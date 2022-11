Lääkäreiden lisääntynyt etävastaanottotyö saa jo opiskelijatkin takajaloilleen – pelkona on, että etätyöhön joutuu jo kesken opintojen

Etävastaanotot ovat yleistyneet varsinkin työterveyspalveluiden puolella. Lääkäreiden työnkuva muuttuu todennäköisesti myös hyvinvointialueilla, joiden suunnitelmissa on lisätä soten etäpalveluita.

Lääkäreiden tekemä etävastaanottotyö puhuttaa tällä hetkellä todella paljon valmistuneita lääkäreitä ja lääkäriksi opiskelevia. Opiskelijoita edustava Suomen medisiinariliitto toteaa kannanotossaan (siirryt toiseen palveluun), että etävastaanotto ei sovellu opiskelijan tai vastavalmistuneen lääkärin työhön.

Liitto tuo esille myös, ettei lääkärin perustutkintoon sisälly vielä riittävästi opetusta etävastaanottotyöstä.

Tilanteesta puhutaan yleisesti esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden parissa. Opiskelijat pohtivat, mitä etävastaanottotyö yleensä on ja mitä se vaatii opiskelijalta. Tulevat lääkärit pelkäävät etävastaanoton korvaavan potilastyön tilanteissa, joissa se ei toimi.

– Tämä on uusi ilmiö meidän alalla, vaikka puhelinvastaanottoja on ollut jo pitkään. Mutta nyt muu etävastaanottotyö kuten chatit ja videoyhteydet ovat lisääntyneet, sanoo Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijat ry:n varapuheenjohtaja Perttu Saarinen.

Itä-Suomen yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on Suomen suurin. Sinne otetaan sisään vuosittain 164 uutta opiskelijaa.

Lääkäriliitto: Ei sovellu jokaiseen tilanteeseen

Lääkäreiden etänä tekemän vastaanottotyön määrä kasvoi jo koronapandemian aikana. Eniten se on lisääntynyt yksityisellä puolella. Tämä näkyy erityisesti työterveyshuollossa.

Keskustelu etänä tapahtuvasta potilastyöstä käy kuumana myös siksi, että ensi vuoden alusta aloittavilla hyvinvointialueilla lääkäreiden etäpalveluista haetaan ratkaisua lääkäripulaan ja se nähdään myös keinona tuottaa lähipalveluja syrjäseudulle.

Lääkäriliiton kanta tilanteeseen on, että parhaimmillaan etävastaanotot lisäävät palveluiden saavutettavuutta. Liiton mielestä etätyö vaatii kuitenkin tarkkaa harkintaa, koska se ei sovellu joka tilanteeseen.

Lääkäriliiton johtaja Heikki Pärnänen kertoo, että käytännössä diagnoosin tekeminen chatissa, puhelimessa tai videoyhteyden kautta on haastavaa.

– Diagnoosi vaatii kohtaamisen ja siihen liittyvät tutkimukset. Etävastaanotto on tarkoituksenmukaista silloin, kun lääkärillä on jo olemassa hyvä potilassuhde ja lääkäri tuntee hyvin potilaan asiat eli kyseessä on esimerkiksi hoidon seurantaan liittyvä tilanne, Pärnänen sanoo.

Teknologia ei korvaa vuorovaikutusta

Vaikka teknologia kehittyisi kuinka pitkälle, ei vuorovaikutus potilaan ja lääkärin välillä kadota merkitystään.

– Lääkärikoulutuksessa on kaikkein tärkeintä oppia haastattelemaan ja tutkimaan potilas perinteisellä tavalla, koska se pitää osata hyvin ennen ennen kuin voi pitää etävastaanottoa. Se on ydin opetuksessa ja sitä ei tulla muuttamaan, linjaa Itä-Suomen yliopiston professori Jarmo Jääskeläinen lääketieteen opetusta.

Tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa lääketieteen valinnaisiin opintoihin kuuluu yksi etälääketieteeseen liittyvä kurssi. Todennäköisesti etälääketieteen opetus tulee pakolliseksi lähivuosien aikana.

Jääskeläisen mielestä siihen ei pidä kuitenkaan paneutua lähivastaanoton opetuksen kustannuksella lääkärin perusopetuksen aikana.

– Koulutusta tulee lisätä, mutta huomioiden se, että vasta kokenut lääkäri pystyy tekemään etävastaanottotyötä. Ensin on saatava kokemusta lähityöstä, Jääskeläinen toteaa.

Jääskeläisen mielestä etävastaanotolla syntyy ongelmia varsinkin silloin, kun lääkäri ei ole hoitanut potilasta aikaisemmin. Näissä tilanteissa voi syntyä häiriökysyntää.

Häiriökysynnällä hän tarkoittaa tilannetta, jossa potilas hakeutuu etävastaanotolta päivystykseen tai vastaanotolle, koska on kokenut ettei ole saanut riittävästi apua ongelmaansa etänä. Häiriökysyntää on myös tilanne, jossa etänä potilaan tavannut lääkäri ohjaa hänet eteenpäin turhiin tutkimuksiin.

– Etävastaanotto sopii yksinkertaisiin tilanteisiin, ei monimutkaisiin, Jääskeläinen sanoo.

Etäpalvelut suosituimpia kaupungeissa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sähköisiä vastaanottopalveluita hoidetaan chatin tai videoyhteyden kautta useimmin kaupungissa kuin maaseudulla, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa. Mukana on myos hoitajien tekemä etätyö vastaanotoilla.

– Tulos on yllättävä, koska strategiatyössä on ajateltu, että sähköinen asiointimahdollisuus tuo tasa-arvoa palveluiden saatavuuteen, eli että myös haja-asutusalueella asuvat ihmiset hyötyisivät etäpalveluita. Toisaalta itseilmoitetun palvelun käytön pohjalta emme tiedä julkisten palveluiden tarjonnan alueellisista eroista, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa tutkimustulokseen, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinSote-väestökysely toteutettiin vuoden alusta aloittavien hyvinvointialueiden 20-vuotta täyttäneelle väestölle.

