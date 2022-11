Nuppineulan kouluruokaan laittamisesta epäiltyjen joukko pienenee – hengenvaarallisesta ilkivallasta on tiedotettu näiden vanhemmille

Porvoolaisen alakoulun kouluruuasta on löytynyt nuppineula jo neljä kertaa huolimatta varotoimista.

Porvoon suurimmassa ruotsinkielisessä alakoulussa, Kvarnbackens skolassa, on edetty nuppineuloilla tehdyn ilkivallan selvittämisessä. Nuppineula on löytynyt kouluruuasta jo neljä kertaa, viimeksi eilen perjantaina.

Koulu teki hengenvaarallisesta ilkivallasta eilen myös rikosilmoituksen.

– Koulussa on nyt selvitetty, mitkä ryhmät ja oppilaat ovat käyneet syömässä tapahtumien aikana. Näiden luokkien oppilaiden vanhemmille on tiedotettu asiasta vielä erikseen, kertoo koulutusjohtaja Rikard Lindström.

Epäiltyjen joukkoa on siis saatu rajattua. Kaupunki tai koulu ei kerro julkisuuteen, mistä luokista on kyse. Alakoulussa on 370 oppilasta.

Kukaan oppilaista ei ole tunnustanut laittaneensa nuppineuloja ruokaan.

Ilkivalta ei ole kohdistunut samaan tai samoihin oppilaisiin, vaan nuppineuloja on löytynyt eri oppilaiden lautasilta. Eilen perjantaina nuppineula oli lähellä joutua ruokailijan suuhun.

Koulu oli jo edellisten tapausten jälkeen puhunut tällaisen ilkivallan vakavuudesta oppilaille, lukinnut ruokalan ovet ruokailujen väliseksi ajaksi ja poistanut nuppineulat ilmoitustauluilta.

– Perjantaina oppilaat eivät myöskään saaneet itse ottaa ruokaa ja siitä huolimatta joku onnistui ja me epäonnistuimme, kuvaa Lindström tilannetta.

Ilkivallan selvittämistä jatketaan koulussa ensi maanantaina.