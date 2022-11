Ukrainan sodan varjo ulottui keskustan puoluevaltuuston kokoukseen asti

Aluepolitiikkaan nojaavaan keskustan puoluevaltuuston kokouksessa pidettävissä puheissa aiheiden odottaisi liikkuvan lähellä pienen suomalaisen arkea.

Niin vain Eurooppaa ravisteleva sota kuitenkin heitti varjonsa aina Kuopioon asti. Kun keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko aloitti linjapuheensa tänään Kuopiossa keskustan puoluevaltuuston kokouksessa, ensimmäisenä asiana oli Ukraina.

– Ukrainalla on edessään hyiset ajat. Sähköt on poikki, talot kylmenevät. Sydämemme ja ajatuksemme ovat jokaisessa kodissa, jossa tänäkin aamuna on herätty sodan mielettömyyden aiheuttamaan kuoleman pelkoon ja ahdistukseen, Saarikko avasi puheensa.

Saarikko yhdisti turvallisuuspolitiikan keskustalle ominaiseen aluepolitiikkaan ja Suomen asuttuna pitämiseen. Tähän haluttiin viitata myös kokouspaikan valinnalla.

– Keskittäminen on huonoa puolustuspolitiikkaa, joka asettaa meidät alttiiksi vaaralle. Alueiden politiikasta on tullut erottamaton osa turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on viestini eduskuntavaaleissa äänestäville suomalaisille. Täällä itäisessä Suomessa railoksi muuttunut raja vaikuttaa eniten, Saarikko sanoi.

Keskustan kaksipäiväisessä kokouksessa viikonloppuna valitaan puoluevaltuustolle uusi puheenjohtaja, käsitellään puolueen ohjelmalinjauksia ja myös muita ajankohtaisia asioita.

Saarikko esittää erityistalousalueiden perustamista

Puheessaan Saarikko esitti Suomeen perustettaviksi erityistalousalueita, joiden avulla voitaisiin kehittää paikallista vetovoimaa, investointeja ja työllisyyttä.

– Joillain paikkakunnilla tarvitaan vauhtiin pääsyyn vähän lisävirtaa. Toisaalta on myös alueita, joilla erityisiä, nopeasti kehittyneitä vahvuuksia, jopa positiiviseksi kriisiksi kehittyviä ilmiöitä, jossa tarvitaan nopeita ratkaisuja kasvun onnistumiseksi.

Saarikko huomautti, että erityistalousalueita on jo nykyisin 23 EU-maassa.

– Olemme siis niiden puuttuessa oikeastaan kummajaisia, emme suinkaan valtavirtaa. Tampereen kaupunki oli perustamisensa aikaan sekin erityistalousalue. Ehkä siis saamme tähän tukea myös pääministeriltä, Saarikko sanoi tamperelaisesta Sanna Marinista (sd.).