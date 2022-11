Joulukauppa aikaistui marraskuulle – suuren verkkomyymälän suosikkituotteita aleviikolla olivat lelut

Parhaillaan käynnissä oleva Black Friday-tarjouskampanja on piristänyt erikoiskauppojen myyntiä. Katso videolta mitä hankintoja asiakkailla oli mielessä.

Hintojen nousu ja ostovoiman heikentyminen on saanut kuluttajat empimään hankintojaan. Moni näyttää siirtäneen ostopäivää myös ihan tarkoituksella.

Esimerkiksi Verkkokauppa.comin verkkosivut kaatuivat hetkeksi torstai-iltana yhdeksän maissa, kun kauppa julkisti Black Fridayn erikoistarjoukset.

Liikkeellä olivat tarjoustenmetsästäjät.

- Meillä oli All time high-kävijäpiikki, kun tarjoukset julkaistiin. Sivut oli pari minuuttia nurin, mutta kun varsinainen myynti alkoi varttia myöhemmin, kaikki toimi mallikkaasti. Asiakkaita oli lopulta aikalailla saman verran kuin viime vuonnakin, sanoo Verkkokauppa.comin myyntijohtaja Pekka Litmanen.

Vaikutti siltä, että ainakaan lasten lahjoista ei tingitä, oli joulun sähkölasku sitten mitä tahansa, Litmanen toteaa.

- Yllättäin nopeimmin myytiin loppuun tietyt erikoistarjouksessa olleet lelut ja legot. Erittäin suosittu oli myös lasten älykello. Mutta kyllä suosittuja olivat taas myös televisiot, pelilaitteet sekä tuotteet, jotka kiinnostavat pitkin vuotta ja joista erityisesti odotetaan niitä tarjouksia, Litmanen sanoo.

Kaupan liitossakin on havaittu, että kuluttajat ovat siirtäneet hankintoja alepäiviin entistä enemmän.

- Inflaation takia ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia kampanjatyyppisistä tarjouksista ja ollaan kiinnostuneita tekemään niistä myös jouluhankintoja. Lisäksi ihmiset osaavat jo odottaa näitä Black friday- ja Singles day-tarjouskampanjoita ja sillä tavalla joulukauppa on aikaistunut marraskuulle, sanoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Musta perjantai huipentaa noin viikon kestäneen kampanjoinnin. Miten meni?

- Yllättävän positiivisissa merkeissä. Koko tämä sesonki on ollut meille kysymysmerkki, niinkuin varmasti kaikille muillekin. Syksy on ollut hyvin vaihteleva. Tarvetta ja kysyntää on ollut, mutta selvästi asiakkaat ovat odottaneet näitä sesonkialennuksia ja olleet nyt tosi hyvin liikkeellä, sanoo Litmanen.

