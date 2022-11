Muotitalo Balenciaga sai aikaan someraivon – yhdisti mainoskuvissa lapset ja pornon

Muotitalo Balenciaga on tullut tunnetuksi luksustuotteista, joita markkinoidaan provosoivaan tyyliin. Kuvan mainoksessa mallina näyttelijä Isabelle Huppert.

Luksusmuotitalo Balenciaga on joutunut kohun keskelle kahdesta mainoskampanjasta, joissa yhdistyvät lapset ja porno.

Toisissa kevään mallistoa esittelevissä kuvissa lapset pitelevät sitomisleikkeihin tarkoitettuihin asuihin puettuja nallekäsilaukkuja. Yhdessä kuvassa sohvalla makaavan lapsen edessä on tyhjiä viinilaseja ja kaulapanta.

Kuvat ovat saaneet aikaan raivoisan kritiikkiryöpyn sosiaalisessa mediassa. Balenciagaa on syytetty lasten seksualisoinnista ja lapsipornon mainostamisesta.

Valokuvat ottanut Gabriele Galimberti on myös saanut osansa kritiikistä. Hän on puolustautunut Instagram-julkaisussa sillä, että valokuvaajana hänellä ei ole sanan sijaa kampanjakuvauksissa, joissa päätäntävalta on kuvien tilaajalla eli tässä tapauksessa Balenciagalla.

Galimberti irtisanoutuu myös toisista kohua herättäneistä kuvista, sillä ne eivät ole hänen ottamiaan.

Joshua Brightin ottamissa kuvissa on rekvisiittana papereita, joissa on Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden päätöksiä lapsipornosta.

Kohun myötä Balenciaga pyysi anteeksi kuvien käyttöä ja veti mainokset pois. Muotitalo ilmoitti myös aloittavansa oikeustoimet niitä kohtaan, jotka olivat vastuussa kuvista.

– Tuomitsemme kaiken lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön. Puolustamme lasten turvallisuutta ja hyvinvointia, Balenciaga ilmoitti Instagramissa.

Yhteistyö Kanye Westin kanssa päättyi

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun provosoivista kampanjoistaan tunnettu Balenciaga on joutunut kohun keskelle.

Vasta lokakuussa muotitalo sanoi irti kaiken yhteistyön kohuräppäri Kanye Westin kanssa. Syynä olivat nykyisin Ye-nimellä esiintyvän räppärin paljon keskustelua herättäneet juutalaisvastaiset kommentit.

Aiemmin tänä vuonna West oli julkaissut suositun Yeezy Gap -päähinemalliston yhteistyössä Balenciagan kanssa.

Kanye West nähtiin lokakuussa Pariisin muotiviikoilla kohua herättäneessä White lives matter -paidassa. Kuva: RMBI / BACKGRID/All Over Press

Westin kommentit johtivat yhteistyön loppumiseen myös urheiluvaatejätti Adidaksen kanssa.

