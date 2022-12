Koulukiusaaminen oli Sysmässä vakava ongelma, sitten jokin muuttui: nyt koulua kritisoineet opiskelijat kiittelevät uutta rehtoria

Kia Alanne muistaa päijäthämäläistä Sysmän kuntaa muutama vuosi sitten ravisuttaneet kiusaamis- ja kouluväkivaltatapaukset hyvin.

– Menneisyydessä näin joka päivä kiusaamista ja tönimistä, Sysmän yhteiskoulun lukiossa opiskeleva Alanne sanoo.

Koulussa tapahtui vuonna 2019 vakavia pahoinpitelyitä 15-vuotiaan pojan toimesta. Osa teoista tapahtui koulupäivän aikana ja koulun alueella. Hovioikeus lievensi pojan ehdottoman vankeustuomion ehdolliseksi.

Valtakunnallisen huomion keskipisteeseen kunta päätyi jo aiemmin, kun Ylen MOT-toimitus teki jutun vakavasta kiusaamisongelmasta kunnassa.

Vaikka näkyvä kiusaaminen on Kia Alanteen mielestä koulussa vähentynyt, se ei ole kokonaan poistunut. Asiat ovat silti paremmin kuin ennen.

– Rehtori puuttuu ilkivaltaan, kiusaamiseen, väkivaltaan ja on helposti lähestyttävä. Hän tuo myös esille sen, että asioihin puututaan.

Lauri Hildén ja Kia Alanne katsovat, että kiusaamisiin puututaan koulussa nyt paremmin kuin ennen. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Aiemmin koulussa ei puututtu kiusaamiseen riittävästi.

Myös lukiolainen Lauri Hildén uskoo, että koulussa on menty parempaan suuntaan.

– Omasta näkökulmastani ainakin näin on.

Kia Alanteen mielestä nuoria pitää rohkaista kertomaan väkivallasta jollekin aikuiselle aina.

– Että ne asiat tulisivat esille, eikä kukaan jäisi yksin. Se voi ilmentyä vaikka henkisenä traumana myöhemmin.

Tomas Jouhilammen sisäinen viha purkautui tappeluissa

Sysmän yhteiskoulun oppilaille tarinaansa kertomaan tullut tiktokkaaja Tomas Jouhilampi sai 15-vuotiaana vaikean aivovamman katutappelun seurauksena. Hän kertoo tapelleensa tuolloin ihmisten kanssa huvin vuoksi miltei päivittäin.

– Me haettiin riitaa ja tapeltiin paljon.

Kia Alanne sai idean Jouhilammen kutsumisesta koululle, hän näki tämän Tiktok-livelähetyksen.

– Koin sen meidän koulun menneisyyden takia tärkeäksi ja muutoinkin tärkeäksi, kun väkivalta on lisääntynyt. Olisi tärkeää, että nuoret ymmärtäisivät, mikä seuraus yhdelläkin lyönnillä voi olla.

Jouhilampi sanoo, ettei itse ole ollut koulukiusaaja tai tullut kiusatuksi, mutta sekin on väärin, että hän on nähnyt koulukiusaamista eikä ole puuttunut.

– Olen ollut sellainen hiljainen hyväksyjä. Nykyään menisin saman tien kertomaan jollekin, jos olisin vielä koulussa. Kiusaaminen ja väkivalta kulkevat usein käsi kädessä.

Tomas Jouhilammella on lähes 50 000 seuraajaa Tiktok-sovelluksessa. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Jouhilammen elämässä moni asia oli nuorena pielessä.

– Kotiolot eivät olleet hyvät, ja minulla oli liikaa energiaa. En osannut purkaa sitä oikealla tavalla, oli niin paljon vihaa sisällä. Nautin siitä adrenaliinista, mitä tappeleminen toi.

Tappelussa saadun aivovamman vuoksi hän tarvitsee sydämen tienoille asennettua pulssigeneraattoria, joka kuljettaa sähköimpulsseja aivoihin. Laite vähentää käsien tärinää.

Nyt hän on isä, ja lapsi on elämän valo.

Jouhilammen sanoma nuorille on selkeä.

– Väkivalta ei kannata, olen itse kokenut sen pahimman jutun ennen kuolemaa. En halua, että kukaan muu nuori joutuu sitä kokemaan.

Koulussa on tartuttu kiusaamisongelmaan

Sysmän koulussa kiusaamisongelmaan on menneiden tapausten jäljiltä tartuttu pontevammin.

Uusi koulurakennus valmistui syksyllä, ja runsas vuosi sitten koulu sai myös uuden rehtorin, Simo Sinervon. Kiusaamisongelman eteen on tehty paljon töitä, hän sanoo.

– Mielestäni tilanne näyttää nyt oikein hyvältä. Uusi koulu on tuonut hyvän vireen. Täällä on pantu panoksia oppilashuoltoon. Meillä on täysipäiväinen kuraattori, hyvät terveydenhoitopalvelut ja psykologi muutaman kerran viikossa. Kouluun on palkattu myös resurssiopettaja tunnetaitojen opettamiseen.

Yhdeksi taannoisen ongelman syyksi Sinervo näkee sen, että koulu oli pitkään ilman vakinaista rehtoria.

Sysmän yhteiskoulussa kuunneltiin keskittyneesti Tomas Jouhilammen tarinaa. Kuva: Markku Lähdetluoma / Yle

Erityisopettaja Mari Salminen näkee myös, että kiusaamisongelmaan on koulussa osattu puuttua.

– On korostettu, että pienempiinkin kiusaamistapauksiin pitää puuttua. Ehkä jokainen pitää enemmän silmiään auki.

