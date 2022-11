”Manazeri” Ojansivu ja Perttu Hyvärinen tekivät nollabudjetilla hittivideon ja ovat valmiita hämmentämään – ”Voi olla kiinnostava, vaikka ei ole maailman paras”

Harvoin jos koskaan hiihtoa hipaiseva uutinen nousee viraaliksi juuri ennen juhannusta. Näin kuitenkin kävi, kun Perttu Hyvärinen ilmoitti Instagram-tilillään, että hän on löytänyt itselleen ”manazerin”. Voit katsoa videon täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Suomalaista 1980-luvun tiedotustilaisuutta humoristisesti matkinut video paljasti mielenkiintoisen yhteistyön, sillä Hyvärisen manageriksi oli lupautunut keväällä mittavan lentopallouransa päättänyt Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivu.

– Se oli rakkautta ensisilmäyksellä, Hyvärinen kertoi kaksikon ensitapaamisesta.

– Hän (Ojansivu) on aika charmantti kaveri, mutta on hänellä sen verran sairas huumorintaju, että ei siihen voi olla ihastumatta.

Amorin nuolena toimi kuopiolainen jääkiekkoilija Teemu ”Härski” Hartikainen, mutta siihen ei paljoa tarvittu, että pohjoissavolainen hiihtäjä ja savolaistunut lentopalloilija löysivät yhteisen juonen.

– Olen saanut naureskella hyville jutuille paljon. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tavoitteena on hämmentää mahdollisimman paljon sosiaalisen median kentässä ja muutenkin. Ei meiltä hirveän korkealentoista juttua pysty odottamaan, vaan ihan perus kainalopierujuttuja, Hyvärinen varoitti.

Nollabudjetilla hittivideo

Urheilustudiossa vieraillut Ojansivu allekirjoitti Hyvärisen tavoitteen urheilupiirien hämmentämisestä ja heitti soppaan oman lusikkansa istumalla studiovierailunsa aikana nuotion äärellä vain pelkkä turkki ja kalsarit jalassa. Ojansivu myönsi, että hän on Rukalla ensimmäistä kertaa katsomassa hiihtoa livenä.

– Hiihto on kuitenkin helppo laji. Mennään eteenpäin ja kenellä on kovin aika, voittaa, Ojansivu arvioi.

Ojansivu paljasti, että hänelle on oikeastaan ihan sama, miten Hyvärisellä kulkee hiihtoladulla, mutta luonnollisesti hän toivoo mahdollisimman parasta tulosta.

– En minä hänelle anna painetta. Se paine on ihan tarpeeksi kova, kun kausi alkaa täältä Rukalta ja suomalaisia on paikalla ja telkkarin ääressä.

Lelu Ojansivu tunnettiin lentopallourallaan kenttien väriläiskänä, eikä tahti ole himmennyt kilpauran jälkeenkään. Ojansivun kädenjälki näkyy myös manazeri-videolla, jonka takana ei todellakaan ole mitään isoa mainostoimistoa.

– Minä, kuvaaja Akseli (Muraja) ja Perttu puljattiin sitä. Jokainen heitti vähän omia ideoita ja sitten siitä tuli tuollainen. Budjetti oli 0 euroa, joten tulos siihen nähden on hyvä.

Voi olla kiinnostava, vaikka ei ole paras

Ojansivu totesi olevansa managerina ”varmaan Euroopan p***in”, mutta pyrkivänsä tuomaan hommaan mukaan joukkueurheilun puolelta tiettyjä juttuja, mitä hän on itse tehnyt.

– Pitää kuitenkin muistaa, että urheilu on show’ta. Voi olla kiinnostava, vaikka ei ole maailman paras, Ojansivu sanoi.

– Itse olin ihan hyvä pelaamaan lentopalloa, mutta en ollut ikinä paras tai älyttömän kova. Sain aina huomiota sillä, että olin oma itseni ja tykkäsin aina vähän hämmentää.

Ojansivun mukaan Hyvärinen ei pelkää esiintyä eikä sanoa mielipiteitään. Tätä puolta Ojansivu haluaa enemmän esille, mutta myös Hyvärisen valloittavaa persoonaa.

– Eihän sitä ihmistä voi vihata! Jos et pidä hänestä, niin sitten sinussa on vikaa. Hän jaksaa aina hymyillä ja jo se hymy valloittaa. Minä olen ehkä se, joka kertoo niitä kainalopierujuttuja ja Perttu nauraa. Häntä on aina todella ihana nähdä.