Kaikilla sirkustaiteilijoilla on jonkinlainen suhde pelkoon. Kati Pikkarainen määrittelee pariakrobatiaan liittyvän pelkonsa hyväksi peloksi. Käytännössä tunteen määritteleminen on vaikeaa. Se on jotain, jonka vuoksi Pikkarainen on ottanut tavaksi sanoa puolisolleen ennen esityksiä, että ollaan varovaisia.