. Kysymys on puolueelle uskollisten palkitsemisesta.

Miklóssy sanoo, että hyvin menestyviä unkarilaisomisteisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä on ajettu Fideszin hallintaan.

– Esimerkiksi teknologiayrityksiä voidaan pakottaa siihen, että Fideszin edustajat pääsevät osingoille tai saavat äänivaltaa ja omistuksia hyvin toimeen tulevista yrityksistä.

Jos omistaja ei halua myydä yritystään, on hallinnolla erilaisia keinoja pakottaa. Pakottamiseen on käytetty esimerkiksi vääristeltyjä vero- ja kirjanpitoiskuja, Miklóssy kertoo.

– Fideszin viranomaiset löytävät tarvittaessa aina jotain ja kiristävät myös unkarilaisten omistuksessa olevia yrityksiä, jos ne eivät suostu muuten vaadittuihin järjestelyihin.

Myös lainojen estämisellä on yritetty saada kansalliseen hallintaan erilaisia yrityksiä.

Säätiöittäminen on puolestaan Orbánin hallinnon keskeinen keino siirrellä varoja. Esimerkiksi valtiollisen öljy-yhtiön MOL:in osakkeita on ohjattu säätiöihin, koska niitä ei koske yhtä tiukka valvonta kuin valtiollisia tahoja.

Fidesz-mieliset oligarkit eivät kuitenkaan ole turvassa, jos he eivät pysy kuuliaisina hallinnolle, Miklóssy muistuttaa. Monet Orbánia arvostelleet ovat joutuneet Unkarissa ongelmiin.

– Oligarkkien omaisuus on turvassa vain, jos he ovat valmiita palvelemaan hallitusta tilanteen tullen ja luovuttamaan osan omaisuudestaan, jos käsky käy.

EU-komissio kertoo ensi viikolla kantansa siihen, pitäisikö Unkarilta jäädytetyt tukimiljardit vapauttaa. Ennakkotietojen mukaan komissio pitäisi tiukkaa linjaa ja vaatisi Unkarilta lisää toimia.

Miklóssy ei kuitenkaan usko, että EU:n valtiovarainministerit leikkaisivat kokouksessaan 6. joulukuuta merkittävästi Unkarin tukia. Hän arvioi, että muuten unioni ajautuisi Unkarin kanssa liian suuriin ongelmiin.

– Jos Unkarilta leikataan merkittävästi rahaa, se muuttuu paljon hankalammaksi maaksi kuin mitä olemme koskaan nähneet EU:ssa.

