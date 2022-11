Iranin huimaa voittoa varjosti kannattajien kahakka – norjalaisasiantuntijoiden mukaan pelaajia painostettiin laulamaan

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Iran voitti Walesin jalkapallon miesten MM-kisoissa perjantaina 2–0, kun Roozbeh Cheshmin ja Ramin Rezaeian tekivät lisäajalla upeat maalit.

Ottelutapahtumia toisella puoliajalla hallinnut Iran voitti vasta kolmannen kerran MM-kisoissa. Maa pelaa turnauksessa kuudetta kertaa. Työsarkaa helpotti hieman se, että Walesin maalivahti Wayne Hennessey sai punaisen kortin 86. peliminuutilla.

Voittoa kuitenkin varjosti Iranin hallinnon kannattajien ja vastustajien kahakka, katsojien tavaroiden takavarikointi ja kansallishymnin laulaminen.

Katso Walesin ja Iranin ottelun maalikooste!

”Heidät painostettiin laulamaan”

Mielenosoitukset vanhoillista hallintoa vastaan alkoivat Iranissa syyskuun puolivälissä, kun 22-vuotias Mahsa Amini kuoli poliisin putkassa saamiinsa vammoihin. Moraalipoliisi oli pidättänyt Aminin, koska katsoi tämän pitäneen huivia väärin.

Iranin poliittinen tilanne näkyi uutistoimisto AP:n mukaan ennen Wales-ottelun alkua stadionin ulkopuolella. Hallitusta puolustavat kannattajat ahdistelivat hallitusta vastustavia kannattajia.

Jotkut kannattajista takavarikoivat Iranin vallankumousta edeltäviä leijonakuvioisia lippuja ja huusivat loukkauksia heille, joilla luki paidassaan ”naiset, elämä, vapaus”. Pienet miesjoukot myös huusivat vihaisesti protestoiville naisille, jotka antoivat haastatteluita ulkomaisille tiedotusvälineille, uutistoimisto kertoo.

AP:n mukaan Iranin hallitusta kannattavat myös menivät näiden naisten ympärille maan kansallisten lippujen kanssa ja kuvasivat heitä puhelimillaan.

Maanantaisessa avausottelussaan Englantia vastaan Iranin pelaajat eivät laulaneet kansallishymnin soidessa. Wales-ottelun alussa pelaajat kuitenkin tapailivat sanoja samalla, kun katsomossa yleisö kyynelehti.

– Välittyy, kuinka paljon maajoukkue merkkaa, mutta myös se, mitä maassa tällä hetkellä tapahtuu, Yle Urheilun asiantuntija Markus Halsti sanoi kansallislaulun päätyttyä.

Katso videolta, kun Iranin pelaajat laulavat kansallishymnin mukana Wales-ottelun alussa.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n asiantuntijat uskovat (siirryt toiseen palveluun), että pelaajat eivät olisi halunneet laulaa.

– Uskon, että heidät painostettiin laulamaan. Osa heistä yritti liikuttaa huuliaan vain pienesti, norjalais-iranilainen mediasosiologi Sharam Alghasi sanoi.

– Heitä on varmasti painostettu. Se oli loukkaus joukkueen kisoihin lähettänyttä Iranin hallintoa kohtaan, kun he eivät (maanantaina) laulaneet, totesi NRK:n Lähi-idän kirjeenvaihtaja Sidsel Wold.

Mediasosiologi Alghasi uskoo, että Iranin pelaajat ovat vahvasti vaikuttuneita maansa nykyisestä tilasta.

– He saavat melkoisesti paineita niin viranomaisten kuin opposition eli kansan puolelta. Joukkue on jakautunut sen suhteen, ketä he haluavat edustaa, Alghasi arvioi.

– Toimet tulevat olemaan todella ankaria, kun Iranissa asuvat pelaajat palaavat kotiin. He ovat todella tukalassa paikassa MM-kisoissa, kansan ja hallinnon välissä, kirjeenvaihtaja Wold sanoi.

Kuva: Harry Langer / DeFodi Images / Getty Images

”Naiset, elämä, vapaus”

Pelipaitaan pukeutunut mies, joka sanoi vastustavansa Iranin hallintoa, pääsi stadionille vain turvallisuusviranomaisten saattelemana. Näin kertoi silminnäkijä uutistoimisto Reutersille ennen ottelun alkua.

Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan mediayhteyshenkilö ei vastannut uutistoimiston haastattelupyyntöön, kun taas stadionin mediapäällikkö ei ollut tietoinen tapahtuneesta.

Lopulta vastauksen antoi Fifan korkeimman järjestelytoimikunnan tiedottaja. Hänen mukaansa stadionille saatetulla miehellä oli jotain, mikä on Fifan ja Qatarin kiellettyjen esineiden listalla. Vastauksessa ei kuitenkaan täsmennetty, mitä miehellä olleet kielletyt esineet olivat, Reuters kertoo.

Säännöissä kielletään tavarat, joissa on ”poliittisia, loukkaavia tai syrjiviä viestejä”. Miehen paidassa luki ”naiset, elämä, vapaus”.

Järjestyksenvalvoja haki katsojilta Iranin lipun, johon oli kirjoitettu iskulause. Kuva: Matthias Hangst / Getty Images

Stadionin lehtereillä kuvattiin myös nainen, joka oli maalannut kasvoihinsa tummanpunaiset, valuvat kyyneleet. Käsissään hän pitää jalkapallopaitaa, jonka selkään on painettu ”Mahsa Amini, 22”.

Naisen vierellä ollut mies piti käsissään Iranin lippua, jossa luki sama iskulause: ”naiset, elämä, vapaus”. Tuon lipun stadionin järjestyksenvalvojat takavarikoivat.

Torstaina kerrottiin, että iranilainen jalkapalloilija Voria Ghafouri, 31, on pidätetty. Asiasta kertoivat useat mediat, kuten uutistoimistot AFP ja AP.

Iran International kertoi (siirryt toiseen palveluun), että pidätyksen syynä on ”Iranin maajoukkueen loukkaaminen ja vähättely sekä Iranin islamistisen tasavallan vastainen propaganda”. Brittilehti the Independentin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Ghafouri kritisoi molempia viime viikolla.