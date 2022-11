Suomalaispelaajilla on NHL:ssä käsittämätön otteluohjelma seurajohdon toilailujen vuoksi – tulokashyökkääjä löysi tilanteesta positiivistakin

Washington, Buffalo, New York, New Jersey, New York, Las Vegas, Nashville, Carolina, Detroit, Minnesota ja niin edelleen. Yksi kuluvan NHL-kauden erikoisimmista tarinoista on päällä juuri nyt: Juuso Välimäen ja Matias Maccellin edustama Arizona Coyotes on nimittäin ennen näkemättömän pitkällä vieraskiertueella – yli kuukauden mittaisella sellaisella.

Arizonan otteluohjelma kuluvalla kaudella hakee vertaistaan pidemmälläkin jänteellä. Vain Vancouver on runnonut kahdentoista vuoden takaisten olympialaisten vuoksi läpi 14 ottelun vierasottelumankelin. Arizonan reissaaminen ei kuitenkaan rajoitu vain marras-joulukuulle. Sen koko syyskausi on yhtä isoa matkaa.

Kojoottilauma aloitti kauden pelaamalla ensimmäiset kuusi ottelua vierasjäällä. Sen jälkeen joukkue sai pelata neljä ottelua kotijäällä ennen kuin se aloitti uskomattoman neljäntoista ottelun mittaisen vieraskiertueen, joka alkoi Yhdysvaltojen itärannikolta Washingtonista ja päättyy joulukuun toisella viikolla Kanadan länsirannikolle Edmontoniin.

Joukkue ehtii poiketa jossakin välissä kotonakin vaatteita vaihtamassa, mutta käytännössä se on tien päällä mykistävät 34 päivää.

– Ollaan me pari kertaa ehditty viettämään Arizonassa pari päivää, Yle Urheilun Detroitista tavoittama Arizona-hyökkääjä Matias Macceli avaa.

Tilanne on erikoinen ja ennen muuta erittäin haastava etenkin nuorelle ja kokemattomalle joukkueelle. NHL on antanut Arizonalle siimaa sen osalta, ettei sen tarvitse pelata reissunsa aikana kertaakaan peräkkäisinä päivinä, mutta tästäkin huolimatta jatkuva reissaaminen syö joukkueelta valtavasti energiaa.

– Onhan tässä paljon matkustamista, mutta toisaalta nyt on hyvä reissata, kun kaikilla on vielä paljon virtaa. Kun kausi menee pidemmälle, tilanne voisi olla toinen. Itsellä on ensimmäinen kunnon NHL-vuosi menossa, joten on ihan kiva nähdä uusia kaupunkeja ja halleja, Maccelli jatkaa.

Puolustuspeli vahvaa otteluruuhkassa

Maccelli ei silti yritäkään kiistää jatkuvan reissaamisen vaikutuksia jaksamiseen.

– Kyllä tämä matkustaminen tuntuu. Aina se on helpompi kotikaupungissa pelata, kun saa nukkua kotona, on tuttu ympäristö eikä tarvitse miettiä matkustamista tai aikaeroja. Reissussa on aina omat haasteensa ja onhan tämä yleisellä tasolla raskaampaa.

Kaikkea edellä mainittua vasten heittopussiksi ennakkoon veikattu Arizona on aloittanut hyvin. Se on voittanut 18 ottelustaan 7, muun muassa Toronton, Floridan, Washingtonin, New York Islandersin sekä Carolinan. Kojoottilauman pelaaminenkin on yllättänyt ajoittain, vaikka se yksi liigan heikoimmista 5-5-pelin joukkueista onkin.

Neljäntoista ottelun vierasreissulla se on toistaiseksi voittanut neljä ja hävinnyt neljä ottelua. Ennakko-odotukset ja jatkuvan reissaamisen huomioon ottaen suoritus on erinomainen. Pudotuspeliviivaan joukkueella on matkaa vain neljä pistettä.

Matias Maccelli kehuu joukkueensa tahtoa voittaa. Kuva: NHLI via Getty Images

– Ollaan löydetty tähän matkustamiseen ihan hyvä rytmi. Tuloksellisesti ollaan pelattu hyvin ja vaikka meihin ei ennakkoon uskottu, meillä on kasassa joukkue, joka voi voittaa paljon pelejä tällä kaudella, kunhan ei istuskella kauheasti jäähyllä tai muuten typeröidä, Maccelli vakuuttaa.

– Tässä sarjassa on vain hyviä joukkueita ja kuka tahansa voi menestyä. Kyse on vain siitä, kuinka paljon äijät haluaa voittaa.

Arizona tuskin yltää pudotuspeleihin, mutta sen kurinalaisuudelle kaukalossa on annettava iso arvo. Tuore päävalmentaja Andre Tourigny on saanut ryhmänsä erinomaisesti sitoutettua puolustusvoittoisen jääkiekon pelaamiseen. Joukkue ei useinkaan hallitse pelin virtausta, mutta keskustaa se suojelee hyvin ja ylivoimapelissään se on ollut todella tehokas.

– Puolustamisen kautta me on päästy itse maalipaikoille ja sitten ylivoimapelin kautta voitettu pelejä. Maalivahdit ovat olleet myös hyviä.

Seura hölmöillyt olan takaa, mutta pelaaja on itse tyytyväinen

Kurinalaisuudesta ei sen sijaan voi kiitellä seurajohtoa. Käsillä oleva otteluohjelma on pöyristyttävää luettavaa etenkin, kun ymmärtää syyt poikkeuksellisen matkustusmankelin takana. Kyse on vain ja ainoastaan seurajohdon toilailuista. Arizona pelaa kuluvalla kaudella vuokralla yliopistojoukkueen kotihallissa, jonka yleisökapasiteetti heiluu viidessä tuhannessa.

Coyotesin viimeisimmässä kotiottelussa Dallasia vastaan yleisömääräksi kirjattiin 4600.

Edelliseltä kotiareenaltaan se sai kenkää, koska sillä oli muun muassa verorästejä Glendalen kaupungille pitkään. Kaupunki yksinkertaisesti väsyi huonosti johdetun seuran tapaan hoitaa asioita ja katkaisi vuokrasopimuksen. Tilanne on Arizonalle – kuten myös NHL:lle – häpeällinen ja nolo.

Tilannetta ei helpota se, että kojoottiryhmä on nykyisessä kotihallissaan vuokralla ja ottelukalenterin varauslistalla vuorossa yliopistojoukkueen jälkeen vasta toisena. Esimerkiksi syyskaudelle joukkue sai perjantaille kotiotteluita kaksi ja lauantaille kaksi. Tammi-helmikuulla se ei pelaa yhtäkään kotiottelua perjantai-lauantai- akselilla.

Maccelli ei syytä seurajohtoa otteluohjelmasta.

– Ei pelaaja sitä tuolla tavalla ajattele. Me keskitymme olennaiseen. Pääasia, että saadaan jäädä Arizonaan, ettei tarvitse vaihtaa toiseen kaupunkiin. Itse ainakin tykkään olla siellä. Toivottavasti uusi hallihanke alkaa pian edetä, että päästäisiin sinne jossakin vaiheessa.

Mattias Maccelli kehuu kotiareenan tunnelmaa, vaikka NHL:n mittapuulla se onkin hyvin pieni. Kuva: NHLI via Getty Images

Virkaa tekevään kotiareenaankin pelaaja on varsin tyytyväinen.

– En voi valehdella, että se iso olisi, mutta hyvä tunnelma siellä on ollut. Fanit on äänekkäitä ja sen kuulee ja tuntee, Ilveksestä NHL:ään ponnistanut laitahyökkääjä kehuu.

Puolitäyden vesilasin mukaan Arizona sitä paitsi saa sydäntalvella ja keväällä viettää paljon aikaa kotonaan. Runkosarjan 20 viimeisestä ottelustaan joukkue pelaa 14 kotihallissaan.

– Se on meille ehdottomasti etu. Kun muut vetää keväällä pitkiä reissuja, me saadaan olla paljon kotona. Ei tarvitse miettiä pitkiä reissuja, vaan saadaan asettua kunnolla aloilleen ja päästään hyvin rytmiin kiinni Phoenixissa, Maccelli vakuuttaa.

Matias Maccelli on yksi alkukauden suomalaisista valopilkuista. Kuuntele alta, mitä hän on mieltä omista suorituksistaan ja mitä tapahtui Arizonan pukukopissa ennen kuin hän teki kauden avausmaalinsa?