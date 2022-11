Suomi auttaa Ukrainan tuhotun energiainfran korjaamista – yritykset lahjoittavat muuntajia ja generaattoreita

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kiittää yritysten nopeaa toimintaa Ukrainan avustamisessa. Lintilän mukaan avulla on kiire, kun miljoonat ukrainalaiset kärsivät pimeästä ja kylmästä.

Ukraina pyysi keskiviikkona Suomelta kiireellistä energialaiteapua. Ukrainalaisten mukaan venäläisten ohjus- ja lennokki-iskut ovat tuhonneet yli puolet Ukrainan energiainfrasta.

Lintilä on neuvotellut yritysten kanssa energialaiteavusta.

– Kyllä meillä varmaan on valmius ensimmäisiin avustuslähetyksiin jo ensi viikolla. Ensimmäiset avustusrekat pitää saada nopeasti liikkeelle ja sitten täydentää apua tarpeen mukaan, Lintilä linjaa.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä toteaa, että Suomesta on jonkin verran lähetetty energiansiirtoon ja jakeluun liittyvää teknologiaa. Lisää on lähdössä ja yhtiöt keräävät parhaillaan lisää avustustarvikkeita.

– Se mitä siellä tarvitaan ennen kaikkeia ja mihin nämä ensimmäiset lähetykset liittyvät, niin on sähkön jakeluun liittyvää teknologiaa. Sen lisäksi sinne tarvitaan sähköntuotantoon liittyviä teknologiakomponentteja ja erilaisia varakoneita, Leskelä kertoo.

Leskelä vetoaa, että kaikki yhtiöt, jotka haluavat avustaa käyvät nyt läpi sellaista omaa tavaraa, jolle ei nyt ole akuuttia tarvetta ja jota voisi nyt kerätä ja lähettää.

Ukrainan erilainen sähköverkko tuo haasteita

Erityisasiantuntija Pekka Tiainen sisäministeriöstä kertoo, että apua on jo lähtenyt. Hän arvioi, että yritykset ovat lähteneet hyvin liikkeelle ja lisää apua saadaan eteenpäin jo lähiviikkoina.

– Suomesta on lähetetty muuntajia, sähköverkkojen korjaukseen tarvittavia laitteita ja tarvikkeita sekä generaattoreita, Tiainen listaa.

Sähkönjakeluyhtiö Caruna lähetti lokakuussa noin 30 käytettyä jakelumuuntajakonetta Ukrainaan.

Sähköverkkoyksikön johtaja Elina Lehtomäki kertoo, että Ukrainan erilainen sähköverkko tuo avulle omat haasteensa.

– Mutta meillä nyt tällaista verkkoa kuitenkin on jonkun verran Länsi-Uudellamaalla. Meillä on siellä parhaillaan saneeraushanke, joten sen ansiosta meiltä nyt sitten nimenomaan löytyi tämmöisiä komponentteja, joita voidaan uudelleen käyttää nimenomaan Ukrainassa, Lehtomäki kertoo.

Caruna uudistaa sähköverkkoaan ja Lehtomäen mukaan sieltä purkautuu jatkossakin vielä materiaalia, mitä ollaan lähettämässä sitten Ukrainaan seuraavissa lähetyksissä.

Krista Mikkonen vetoaa ukrainalaisten auttamiseksi

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) muistuttaa, että valtion ja kuntien lisäksi myös järjestöillä, yrityksillä ja tavallisilla suomalaisilla on tärkeä rooli ukrainalaisten auttamisessa ja heidän kotoutumisensa tukemisessa.

– Suomeen saapuneiden ukrainalaisten auttaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Toivon, että suomalaisten halu auttaa säilyy edelleen korkeana, Mikkonen kirjoittaa sisäministeriön blogissaan (siirryt toiseen palveluun).

Mikkosen mukaan ensi vuonna Suomeen arvioidaan saapuvan Ukrainasta noin 30 000–40 000 uutta tilapäisen suojelun hakijaa. Arviota on nostettu aiemmasta 30 000:sta, ja sitä tarkennetaan jatkuvasti. Vastaanoton järjestämistä koordinoi sisäministeriö

Mikkonen arvioi, että talven tulo ja Venäjän iskut muun muassa energiainfrastruktuuriin vaikeuttavat entisestään tilannetta Ukrainassa. Tällä hetkellä miljoonat ukrainalaiset ovat ilman sähköä, lämmitystä ja vettä.

– On hyvin todennäköistä, että arkielämän mahdollisuuksien vaikeutuessa yhä useampi ukrainalainen joutuu pakenemaan kotimaastaan ja etsimään turvaa muualta. Meidän on myös Suomessa varauduttava apua tarvitsevien sotapakolaisten määrän kasvuun. On velvollisuutemme auttaa ukrainalaisia, ministeri Mikkonen kirjoittaa.

Vedenpuhdistusta, tilapäismajoitusta ja käteisavustuksia

Apua menee laajasti Ukrainan moniin tarpeisiin.

– Suomesta on lähtenyt esimerkiksi puhdistustabletteja vesipulaa helpottamaan. Ja nyt meillä on parhaillaan käynnissä moduuliasuntohanke ulkoministeriön vetämänä ja meidän sinne toimittamana. Toimitetaan hyvin pysyväisluonteiset tosin tilapäiset mutta hyvin vahvat rakenteet, asumukset yli 200 henkilölle, sisäministeriön Pekka Tiainen kertoo.

SPR:n katastrofiavun koordinaattori Johanna Arvo korostaa monipuolista apua.

– Meillä oikeastaan iso komponentti on käteisavustukset. Annetaan rahaa sinne, jotta ihmiset pystyvät ostamaan tarvikkeita. Generaattorit ja lämmittimet ovat sellaisia, mitä kansainväliseltä yhteisöltä on pyydetty. Nyt selvitellään, mitä Suomesta pystyttäisiin sinne lähettämään, Arvo sanoo.

