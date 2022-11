Jasmi Joensuulta huippuonnistuminen Rukalla – muilla suomalaisilla kompurointia ja epäonnea toisensa perään: ”Se oli hirveää”

Jasmi Joensuu oli suomalaissprinttereiden ainoa onnistuja, kun hän sijoittui Rukan maailmancupin perinteisen hiihtotavan sprintissä neljänneksi. Finaalipaikka oli Joensuulle hänen uransa ensimmäinen maailmancupissa ja samalla uran paras sijoitus henkilökohtaisilla matkoilla. Viime vuonna Joensuu sijoittui myös neljänneksi Dresdenin parisprintissä Jasmin Kähärän kanssa.

Joensuulle onnistuminen oli maukas jo senkin takia, että viime kaudella hän kompuroi ja katkoi sauvoja useampaankin otteeseen. Nyt hän pääsi ottamaan sprintistä kunnon niskalenkin.

– Olen odottanut tätä aika pitkään. Välierä ilman kolareita on lähestulkoon perussuoritus, mutta tänään tähtäsin finaaliin. Yritin tehdä parhaani, ja se nyt riitti tällaiseen, Joensuu sanoi.

– Viime vuonna tuli enemmän tai vähemmän kolareita ja sauvan katkeamisia. Ensimmäinen asia olikin, että yritän pysyä pystyssä ja pidän välineet ehjänä. Sitten esimerkiksi täällä oli tosi tärkeää, että tuohon loppuun panostetaan. Se toimi hyvin tänään.

Sen jälkeen kun Joensuu palasi Yhdysvalloista takaisin Suomeen kolmisen vuotta sitten, on hän noussut ryminällä Suomen sprinttereiden kärkikahinoihin. Hän on ottanut isoja askelia myös kansainvälisillä laduilla, ja Rukan tulos osoittaa, että tälle kaudelle on otettu jälleen uusi askel. Joensuun mukaan perustyö maajoukkueessa ja henkilökohtaisten valmentajien, Kalmer Trammin ja Maaret Kurjen, kanssa on tuonut tulosta.

Joensuu olikin onnellinen, kun hän sai fiilistellä Rukan hurraavan kotiyleisön edessä finaalihiihtoaan.

– Kyllä se tuntuu tosi hienolta. Ihan mahtava päästä kotiyleisön edessä onnistumaan. Vielä makeammalta olisi maistunut se podium, mutta otetaan se ensi vuonna täällä, jos ei Lahdessa.

Vaikka Rukan sprinttirata on sopinut suomalaishiihtäjille usein hyvin, ei tulosta ole tullut samalla tavoin kuin esimerkiksi perinteisen normaalimatkoilla. Ainoastaan kaksi suomalaishiihtäjää on saavuttanut Rukalla sprintin palkintosijan. Virpi Kuitunen (nykyisin Sarasvuo) sijoittui vuonna 2006 toiseksi ja Sami Jauhojärvi vuonna 2010 kolmanneksi.

Finaalipaikkoja suomalaiset ovat Kuusamossa saavuttaneet parisenkymmentä. Viime vuonna peräti kolme suomalaista pääsi finaaliin, ja Johanna Matintalo oli neljäs, Katri Lylynperä viides ja Joni Mäki kuudes.

Matintalo: Mitään ei ollut tehtävissä

Suomalaishiihtäjät hiihtivät runsain joukoin jatkoon Rukan maailmancupin perinteisen hiihtotavan sprintissä. Karsinnan jälkeinen ilo vaihtui kuitenkin erävaiheessa suureen pettymykseen, kun suomalaishiihtäjistä yksi toisensa jälkeen koki kovia.

Karsinnassa hyvin onnistuneella Johanna Matintalolla katkesi sauva heti startissa, Katri Lylynperä kaatui takalenkillä ja myös Emil Liekari ja Lauri Mannila ottivat osumaa Rukan sprinttirataan.

– Ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Kuitenkin tuo alku on niin kovavauhtinen tuossa radalla. Jos sauva menee, ei ole mitään tehtävissä, Matintalo totesi maalissa.

Perjantain sprintti oli Matintalolle viikonlopun pääkisa, joten sitä suuremmalla syyllä hän oli kisan jälkeen pettynyt. Matintalo hiihti kuitenkin maaliin asti, jotta saisi maailmancupin pisteitä.

– Ehkä yksi elämäni hirveimmistä kokemuksista hiihtourheilun parissa ja vielä juuri täällä Rukalla, jossa on paljon suomalaisyleisöä. Se oli aika hirveää, Matintalo myönsi.

Katri Lylynperä myönsi, että hän oli huonosti sijoittunut, kun hän kaatui takalenkin mutkassa.

– On turvallisempaa, jos on selkeästi sisällä tai selkeästi ulkona, mutta olin siinä keskellä. Minulla meni suksi jonkun muun suksen päälle, liukastuin ja pyörähdin siihen. Tänään on Katrin päivä, mutta ei siltä tunnu, nimipäiviään viettävä Lylynperä totesi.

Hän oli kuitenkin tyytyväinen, että hän pystyi nostamaan sijoitustaan loppupätkällä ja sijoittui erässään neljänneksi.

Emil Liekari ei omien sanojensa mukaan yleensä ole hirveästi kaatuillut kisoissa, mutta nyt hän teki poikkeuksen.

– Siinä kolkkasi muiden kanssa kapulat ja minä olin se, joka heitti naamalleen. Tämä on sprinttiä, se kuuluu tähän. Ensi kerralla pitää olla vähän itse terävämpi, mutta hyvä fiilis jäi päivästä, pikakomennuksella sairastumisten takia sprinttikisaan päässyt Liekari totesi.

Ruotsi juhli naisten sprintissä kaksoisvoittoa Emma Ribomin ja Johanna Hagströmin johdolla. Norjan Tiril Udnes Weng oli kolmas. Miehissä Norja otti neloisvoiton Johannes Hösflot Kläbon hallitessa finaalia. Even Northug oli toinen ja Pål Golberg kolmas