Kurdijoukot varoittavat voivansa joutua hylkäämään vankileirit Syyriassa, jos Turkki tekee maahyökkäyksen – al-Holissa yhä kymmenkunta suomalaista

Kurdijoukkojen mukaan he eivät voi välttämättä enää vartioida vankileirejä, mikäli Turkki tekee maahyökkäyksen Pohjois-Syyriaan. Al-Holin leiri kuvattuna 14. elokuuta 2022.

Turkki on uhannut, että se voi tehdä maahyökkäyksen Pohjois-Syyriaan. Kurdijoukot valvovat alueella esimerkiksi al-Holin leiriä, jolla pidetään äärijärjestö Isisin taistelijoiden perheenjäseniä.

Kurdijoukot ovat kertoneet, että ne eivät enää välttämättä pysty vartioimaan al-Holia ja muita vankileirejä, mikäli Turkki tekee alueelle maahyökkäyksen.

Kurdien SDF-joukot kertovat asiasta Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

SDF-joukot Koillis-Syyriassa ovat vuosia valvoneet leirejä, joilla pidetään äärijärjestö Isisin taistelijoita ja heidän perheenjäseniään.

Kurdeilla ei olisi enää kapasiteettia vartioida leiriä, mikäli Turkki toteuttaa uhkaamansa maahyökkäyksen Pohjois-Syyriaan.

– Joukkojamme työllistäisivät omiemme suojeleminen, emmekä kykenisi valvomaan leirejä, sanoo SDF:n komentaja, kenraali Mazloum Abdi BBC:lle.

Abdi varoittaa myös, että jos Turkki aloittaa maaoperaation alueella, Isis voi vahvistua ja Syyrian sisällissota kärjistyä uudelleen.

– Olemme taistelleet osana kansainvälistä liittoumaa ja kukistaneet Isisin. Se mitä Turkki tekee, horjuttaa sitä kaikkea, Abdi sanoo.

Turkki on tehnyt sunnuntaista lähtien Syyriaan ilmaiskuja, joita on kuvailtu kostoksi Istanbulissa aiemmin marraskuussa tehdystä pommi-iskusta. Turkki on tehnyt iskuja myös al-Holin leiriä valvovia kurdien joukkoja vastaan.

Suomalaisia yhä Al-Holin leirillä

Suurin kurdien valvomista leireistä on al-Hol, jossa on yhä kymmenkunta suomalaista naista ja lasta. Kaikkiaan leirillä on yli 50 000 ihmistä, heistä yli 10 000 ulkomaalaista.

He joutuivat leirille, kun terroristijärjestö Isisin ”kalifaatti” kukistui keväällä 2019. Al-Holin leirille alkeellisiin oloihin vietiin silloin suuria määriä Isisin alueella asuneita ihmisiä.

Leirin olot ovat karut ja vaaralliset. Kansainväliset uutistoimistot kertoivat viime viikolla kahdesta egyptiläisestä tytöstä, jotka löydettiin al-Holista tapettuina.

Suomen ulkoministeriö on auttanut al-Holista kotimaahan 35 suomalaista. Leirillä on tiettävästi yhä kymmenkunta suomalaista naista ja lasta.

Ulkoministeriö on aiemmin kertonut, että Suomeen on kotiutettu kaikki, jotka ovat olleet halukkaita yhteistyöhön.

Ulkoministeriö ei perjantaina ehtinyt kommentoida Ylelle Turkin ilmaiskujen vaikutusta leirillä olevien suomalaisten tilanteeseen.

Lokakuussa Suomi sai vakavat moitteet YK:n lapsen oikeuksien komitealta. Se katsoi, että Suomi on laiminlyönyt al-Holilla olevien suomalaisten lasten suojelemisen.

Kurdijoukoilla ja järjestöllä eri käsitys, mihin iskut osuivat

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on sanonut, että Turkki voi hyökätä Syyrian kurdeja vastaan myös maajoukoilla. Erdogan on uhkaillut maahyökkäyksellä viime keväästä asti.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat kehottaneet Turkkia pidättäytymään liiallisesta voimankäytöstä.

Turkin tekemissä ilmaiskuissa Syyriaan on kuollut sunnuntaista lähtien ainakin 58 ihmistä, sanoo Britanniassa päämajaansa pitävän Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Turkki julkaisi viime viikonloppuna videokuvaa, jonka sanotaan esittävän sen ilmaiskuja. Turkki iski Pohjois-Syyriaan ja Irakin kurdialueelle.

Turkki on syyttänyt syyttänyt Istanbulin iskusta Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta ja Syyriassa toimivaa Syyrian kurdien aseellista YPG-liikettä. Ne ovat kiistäneet tehneensä iskun.

Turkin keskiviikkona tekemissä iskuissa al-Holin leiriä valvovia kurdien joukkoja vastaan kuoli kurdien mukaan kahdeksan leirin vartioinnista vastaavaa henkilöä.

Kurdien mukaan iskut tehtiin leirin sisälle. Syrian Observatory for Human Rights -järjestö taas sanoo, että iskut kohdistuivat leirin ulkopuolta vartioiviin joukkoihin.

