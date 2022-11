Lahden uusi teatterinjohtaja haluaa romuttaa käsityksiä teatterista: katsomoon voi mennä vaikka pitsat hupparin rinnuksilla

Lauri Maijalalla on sitoumuksia vielä vuodeksi eteenpäin. Lahden kaupunginteatterin johdossa hän aloittaa vuonna 2024.

KOM-teatterista Lahteen siirtyvä Lauri Maijala uskoo, että Lahdella on hyvät mahdollisuudet kilpailla katsojista kaupunkien kärkisarjassa. Teatterin pitää jatkossa tavoittaa myös nuoret.

Lahden kaupunginteatterin uusi johtaja Lauri Maijala on kiireinen mies.

KOM-teatterin johdosta Lahteen siirtyvän Maijalan löytää loppuvuodesta varmimmin Q-teatterista, jossa hän ohjaa parhaillaan The Pimpsons -näytelmää. Nimi viittaa räävittömään The Simpsons -animaatiosarjaan.

Se ja muut sovitut työt pitävät Maijalan otteessaan niin, että hän pääsee siirtymään Lahteen vasta vuoden 2024 alusta. Sen myötä teatteria johtaa eläkkeelle siirtymistään ensi vuoden loppuun pitkittänyt Ilkka Laasonen.

Lahden sijainti ja kulkuyhteydet etu

”Lukkarinrakkaus kaupunkiin” houkutteli Lauri Maijalan Lahteen.

Maijala syntyi Lahdessa vuonna 1986. Vanhemmat Heidi Herala ja Seppo Maijala olivat Lahden kaupunginteatterin näyttelijöitä 1980-luvulla.

Lahdessa uutta teatterinjohtajaa kiinnostivat myös KOMia isommat resurssit. Saneerajaksi hän ei aio ryhtyä. Keskustelut eri tahojen kanssa ovat Maijalan mukaan olleet toivoa antavia.

– Jos uusi johtaja vaikkapa haluaa laittaa vähän pökköä pesään, niin sille ollaan oltu avoimia. Mihinkään kriisipesäkkeeseen en olisi uskaltanut lähteä.

Lahdella on Maijalan mukaan hyvät mahdollisuudet kilpailla katsojista teattereiden kärkisarjassa.

– [Ilkka] Laasonen on tehnyt hyvää työtä. Siitä on hyvä kasvaa edelleen ylöspäin. Isompana tavoitteena minulla on saattaa Lahti tervehenkiseen kilpailuasetelmaan vaikka Turun ja Tampereen kanssa.

Lahden etuna Maijala pitää muun muassa sijaintia. Kaupunki on hyvien kulkuyhteyksien päässä niin Helsingistä kuin muualtakin.

Kasvuvaraa hän löytää myös yleisöpohjasta. Teattereiden kävijäkaarti tiedetään yleisesti keski-ikäiseksi ja sen ylittäneeksi.

Maijala muistuttaa, että teatterin pitää kouluttaa uusia katsojia ja tehdä näytelmiä, jotka kiinnostavat myös lapsia ja nuoria.

– Se täytyy ottaa huomioon kaikessa: siinä miten teatteria markkinoidaan, kuinka siitä puhutaan, mikä on teatterin merkitys ja mikä on sen ”instattavuus”.

Teatterissa käymisen kynnys matalammaksi

Maijala aikoo Lahdessakin olla uskollinen näkemykselleen taiteesta ja teatterista. Hänelle se tarkoittaa sitä, että teatterin pitää olla rohkeaa ja anteeksipyytelemätöntä. Oman linjansa hän uskoo kirkastuvan tulevien ohjaustöiden kautta.

– Jotkut ovat olleet huolissaan esimerkiksi siitä, loppuuko Lahdesta musikaalien tekeminen, mutta minähän rakastan musikaaleja! Olen käynyt katsomassa niitä lapsesta asti Lontossa ja muualla.

Kaupunginteatterin oman vahvan tekijäkaartin rinnalle Maijala aikoo nostaa talon ulkopuolelta niin meritoituneita ja tunnettuja kuin uusiakin nimiä. Hän pitää tärkeänä, että teatterissa uskalletaan ottaa riskejä ja antaa tilaa uransa alkutaipaleella oleville tekijöille.

– Koronan jälkeen esimerkiksi teatterikorkeakoulusta valmistuneiden taiteilijoiden on ollut vaikea päästä työn syrjään kiinni. Olisihan se mahtavaa, jos joku tulevaisuuden merkkitekijä olisi aloittanut uransa vaikka Lahden kaupunginteatterissa.

Korona-aika on Maijalan mukaan myös pakottanut teatterit miettimään omaa tulevaisuuttaan ja arvostustaan.

– Korona osoitti, että hädän hetkellä me olemme aika pahnanpohjimmaisina. Se on ollut kaikessa hirveydessään hyvä herätyshuuto teatterintekijöille, että meidän täytyy seurata aikaamme.

Maijala haluaa romuttaa teatteriin liittyviä mielikuvia ja madaltaa teatteriin tulemisen kynnystä.

– Se liittyy ohjelmistoon, mutta myös käsityksiin vaikka siitä, että teatteriin pitäisi pukeutua jotenkin hienommin, juoda väliajalla sherryä ja mennä esityksen jälkeen illallista nauttimaan.

Teatterissa käyminen pitäisi tehdä yhtä helpoksi kuin elokuviin meneminen.

– Olen lähtenyt teatteriin vaikka hupparissa ja pitsat rinnuksilla. Menen kiusallani vaikka oopperaan sillä lailla.

