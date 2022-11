Brasilian tähti Neymar sivuun MM-kisojen alkulohkopeleistä – asiantuntijat näkevät myös positiivisen puolen

Kuva: EPA-EFE / Ali Haider / All Over Press

Brasilian tähtihyökkääjä Neymar on sivussa joukkueensa kahdesta viimeisestä MM-kisojen alkulohkon pelistä. Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja brasialaislehti O Globo.

Neymar loukkasi torstaina MM-avauksessa nilkkaansa Serbiaa vastaan. Neymar nilkutti pois kentältä toisella jaksolla.

Neymar on kokenut kovia aiemminkin. Hän jäi nilkan nivelsidevammojen takia pois Copa Americasta 2019 ja oli useita viikkoja poissa kentiltä 2021 samaisen vamman takia.

Neymaria rikottiin Serbia-ottelussa yhdeksän kertaa. Hän hankki joukkueelleen neljä vapaapotkua enemmän kuin kukaan tässä turnauksessa aiemmin.

Brasilian joukkueen lääkäri kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että Neymarin lisäksi Danilo joutuu huilaamaan alkulohkon loput ottelut.

– Neymarilta ja Danilolta löytyi nilkan nivelsiteistä vaurioita. He missaavat varmasti seuraavan pelin ja aiomme olla varovaisia, kun he kuntouttavat itseään. Yritämme saada heidät kuntoon, jotta he voivat pelata vielä MM-kisoissa, lääkäri totesi.

Katso videolta tilanne, jossa Neymar loukkaantui.

Yle Urheilun asiantuntijoiden Jani Honkavaaran ja Toni Korkeakunnaksen mukaan Neymarin poissaolo voi kääntyä jopa Brasilian eduksi. Honkavaara muistutti, että Brasilian pelistä tuli vauhdikkaampaa, kun Neymar lähti vaihtoon. Brasilia voitti Serbian 2–0 Richarlisonin maaleilla.

– Eilisen pelin lopun Brasiliaa oli kiva katsoa, Honkavaara sanoi.

– Muut voivat ottaa enemmän vastuuta ja tehdä paremmin hommia. Totta kai tämä on silti menetys kisoille ja Brasilialle. Laatua on kuitenkin Brasilian penkillä. Ei sota välttämättä yhtä miestä kaipaa, Korkeakunnas totesi.