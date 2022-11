Niina Kuhta uskoo, että ylipaino on “oma vika”, ja lääkärin olisi pitänyt kovistella häntä lihavuudesta enemmänkin

Keskivartalolihis. Lihapulla.

Muun muassa näillä kauheilla sanoilla yrittäjä, Miss Plus Size 2018 -voittaja Niina Kuhta puhuu itselleen omasta vartalostaan.

– Se riippuu ihan päivästä: välillä minulla on ihan hyvä olo, välillä vihaan itseäni. Toki nämä kaikki tunteet voivat tulla myös 15 minuutin sisään, Kuhta kertoo Yle Perjantain jaksossa Ylipainoisten kansa.

Niina Kuhta tunnetaan monista elämäntapamuutosohjelmista, kuten Suurimmasta pudottajasta. Aina kilot ovat laihduttamisen jälkeen palanneet takaisin, usein korkojen kera.

– Työ ei koskaan valmistu, sen minä olen oppinut. Aina kun osallistun ohjelmaan, missä laihdutetaan, tai aloitan itse elämäntapamuutoksen tai dieetin, niin minä luulen, että peilistä katsoo sen jälkeen Jessica Rabbit, Kuhta sanoo juontaja Sean Ricksille.

Ruoka hallitsee Niina Kuhdan elämää. Jopa perheen lomamatkat saatetaan valita sen mukaan, minkä maan ruoka maistuu Kuhdalle. Kuva: Meri Lantela

Kuhta on jojo-laihduttaja, joka on omien sanojensa mukaan yrittänyt pudottaa painoa kaikilla mahdollisilla keinoilla. Moni tilaisuus on vuosien varrella jäänyt välistä, kun oma lihonut keho on hävettänyt, tai jokin ei vain ole ollut ylipainon takia fyysisesti mahdollista.

Lihavuuteen liitetyt terveysriskit ovat alkaneet iän myötä huolestuttaa Kuhtaa.

– Olin ajatellut, ettei minulla voi olla korkeaa verenpainetta, koska olen niin nuori, enhän minä voi saada sydänkohtausta. Olen oppinut sen, että kyllä ne koskettavat myös minua.

– Minulla on hyvä kokemus lääkäreistä. Heidän pitää sanoa, kun aihetta on. Minun tapauksessani olisi pitänyt sanoa kovemminkin. En ollut tajunnut, että muutoksia pitäisi tehdä heti, että saadaan verenpainetta alas, Kuhta jatkaa.

Kuhta: Vääränlainen kehopositiivisuus ihannoi lihavuutta

Kuhta kuvailee itseään kehopositiiviseksi, joka suhtautuu ylipainoon realistisesti, epäterveenä asiana. Kuhdan mukaan on olemassa myös vääränlaista kehopositiivisuutta, joka ihannoi lihavuutta.

– Voitaisiin tukea positiivisen kautta, ettei anneta painon vain mennä. Kyllä lihavuuden voi ottaa aina puheeksi rakentavasti, jos on huolissaan, mutta jatkuva neuvominen ja dieettien tuputtaminen eivät auta, siitä menee pää sekaisin.

Jaksossa nähdään Perjantai-dokkari Yksi normaalikokoinen nainen, joka kertoo Sofia Heinosen lihavuusleikkauksesta. Leikkauksen mahdollistama laihtuminen on aiheuttanut Heinoselle kehonkuvan vääristymän, mutta Heinonen ei kadu leikkaukseen menoa, hän kertoo Perjantain jaksossa Sean Ricksille.

Lisää: Sofia Heinonen sai viimein unelmoimansa lihavuusleikkauksen – kilot karisivat, mutta hän näkee itsensä lihavampana kuin koskaan

Myös Niina Kuhta on miettinyt lihavuusleikkausta.

– Syön todella isoja annoksia. Nauratti oma ajatus: en saisikaan enää syödä mega-annoksia leikkauksen jälkeen. Ei se käy. Muutaman hyvän buffetin joutuisin sivuuttamaan sen takia, Kuhta nauraa.

Kyllä lihavuus on oma vika, ainakin minun tapauksessani. Niina Kuhta

Ruoka, paino ja laihduttaminen hallitsevat Kuhdan elämää. Silti Kuhta ruoskii itseään: pitäisi olla lujempi, että pääsisi tavoitteisiin. Hän uskoo, että laihtuminen toisi jaksamista ja hyvää oloa.

– Kyllä lihavuus on oma vika, ainakin minun tapauksessani. Ei kukaan ole sitä ruokaa, rasvaa ja sokeria minun suuhuni tunkenut. Se on valinta.

– Käytösmallini on se, että ensin näännytän itseni. Sitten tulee itsesääli, että ihmisen pitää syödä, olen tehnyt paljon duunia ja ansaitsen tietyn annoksen, Kuhta kuvailee.

Perjantain jaksossa Ylipainoisten kansa nähdään Sean Ricksin illan toisena vieraana lääkäri Tapani Kiminkinen. Kuva: Meri Lantela

Maalaislääkäri Kiminen: Ei ole tervettä lihavuutta

Lihavuusepidemian taakka kansanterveydelle on merkittävä. Yle Perjantain illan toinen vieras “maalaislääkäri” Tapani Kiminkinen luettelee pelottavan listan riskejä.

– Jos mitään ei tehdä, niin arvioidaan, että vuonna 2040 enää kolmasosa miehistä on normaalipainoisia ja viidesosalla on kakkostyypin sokeritauti, joka on käytännössä valtimotauti. On siinä kaikkea muutakin: syöpää, korkeaa verenpainetta, rasvamaksaa. Lihavat ihmiset tuppaavat kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin.

Kiminkisen mukaan lääkäri, joka ei sano potilaalle mitään ylipainosta, syyllistyy hoitovirheeseen.

– Ei ole tervettä lihavuutta, Kiminkinen lataa.

Katso Yle Perjantain jakso Ylipainoisten kansa Yle TV1:llä perjantaina 25.11.2022 klo 21.05 tai Areenassa: