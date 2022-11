Suuret suunnitelmat Vuokatin led-elokuvastudiosta ovat nyt hiljaisuutta, vaikka tonttikaupat on tehty – salassapitosopimus vaientaa osakkaat

Vuokattiin on suunniteltu muutaman vuoden ajan isoa ja kansainvälistä elokuvastudiokokonaisuutta. Sotkamossa asuvan elokuvatuottaja Miika J. Norvannon ajatuksissa on edistyksellisen led-tekniikan hyödyntäminen, välimatkojen minimointi sekä Suomen luonnon tarjoamat elämykset.

Led-studiolla tarkoitetaan kaarevaa näyttöä, jolle voidaan luoda esimerkiksi virtuaalimaailmoja elokuvien tai sarjojen näyttelijöiden taustalle.

Tavoitteena on tuotantokupla, johon ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Kaikki tarvittavat palvelut olisivat sadan metrin etäisyydellä. Nyt rakentamisella alkaa olla kiire.

Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kertoo, että alueen kaava on saavuttamassa lainvoiman joulukuussa. Silloin jo Sotkamon kunnan käsittelyssä olevat rakennuslupahakemukset nytkähtävät eteenpäin.

Jos yhtiön kaavailut tuotannon aloittamisesta ensi vuoden lopulla toteutuvat, on rakentamaan alettava piakkoin.

– Olen ymmärtänyt toimijan kautta, että mahdollisimman heti aletaan rakentamaan, koska julkisuudessakin on ollut, että he haluavat jo ensi vuoden lopulla toteuttaa tuotantoja, Kilpeläinen summaa.

Ensimmäisenä elokuvastudio varasi korttelin studiotiloja varten. Kauppakirjat allekirjoitettiin entisen emäntäkoulun alueella olevasta tontista elokuussa 2021.

Kaupan teki vuonna 2019 perustettu Frozen Lion Pictures -yhtiö ja kauppasumma oli 550 000 euroa, ja maksuaikaa jatkettiin pariin otteeseen. Norvannon mukaan syynä olivat kansainvälisten kumppaneiden aikataulut.

Studiosta ja majoitusrakentamisesta on kunnan mukaan kaupat tehty ja maksut saatu. Kun kaikki suunnitelmat ovat toteutuneet, Kilpeläisen mukaan kunnan kannalta kyse on lähes kahden miljoonan euron maakaupoista.

Alueelle on suunnitteilla myös hotelleja, mutta ne odottavat kaavan lainvoimaisuutta. Kunnallakin on tavoitteita Vuokatinvaaran rinteessä olevalle emäntäkoulun alueelle, se on Sotkamon uusimpia asuinalueita, jolla on tarjolla omakotitalotontteja.

Salassapitosopimus pitää puuhamiehet hiljaisena

Stetsonipäinen Miika J. Norvanto asteli yleisön eteen Vuokatissa marraskuun puolivälissä pidetyssä Sotkamon kunnan järjestämässä yritysten verkostoitumistilaisuudessa.

Norvanto oli valmistellut puheen yrityksille siitä, kuinka hänen luotsaamansa elokuva-alan yritykset tarvitsevat tulevaisuudessa palveluja Sotkamossa.

Hänen mukaansa Vuokatti voi tarjota elokuville muun muassa nopeutta ja laatua siinä missä esimerkiksi muualla Euroopassa kuvatuissa elokuvissa aikaa ja rahaa menee matkoihin.

Yle kysyi Norvannolta haastattelua verkostoitumistilaisuuden aikana, mutta sitä ei järjestynyt.

Kaksi vuotta sitten Norvanto julkisti studiosuunnitelmansa ja kertoi, että Marvel-elokuvien ja Stranger Things -sarjan visuaalisten efektien tuottaja on sitoutunut tuomaan tiimejään Vuokattiin.

Huhtikuussa 2021 Vuokatissa kuvattiin toimintakauhukomedia The Creepsia, silloin Norvanto kertoi neuvottelevansa sadan miljoonan euron elokuvista. Sittemmin on ollut hiljaisempaa.

Tältä näyttivät toimintakauhukomedian kuvaukset keväällä 2021.

Yle on loppuvuoden 2021 jälkeen kysynyt Norvannolta usein haastattelua, hän on kuitenkin pitäytynyt linjassaan: ”Tiedotamme sitten, kun on tiedotettavaa”.

Norvannon lisäksi elokuvastudion suunnittelussa on mukana ainakin Timo Puustinen, joka on ollut tuottamassa kotimaista indietuotantona tehtyä supersankarielokuva Rendeliä.

Yle kertoi aiemmin, että Puustinen lähtee Kainuun Vuokattiin kehittämään ja rakentamaan kansainvälistä Kajawood-elokuvastudioyhtiötä yhtenä sen pääomistajista. Kysyimme Puustiselta kommenttia tätä juttua varten, hän kertoi, että ei pysty kommentoimaan asiaa tällä hetkellä salassapitosopimuksen vuoksi. Asiaan voi palata vuonna 2024 tai sitten, kun rakennukset ovat pystyssä.

”Ei nyt lähes miljoonalla huvikseen maapalasia ostella”

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen kertoo uskovansa led-studiohankkeeseen, edistynyt teknologia ja suoratoistopalveluiden suosio tukevat hänen ajatustaan.

– Vahva usko on, että tämä toteutuu nyt. Tuntuisi, että ei nyt lähes miljoonalla huvikseen maapalasia ostella tällaisessa tarkoituksessa, vaan he ovat vakavasti liikkeellä. Konsepti, jota meille on esitetty, on uskottava kokonaisuus.

Suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan etuja valvovan Audiovisual producers Finlandin (APFI) toiminnanjohtaja Laura Kuulasmaa pohtii, että suunnitelma led-elokuvastudiosta kuulostaa suurelta mutta maailman mittakaavassa ei niin suurelta.

– Kyllä ne kieltämättä kunnianhimoisia ovat, mutta toisaalta jos mietitään, että onnistutaan saamaan yksi tai useampikin Hollywood-tuotanto, niin nehän ovat helposti kymmenien miljoonien tuotantoja. Siinä mielessä investointeja voi olla mahdollista jollain aikavälillä kattaa.

Kuulasmaa muistuttaa, että työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut AV-tuotantokannustimilla elokuvatuotantojen tekemistä Suomessa vuodesta 2017 lähtien.

Ensi vuodesta eteenpäin AV-tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kuluista. Kannustinta voivat saada sekä kotimaiset että ulkomaiset tuotantoyhtiöt, mikäli tuotanto täyttää kriteerit (Business Finland (siirryt toiseen palveluun)).

