Kehrääminen on uudessa nosteessa, ja siitä ovat innostuneet myös nuoret – ”Tuntuu olevan mystistä ja tuntematonta”

Suomenlampaanvillan arvostus on kohonnut. Sen hyviä ominaisuuksia on pitkään yritetty tuoda esiin, mutta vasta korona-ajan neulebuumin tuoma kiinnostus erilaisiin lankalaatuihin on pystynyt siihen.

Taitoliiton viestintäkoordinaattori Johanna Aydemirin mukaan vielä jokin aika sitten kotimaista villaa hävitettiin. Nyt on kuitenkin syntynyt uusi kiinnostus pitkäkuituista ja laadukasta villaa kohtaan. Pienimuotoinen teollisuus on sekin heräämässä uudelleen.

Lampaan villaa kehrätään rukilla. Esimuokatut kuidut muuttuvat kierteiseksi villalangaksi. Kuva: Raila Paavola / Yle

Taitoliitossa aistitaan hiljaisia signaaleja siitä, mikä käsityön tekijöitä milloinkin kiinnostaa. Niiden pohjalta valitaan vuoden teemoja. Kun materiaalien tausta kiinnostaa yhä enemmän ja kehruukurssit ovat herättäneet entistä enemmän kiinnostusta, valittiin kehrääminen ensi vuoden tekniikaksi.

– Erityisesti nuorten keskuudessa kehrääminen tuntuu olevan mystistä ja tuntematonta. Se kiinnostaa kovasti, iloitsee Aydemir.

Johanna Aydemir kertoo millaiselta kehruuinnostus tällä hetkellä Suomessa näyttää.

Kehruukursseja, työpajoja ja ohjeistusta tulossa

Taitoliitto järjestää ensi vuonna ympäri Suomen mahdollisuuksia tutustua langan tekemiseen omin käsin.

Lankaa voi tehdä käsin sekä värttinän että rukin avulla.

– Värttinällä on helpompi aloittaa. Ehkä jopa peruskouluissa uskaltauduttaisiin kokeilemaan, toivoo Aydemir.

Värttinä on rukkiin verrattuna yksinkertainen ja sen voi valmistaa helposti itse. Innostuksen kasvaessa moni siirtyy värttinästä rukkiin.

Meni pikkusormi, käsi ja toinenkin

Kun lestijärveläinen Tuula Hautala otti lapinporokoiran, jolla oli vahva paimennusvietti, alkoivat pitkät harjoitusmatkat lammaskatraiden luo.

Tuula Hautalan lampaat on hankittu porokoiran paimennustarpeisiin. Innokas Muori-koira on katraansa kanssa. Kuva: Raila Paavola / Yle

Aika nopeasti Hautalan ajatus kypsyi omien lampaiden hankintaan. Nyt lampolassa on kaksitoista vanhempaa suomenlammasuuhta, jotka ovat pelkästään paimennuksen takia.

Hautalalle oli selvää, että hän opettelee kehräämään lampaiden tultua taloon. Tarkoituksena on hyödyntää kaikki mahdollinen villa.

– Mitä ei käytetä kehräämisessä, se käytetään tilan ravihevosille jalkoihin, kasvimaalle katteeksi tai myöhemmin taimikoissa hirviä karkottamassa, kuvailee Hautala.

Somen avulla kehräämisen alkuun

Kehräämisen opettelun Tuula Hautala aloitti katsomalla Youtube-videoita langan valmistuksen eri vaiheista. Yksi kehruukurssikin on takana.

– Aluksi tuli söheröä, mutta hiljalleen yrityksen ja erehdyksen kautta lanka on parantunut.

Kokeilussa on ollut suomenlampaanvillan lisäksi koiran karvaa, angoraa ja alpakkaa, mutta pellava on vielä kokeilematta. Sekin Hautalaa kiinnostaisi.

Tumma Maisa ja vaalea Raili katselevat uteliaina vierailijaa. Lampaat pääsevät usein lenkille porokoiran kaitsiessa. Kuva: Raila Paavola / Yle

Lanka ei ole vain lankaa

Tuula Hautala on tyytyväinen oppimismatkaansa lampaan villan kanssa.

– Olen tosi ylpeä omasta ensimmäisestä villapaidasta! Se onnistumisen tunne, että minä oikeasti pystyn neuloa tätä lankaa! Villapaidassa on nyt aidot lampaan värit ja värivaihtelua tulee luonnostaan.

Kehruuinnostuksen taustalla hän näkee tietynlaisen hifistelyn.

– Kun korona innosti neulomaan ja välillä islantilaisesta villalangasta tuli pulaa, niin katse kääntyi suomenlampaanvillaan. Se nousi arvoonsa. Luulen, että moni hifistelijä mietti, että jollei islantilaista saa, niin tehdään suomalaista itse!

– Onhan tämä erityinen tunne, kun lanka on a:sta ö:hön itse tehty ja tässä langallakin on oma tarinansa!

Hautala kertoo inspiraatiostaan kehräämiseen ja oppimisen kokemuksiaan seuraavassa Raila Paavolan haastattelussa.

