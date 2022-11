Lehdet: Ruotsin vakoojapariskunta omisti asunnon GRU-agentin naapurissa Moskovassa

Ruotsissa laittomasta tiedustelutoiminnasta epäilty pariskunta on omistanut asunnon Venäjän sotilastiedustelu GRU:n agentin naapurissa. Asiasta kertovat ruotsalaislehti Dagens Nyheter (siirryt toiseen palveluun) ja norjalaislehti Verdens Gang (siirryt toiseen palveluun) yhteistyössä toimittajaverkosto Belingcatin kanssa.

Venäjältä kotoisin oleva pariskunta otettiin kiinni turvallisuuspoliisi Säpon ja Ruotsin puolustusvoimien yhteisessä operaatiossa omakotitaloalueella Tukholmassa alkuviikosta. Pariskunnalla on Ruotsin kansalaisuudet.

Noin 60-vuotias mies vangittiin eilen perjantaina (siirryt toiseen palveluun) epäitynä törkeästä tiedustelutoiminnasta Ruotsia ja Yhdysvaltoja vastaan. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI osallistuu jutun tutkintaan.

Nainen päästettiin vapaaksi, mutta häntä epäillään avunannosta rikoksiin. Pariskunnan tiedustelutoiminnan uskotaan jatkuneen lähes kymmenen vuoden ajan.

Syyttäjä korosti vangitsemisoikeudenkäynnin yhteydessä, että miestä ei epäillä vakoilusta.

– Voin yleisesti sanoa, että kyseessä on ollut teknologian hankkiminen Venäjän sotateollisuudelle, syyttäjä Henrik Olin sanoi DN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Epäilty pariskunta omisti asunnon moskovalaisessa kerrostalossa vuosina 1999–2015. VG:n mukaan samassa talossa on asunut useita GRU-agentteja. On kuitenkin epäselvää, asuiko pariskunta itse koskaan asunnossa, sillä he muuttivat vuonna 1999 Ruotsiin. Asunnossa oli myös kolmas omistaja, epäillyn naisen tytär.

Kuuntele Uutispodcast Ruotsin vakoilutapauksista:

VG:n haastatteleman norjalaisasiantuntijan mukaan on tavallista, että GRU:n agenteille annetaan asunto samalla, kun he matkustavat ulkomaille.

Lehtien Bellingacatilta saaman tiedon mukaan saman kerrostalon samassa kerroksessa asui Denis Sergejev, sotilastiedustelu GRU:n agentti, jota epäillään osallisuudesta Sergei Skripalin myrkytykseen Salisburyssa Englannissa vuonna 2018. Lisäksi asunto sijaitsee kävelymatkan päässä GRU:n akatemiaksi uskotusta kiinteistöstä.

Ylen Pohjoismaiden-kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen arvioi Ruotsin vakoilutapauksia aiemmin tällä viikolla.

Lue lisää:

Ruotsin turvallisuuspoliisi pidätti kaksi epäiltyä vakoojaa – Mediat: Kyseessä on venäläispariskunta